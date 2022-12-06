G7對俄油價上限生效，俄稱即便減產也不接受，印度考慮自身需求將繼續向俄購油
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西方國家針對俄羅斯原油施加價格上限，以擠壓莫斯科戰爭資金收入之際，印度外交部長昨天宣布，印度將優先考慮自身能源需求，並繼續向俄國購買石油。印度外長蘇杰生表示，歐洲國家優先滿足自身能源需求，同時卻「要求印度不要這樣做」，這是不對的。
俄油價格上限生效，俄空軍基地爆炸釀3死5傷
（中央社）西方針對俄羅斯海運石油訂定的價格上限昨（5）日生效，但俄國表示，寧可減產也不會遵守這項措施；另一方面，俄國西部地區一處空軍基地發生爆炸，造成3死5傷，另有2架飛機受損。
- G7對俄油價格上限生效，俄稱即便減產也不接受
七大工業國集團（G7）針對俄羅斯海運石油訂定的價格上限5日生效，西方試圖藉此限制俄國為烏克蘭戰事提供資金的能力，但俄國已表示，即便必須減產，也不會遵從這項措施。
《路透社》報導，歐洲聯盟（EU）成員國2日克服波蘭的反對後，決定對俄羅斯海運原油制定每桶60美元價格上限，隨後G7成員國與澳洲也同意比照實施這項上限措施。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，將俄油價格上限制定在此水平顯示出世界的軟弱，而俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）批評，這是抵觸自由貿易規則的惡劣干預。
諾瓦克指出：「我們只會將石油及石油產品賣給那些會基於市場情況與我方合作的國家，即便我們必須略為減產。」
- 俄國空軍基地爆炸，3死5傷2架飛機受損
根據報導，俄羅斯西部薩拉托夫（Saratov）地區一處空軍基地發生爆炸，兩架戰略轟炸機受損。有報導指稱，爆炸是由無人機攻擊造成的。
《俄羅斯新聞通訊社塔斯社》（TASS）引述緊急服務單位訊息報導，爆炸5日上午發生在利珊市（Ryazan）附近的空軍基地，造成3人喪生、5人受傷。《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）報導，一輛加油車在機場爆炸造成人員死亡，爆炸原因正調查中。
《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）也報導這起爆炸事件，報導中說，來自當地幾個消息來源的訊息表明，爆炸是由無人機攻擊造成，兩架飛機在爆炸中受損。
烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在通訊軟體Telegram發布一段影音，據稱顯示對恩格斯（Engels）空軍基地的攻擊，有兩架Tu-95戰略轟炸機遭到損壞。
- 英情報顯示烏空防威脅和天候惡劣，俄機出動次數減
英國國防部最新情報顯示，近月來，俄羅斯戰術戰鬥機出動次數大幅減少。同時，俄當局民調顯示，民眾對莫斯科的特殊軍事行動支持度降低。
根據英國國防部最新俄烏戰爭情報，俄羅斯目前每日出動戰術戰鬥機架次可能達數十架次，遠低於2022年3月平均每日高達300架次的峰值。
俄軍目前已折損60架定翼機，可能還包括上週折損的蘇愷24型代號「擊劍手」戰術轟炸機（Su-24M FENCER）和蘇愷25型（Su-25 FROGFOOT）代號「蛙足」地面攻擊機。
俄機出動次數減少的原因可能是烏克蘭空中防禦系統持續的高度威脅，以及天候惡劣，導致俄機可飛行時間有限。
