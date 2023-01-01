講出來很傷感情，但為什麼台灣是一個沒有文學信仰的地方？
我們想讓你知道的是
以歷史軌跡而論，台灣明明就可以繼承中國五四以來的文學傳統，以及日治時期的新文學傳統，卻因為戒嚴時代禁絕了這兩種文學傳統，在解嚴後也徹底遺忘了這兩種文學傳統，造成現在的台灣文學成了「失憶文學」，這實在是很令人扼腕的文化斷層。
講到文學上的信仰，相信世界各國都有所謂神聖不可分割的一部分：
以美國人來說，如果說沒有讀過馬克吐溫、費茲傑羅、海明威還敢說自己是美國文青，一定會被打到滿地找牙；以法國人來說，沒有讀過雨果、普魯斯特還敢說自己是法國文青，一定會被趕出左岸的咖啡廳；以日本人來說，沒讀過太宰治、夏目潄石還敢說自己是日本文青，大概會被霸凌到在日本沒有立足之地了（日本是很可怕的霸凌王國啊…）。
這種事情在台灣完全不會發生。台灣的文青，只要讀過幾本世界文學名著，就可以輕鬆的以台灣文青自居。一方面是因為台灣人對文學興趣缺缺，看到有人居然在讀文學作品就會覺得很了不起；另一方面是因為台灣是沒有文學信仰的地方，像日本把夏目潄石、樋口一葉這些文學家的肖像印成日幣，對台灣人來說是很不可思議的事情。
文學信仰到底是如何產生的？根據我個人的觀察，文學信仰與國家認同、文化自覺有著密不可分的關係：因為認同自己的國家、自傲於自身的文化，所以對於誕生於自己土地上的文學會有強烈的歸屬感。
以上舉美國、法國和日本三個國家為例，完全符合文學信仰產生的條件。因此，把以上的條件倒過來講，就可以合理解釋台灣為什麼會沒有文學信仰：
因為不認同自己的國家、鄙視自己的文化，所以對於誕生於自己土地上的文學完全無感。
雖然講出來很傷感情，但是實際情況就是這樣，以下分別討論之。
台灣本來就不是一個正常的國家，所以很難凝聚國家認同
說中華民國台灣是一個獨立國家實在太勉強，因為連阿貓阿狗都可以參加的聯合國都進不去；說中華民國台灣是中國的一省也不對，因為中國幾十年來一直都沒有能力控制台灣，到現在為止也都只用最省錢的認知作戰來分化台灣人而已。以美國的觀點來看，中國和台灣是內戰未決的兩個政權，只要不真的打起來就不會侵害美國的利益，美國沒必要干涉兩邊的內政，吃力不討好。
台灣並沒辦法自力解決這個困境，不過我們可以先做好一件事：不論政治立場是藍是綠，先設法了解台灣的真實處境。這是解決問題的開端，也就是科學方法的第一步驟：觀察（真實的現象）。講百萬次台灣是主權獨立國家、或是講百萬次維護中華民國體制，對台灣的真實處境都不會有任何幫助。
鄙視台灣文化被視為進步的表現
台灣人最會做的就是罵台灣好爛、誇國外好棒，在國外旅遊、遊學的人越多，類似的批評就越多。畢竟大家都不是嚴格的文化學者，一旦以觀光客／過客的心態接觸到國外新鮮的空氣，都會誇大台灣和世界先進國家的差距，這倒也不能太苛責。但是罵台灣罵久了，就像倒洗澡水不小心連嬰兒都倒掉一樣，不知不覺中就忽視了台灣從清領、日治以來累積的優美文化。
最明顯的例子，就是台灣人極不重視古蹟。只要有可能變成古蹟的祖產，都會被後代子孫以最快的速度處理掉，來不及拆掉的就趁夜一把火燒掉（俗稱古蹟自燃現象），然後蓋大樓賺大錢。我們一邊讚歎歐洲優美的數百年古建築，卻一邊賣力的拆毀即將成為百年建築的洋樓、三合院。
現在成為文創重鎮的大稻埕，以前差點被完全鏟平。是因為有日本人想要搶救這些古建築，想把它們搬到日本去保存，中華民國台灣政府覺得太丟臉，才主動宣佈「迪化街永遠在台北」（此事件請參考連結）。
另外，隨著公視台語台的成立，再加上先前成立的客家台、原住民台，正式宣告在台灣這片土地上的所有母語都快要滅絕了，伴隨的文化傳承也亮起紅燈。不過看起來大家比較關心的還是國家雙語政策，講英語畢竟還是比較高尚啊…
充滿泥土味、汗水味的文學看起來就是髒髒的
到了21世紀的今日台灣文壇，被稱作鄉土作家還是會被作家們鄙棄，怕泛政治化，或是怕被定型的都有。畢竟鄉土文學一直給人的印象就是土、俗、悲情、不時髦，和文質彬彬衣冠楚楚的外省文學教授所提倡的、充滿正統中國文化的鄉愁文學比起來，就是不高尚。
伴隨著台灣幾十年來從農業社會過渡到工商業社會的歷程，「向前走」成為全民共識，台灣文學比古蹟還不受重視，還不到百年就已經快被遺忘了。賴和、張文環、鍾理和這些名字只存在於某些台灣文學的死忠者心中，社會大眾已失去鑑賞他們作品的品味及興趣。
為什麼只有台灣會這麼嫌惡自己土生土長的文學？在百年間歷經日本、國民黨兩個外來政權恐怕是主因，因為兩個外來政權為了鞏固統治，都不約而同的要消滅台灣原有的信仰與文化。在此雙重效應之下，一直到今天台灣人都還受到他們扭曲教育的深刻影響，只會用嫌惡的態度看待自己的文化，所以當然會視鄉土文學如糞土。
在百年間吸收了這麼劇烈的思想毒素，要徹底復原不是一天兩天可以做到的。這裡我的建議是：請大家努力的「崇洋媚外」，向歐美先進國家看齊，
努力學習他們珍惜自己本土文學的態度，或許有一天可以突破困境吧？
結語：沒有文學信仰的土地，就只能產生蒼白貧弱的文學
最近台灣文學金典獎剛剛揭曉2022年的得獎作品，我隨手查了一下去年的得獎名單，居然有兩本被我列入「讀不下去的作品們」，真是不好意思。我對現今台灣文壇的作品少有好感已經不是一天兩天的事了，抱持著「互相漏氣求進步」的初衷，斗膽的列出「讀不下去的作品們」，發現這些讓我困惑的作品有一個共通的特質：迷航。
有的是不想透露真正想法的吞吞吐吐之作，有的是只玩弄技巧與形式的文字遊戲，通通迷失在沒有目的地的旅途中。因為沒有目標，就成了讀與不讀都沒差的作品，這樣的作品怎麼會得到文學之神的眷顧呢？
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。