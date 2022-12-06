在 「共同富裕」新政和實施封控下，中國中上階層爭相赴星國置產
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中國金融學者賀江兵透露，他近期就聽聞身邊有兩位從事金融及外貿的中國富人朋友，前往星國購買房產。至於為何這些人士爭相赴新加坡買房，賀江兵說，這除了與中國目前嚴格防疫封控及擴大對經濟控管有關之外，也包含香港金融地位驟變及新加坡社會制度等原因。
文：林柏宏
中國反封控示威遍地開花，「潤」不出去的民眾努力爭取在國內的自由，不過，專家指出，早在中共實施封控前，中國中上階層已做好在海外置產等「出逃」準備，近期更大舉鎖定在新加坡購買房產；據統計，星國今年前8月豪華及私人公寓最主要外國買家群體來自中國。
觀察人士表示，這與中國嚴格防疫與經濟控管、香港金融地位驟降，及星國今年整體房價上漲有關，但中國買家爭相至當地買房，並非其房價驟升主因，中國熱錢湧入還可能有助星國新市鎮發展。
中國近期最受國際關注的事件，莫過於包含上海、北京、武漢等數十個大城市爆發的「白紙革命」。11月24日，新疆烏魯木齊一場造成至少10人死亡的致命大火，引發全國多地民眾自發性舉行悼念活動，隨後演變成反清零抗議，許多人紛紛舉起空白A4紙，提出解封、復工、復產等訴求，甚至有人高喊「習近平下台」、「共產黨下台」等口號，被外界視為是中國自1989年天安門事件以來，最大規模的示威活動
對此，英國阿斯頓大學（Aston University）政治系副教授繆瑩表示，這顯示雖然中國在社交媒體上吹起「潤學」（Runxue，意指研究如何離開中國並移民到發達國家的網路用語）浪潮，但仍有許多無法 「潤」的老百姓，只能努力在家鄉爭取應有自由。然而，中產階級或上流社會人士，可能早在中國實行嚴格防疫封控之前，已搶先一步做好在海外置產等規畫，為中國可能面臨的社會或經濟動盪做好萬全準備。
中國防疫、經濟控管 逼中上階層加速外逃
繆瑩告訴《美國之音》：「『潤』這件事情本身是一個比較drastic（激烈的）應對，就它還是比較極端的，意味著一個人要背井離鄉，要重新開始，那對大多數人來說，總的來說，還是希望自己的故鄉變得更好嘛。你想要離開自己的故鄉，它其實也不是個很簡單的選擇，它是需要一種長期打算、有一種策略性的規劃。（中國）國內的話它是有外匯管制這種政策，所以就算是有錢，也是需要有一定的渠道、途徑和資源，它才能做到（『潤』）這種情況。如果說是中產階級以上的話，他們動用的資源肯定會比普通社會階層的那些人比較多一點，然後對他們來說，它是一種風險管理，risk management，就是因為他們相對來說的選擇就比較多一點，比如說海外增加房產（等方式），看一下兩邊（指中國跟國外）今後的情況發展，因為沒有人知道接下來的情況會怎麼發展。假如說現在有海外置產的這些中產以上（人士）的話，應該都是提前考慮好的，不是一種臨時、衝動性的一種決策。」
儘管繆瑩指出，中國中上階層人士可能早在封控前搶先佈局海外房產，但《彭博社》（Bloomberg）11月中一篇報導指出，在中共20大於10月閉幕後，中國國家主席習近平加強對經濟進一步控制，富人外逃料加速，在 「共同富裕」新政下，創業家將大舉湧向新加坡等國。新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）就對《彭博社》說：「中國私營部門確實在走下坡，問題在於降幅程度多大。這將讓富人加速移出和在海外保住財富的趨勢。」
如同媒體和學者的預估，星國一家公司稍早發布的一份房產數據顯示，近期最主要的外國買家來自中國。
中國買家狂搶星國私人、豪華公寓
據新加坡房地產公司橙易產業（OrangeTee & Tie）統計，星國今年前8月，有932套私人公寓（non-landed homes）被中國的買家購得，是當地今年私人公寓最大外國買家群體，隨後分別為馬來西亞買主買下的566套、印度的324套、美國的203套，以及印尼的194套。
中國買家也在星國今年的豪宅市場中佔據榜首位置。橙易產業指出，2022年1月至8月，星國售出422套價值新幣500萬（約368萬美元）以上的豪華公寓，其中有81套被中國的買家買入、美國買主排名在後，購得34套，印尼籍人士則買下28套豪華公寓。
對此，中國金融學者賀江兵透露，他近期就聽聞身邊有兩位從事金融及外貿的中國富人朋友，前往星國購買房產。至於為何這些人士爭相赴新加坡買房，賀江兵說，這除了與中國目前嚴格防疫封控及擴大對經濟控管有關之外，也包含香港金融地位驟變及新加坡社會制度等原因。
星房產受中國人青睞 學者：與當地制度和港地位有關
賀江兵告訴《美國之音》：「香港國際金融中心，從2019年開始逐步地消退，到去年（美國傳統基金會）就已經（在『全球經濟自由度指數』）不排名了，就（被）踢出了自由市場經濟體，等同於（中國）內陸城市。有一部分亞洲的（金融）總部，都從紛紛從香港轉到新加坡，也帶去了很多金融從業人員，就是高管，有內地的、也有在港的華人，這樣的一些高端的人，過去以後肯定要買房子的。（另外）新加坡也華人居多，教育、語言，他（中國人）都沒有什麼障礙，這是文化方面。 （還有）社會制度認同，因為新加坡它也不是完全等同於歐美的那種民主社會政治體制，所以這也有（獲得中國人）某種程度的認同。 」
不僅星國社會制度吸引中國民眾，根據美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）在今年9月底發布的一項全球調查，儘管美國、加拿大和瑞典等發達國家有超過70%民眾對中國反感，但新加坡卻僅有34%的人不喜歡中國，是調查中對中國反感度最低的國家。賀江兵指出，這顯示相較西方國家，新加坡人普遍較能與中國人和平相處，自然吸引中國人前往當地購房。
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