2022/12/06,
商業

台積電向美商務部反應赴美設廠成本高、人力不足，《華爾街日報》形容「誕生之痛」

台積電向美商務部反應赴美設廠成本高、人力不足，《華爾街日報》形容「誕生之痛」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

台積電11月致函美國商務部，反映在鳳凰城設廠面對的建造成本與工程不確定性，使得在台灣建造同等先進晶圓廠的資本密集度大大降低。台積電在信中表示，在美國製造晶片的真實障礙是「建造與營運的比較成本」。

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）出席台積電亞利桑那州新廠設備到廠典禮前，台積電向美國商務部反映成本高、人力不足等問題。《華爾街日報》形容，這座預計明（2023）年底投產的晶圓廠經歷「誕生之痛」。

台積電耗資120億美元在鳳凰城北部建造的5奈米晶圓廠6日將舉行首批機台設備到廠典禮，為動工約一年半來重大里程碑之一。台積電副總經理克里夫蘭（Peter Cleveland）在社群媒體領英（LinkedIn）發文預告，拜登將就台積電未來生產計畫發表談話。

不過，台積電11月致函美國商務部，反映在鳳凰城設廠面對的建造成本與工程不確定性，使得在台灣建造同等先進晶圓廠的資本密集度大大降低。

台積電在信中表示，在美國製造晶片的真實障礙是「建造與營運的比較成本」。

台積電高層曾坦言，在台灣數十年來依賴在地工程人才、東亞等地供應鏈建立的製造生態系統不易在美國複製。台積電創辦人張忠謀曾說，在亞利桑那州生產晶片的成本可能比在台灣高50％以上。

台積電是回應商務部就美國晶片補貼計畫公開徵求意見，信中列出6項在亞利桑那州設廠遇到「預期之外的工程狀況」，進而拉高建廠成本，其中包括聯邦法規要求。

報導引述知情人士表示，台積電盡可能將清潔、晶片製造等設備從台灣運往美國，原因是美國廠商要價更高、找不到在地貨源。至於人力挑戰，台積電難以在美國找到剛畢業的工程人才，必須投入更多資金招兵買馬，而且新聘的工程師要送往台灣培訓一年或一年半。

台積電表示，亞利桑那州新廠現有超過1000名雇員與其他人員，明年總數預計增至2000人。

知情人士說，台積電也以薪資加倍與其他福利為誘惑，將台灣工程師送往亞利桑那州新廠支援。

報導寫道，台積電雖反映這些問題，但仍在華府當靠山的情況下全力投入這項建廠計畫。

拜登出席台積電新廠首批機台設備到廠典禮，反映華府倚重這個全球晶圓代工龍頭為美國晶片製造帶來助力。根據美國半導體協會（SIA）數據，30年前美國製造全球約37％的晶片，如今只剩12％左右。

拜登致力將更多高科技製造帶到美國，8月簽字生效的《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法）提供在美國生產晶片的廠商520億美元補貼及租稅優惠，國會議員將此視為維持美國科技龍頭地位與保全供應鏈的關鍵。

報導指出，對台積電而言，美中關係緊繃時期加深與美方的關係符合政治道理，也有利於和蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等美國客戶合作開發新產品。

張忠謀11月赴泰國曼谷出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議後證實，台積電計劃將更先進的3奈米製程引進亞利桑那州新廠。台積電表示，可作為二期廠房的建築已動工，但尚未確定二期規畫。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。