《中央社》報導，俄羅斯獨立媒體宣稱取得聯邦警衛局（Federal Protective Service）專供內部使用蒐集的資料。資料顯示，俄國55％民眾支持與烏克蘭和談，僅有25％的民眾支持繼續這場衝突。
- 諾獎得主：普亭政權還在，就無法外交解決俄烏戰爭
諾貝爾和平獎得主俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）聯合創辦人之一謝爾巴科瓦（Irina Scherbakova）認為，透過談判是不可能結束烏克蘭戰爭的，目前沒有外交解決方案。
《法新社》報導，俄羅斯歷史學家謝爾巴科瓦在德國漢堡表示：「我很確信，只要（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）政權還在，就無法透過外交途徑解決。」
謝爾巴科瓦因為多年來致力於記載前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）時期的罪行，以及她在祖國的人權工作而獲頒瑪利昂．登霍夫獎（Marion Doenhoff Prize）。
謝爾巴科瓦說：「現在（針對俄烏衝突）的解決方案是軍事解決方案。」她推測，外交手段最終將在解決衝突方面發揮作用，「但這些決定、這種外交只有在烏克蘭相信自身已贏得這場戰爭，並且可以設定條件時才會發生」。
- 烏克蘭努力恢復供電，澤倫斯基呼籲人民堅強
烏克蘭官員努力恢復俄羅斯空襲中斷的供電系統和其他服務之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲人民要有耐心並堅強地抵禦嚴冬。
《路透社》報導，俄羅斯自10月初以來，持續轟炸烏克蘭電力基礎設施，造成大停電，隨著氣溫驟降，數以百萬計民眾無法獲得暖氣。
澤倫斯基發表演說表示：「為了度過今年的冬天，我們必須比以往任何時候更有韌性、更加團結。」
他指出：「我們不能允許任何形式的內部衝突和攻擊削弱我們所有人，即使不知何故外界有人認為這會加強他個人的力量。」
印度外長：優先考慮自身需求，將繼續向俄國購油
（中央社）西方國家針對俄羅斯原油施加價格上限，以擠壓莫斯科戰爭資金收入之際，印度外交部長昨天宣布，印度將優先考慮自身能源需求，並繼續向俄國購買石油。
《美聯社》報導，印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與來訪的德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）舉行會談後發表上述評論，雙方還在會談中討論雙邊關係和俄羅斯在烏克蘭的戰爭。
蘇杰生表示，歐洲國家優先滿足自身能源需求，同時卻「要求印度不要這樣做」，這是不對的。
蘇杰生會後告訴記者：「歐洲將自行決定（要怎麼做），這是他們的權利。」
截至目前為止，印度尚未承諾遵守七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）同意的俄油每桶60美元價格上限，這項上限預計今天生效。西方此舉旨在減少俄羅斯出售石油以支援國家經濟與烏克蘭軍事行動的收入，同時防止全球油價飆升。
蘇杰生並未直接點名價格上限，僅稱歐盟進口的俄羅斯化石燃料多於印度。先前印度官員也曾為購買俄油的行為辯護，稱較低的價格對印度有利。
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【跨域生態系系列專訪】3D列印引領數位鑄造「快時尚」
我們想讓你知道的是
在還沒有3D鑄造列印時代，要做新產品，我們小企業一點機會都沒有；但在傳統產業得以透過數位科技轉型的現在，我們就能做到別人沒有辦法做的事。
有一句英文諺語這樣說：「你要怎樣吃掉一頭大象？一次一小口！」管理界常用來比喻實現大目標不躁進，從簡單的環節開始，一次走一步就好。套用在傳統產業的數位轉型尤其貼切。
