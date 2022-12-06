歐盟抨擊美《通膨削減法案》衝擊歐洲電動車市場，部分高層退出雙邊會議表達抗議

文：張瑞邦（Tucker Chang）

為表達對美國《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）大幅補貼美產電動車的不滿，部分歐盟高層決定退出2022年12月5日、於馬里蘭州（Maryland）舉行的歐盟－美國貿易和技術委員會（EU-U.S. trade and technology council）會議。

《路透社》（Reuters）指出，美國期望於5日的該高階會議上，討論、消除歐盟對於《通膨削減法案》的質疑，並凝聚雙方共識，但歐洲議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）表示，他不會再期待能透過談判，來解決此次經貿競爭上的問題，因為這類商談，最終只能為現況帶來極其微小的改變。

「我認為會談對歐盟實質的助益不大，因為美國已經先通過該法案。」朗格在接受媒體訪談時這般說道。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，負責歐盟內部市場管理的執行委員布勒東（Thierry Breton）選擇直接退出該貿易高階會議，其團隊表示，該技術委員會會議，其實沒有給予歐盟足夠的時間討論《通膨削減法案》，美方僅願在45分鐘的會議午餐時間，針對該法進行非正式的討論，因此決定不參加。

留下來參與會議的歐盟高層，則表示會直言不諱批評美國《通膨削減法案》，並將該法案的補貼、稅收抵免策略，導向整場會議討論的核心。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）於上週參與華府的國是訪問（State visit）時，亦藉機與美國總統拜登（Joe Biden）表達歐盟對美、歐雙邊貿易當前情勢的深切不滿。