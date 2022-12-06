歐盟抨擊美《通膨削減法案》衝擊歐洲電動車市場，部分高層退出雙邊會議表達抗議
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歐盟當前已對華府這項自認深具「里程碑」意義的法案進行抨擊。歐盟諸國認為，美國《降低通膨法案》將違反公平競爭原則、威脅歐洲就業市場，尤其對歐洲能源及汽車產業深具破壞力。單以電動車為例，美國生產的電動車不僅能減少稅收，還能獲得約2070億美元的補助，這將直接導致歐盟產的電動車，在市場競爭上處於劣勢。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
為表達對美國《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）大幅補貼美產電動車的不滿，部分歐盟高層決定退出2022年12月5日、於馬里蘭州（Maryland）舉行的歐盟－美國貿易和技術委員會（EU-U.S. trade and technology council）會議。
《路透社》（Reuters）指出，美國期望於5日的該高階會議上，討論、消除歐盟對於《通膨削減法案》的質疑，並凝聚雙方共識，但歐洲議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）表示，他不會再期待能透過談判，來解決此次經貿競爭上的問題，因為這類商談，最終只能為現況帶來極其微小的改變。
「我認為會談對歐盟實質的助益不大，因為美國已經先通過該法案。」朗格在接受媒體訪談時這般說道。
據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，負責歐盟內部市場管理的執行委員布勒東（Thierry Breton）選擇直接退出該貿易高階會議，其團隊表示，該技術委員會會議，其實沒有給予歐盟足夠的時間討論《通膨削減法案》，美方僅願在45分鐘的會議午餐時間，針對該法進行非正式的討論，因此決定不參加。
留下來參與會議的歐盟高層，則表示會直言不諱批評美國《通膨削減法案》，並將該法案的補貼、稅收抵免策略，導向整場會議討論的核心。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）於上週參與華府的國是訪問（State visit）時，亦藉機與美國總統拜登（Joe Biden）表達歐盟對美、歐雙邊貿易當前情勢的深切不滿。
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
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老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。