2021年，台灣砂模鑄造商金晶矽砂接了一紙客製訂單：一具約莫20公分高的陶瓷迷你佛像。3D列印團隊先以電腦繪圖軟體掃描、建模，再以切層軟體將3D模型解構成為層層堆疊的幾何形狀，接著送到自動化數位控制機台一層一層印出來。
籌組亞洲第一個3D鑄造聚落
金晶矽砂從接單到交貨，花了3-5天，比起傳統的手工木雕快上不只2倍。原本金晶矽砂以為這是一次性的交易，事後才發現，詢問度、接單率都超乎預期，也讓管理階層重新思考，3D列印技術想要落地，原本排在開發時程表後段的民生精品反而更接地氣。
從那時起，金晶矽砂便將接單觸角伸向文創產業，客製生產民間傳說的人物、童話故事主角，甚至動漫公仔。不僅如此，金晶矽砂更加確定，數位化的3D列印技術正是傳統鑄造產業自我改造、全面升級的機會。
「執行長經常和產、學界人士討論產業困境的解方，好比製作模具的時間與技術難度，加上他肯定3D列印高質化之類的優點。」金晶矽砂總經理朱良駿回憶，「但是因為大家都不了解，態度保留，所以他決定，『與其說破嘴，不如做給你們看。』」
那一年，是2020年。金晶矽砂就在苗栗中興廠區建置3D列印生產線，展現執行的決心。隨後11家上游供應商、下游客戶也呼應他的行動，加入一支被視為「3D數位鑄造國家隊」的行列。至今，這支隊伍已經集結超過40家當地與台中的相關業者，除了全台鑄造業都知道苗栗有一座3D數位鑄造砂模中心，更可說是亞洲第一個3D鑄造聚落。朱良駿把這道里程碑歸功金屬工業研究發展中心積極串連。
「其實最早是金屬中心與東台精機（金屬加工設備商）連絡，然後是金晶矽砂（砂材供應商）、金隆化學（合成樹脂及黏結劑供應商）再加入。一開始是我們三家先做。」朱良駿坦承，「初期的輔導學習中我們收穫很大，但是推廣業務時不太順。」
聚落廠商做中學，傳產轉型新典範
金晶矽砂副理陳一中身為專案主導者，他舉前述20公分高的佛像為例。理論上機器可以生產這套規格的產品，但實際操作時不斷撞牆，因為機器原本預設的材料是比較輕的石膏，改用混合黏土、氧化鋁砂等陶瓷原料後才發現超過承重度。繞道拆解成幾道步驟試做，雖然解決前述問題，卻又遇到新困難，好比避開邊角有難度，而且材料質量、重量不同，倒入設備後流動速度就不一樣，「這些情況都超出我們的經驗範疇，是靠輔導團隊協助，學會預先模擬，再去現場比對，慢慢累積出專業。」
金屬中心專案經理吳慶財回顧，金晶矽砂從材料商跨入數位鑄造技術服務，並結合生態系的專案計畫，在兩年間從無到有設立硬體設備、培訓人才、陸續廣召超過40家業者，再到建置數位接單平台把新技術變現，堪稱傳統產業轉型的典範。
吳慶財強調，既然是亞洲第一個3D鑄造聚落，一切成果都是做中學而來。好比他們在前端的設計階段時就發現，缺乏電腦模擬、法務廠商；而在摸熟技術打算商業化時則想到，要有中游的汽、機車零件、醫療器材或是金屬物件等鑄造廠，連同表面處理、機械加工等夥伴才能連結終端客戶。
就這樣，這個生態系在一次解決一道挑戰的過程中，做出9項高質、高價的產品，甚至為生態系成員中勝國際打下扎實的「72小時快速出貨」基礎，更強化勤旺輕金屬轉換業務跑道的技術能耐。
渦輪模組化，挑戰72小時就出貨
中勝國際是專注供應改裝房車引擎渦輪的利基業者，總經理童世豪接受專訪時坦言，雖然已經找到明確市場定位，但是3D數位鑄造「讓我創業10幾年才真正搞懂，要走客製模組化的生產路線。」
他分析，改裝車渦輪市場本來就不大，熱門車型更是所有業者搶破頭都要爭取到手的訂單。以前他做生意只能繞著全球車展跑，先是亂槍打鳥接單，之後還要克服特殊規格開模生產成本、運輸交貨的時差等問題，才能讓客戶放棄當地競爭對手相信他。但是他發現，不管怎麼精簡流程，都很難壓低成本。因為「改裝車渦輪的模具量少、質精，可以說是『汽車零配件的帝寶』。」光是一顆模具就要新台幣70萬元，但是一張訂單往往是幾顆起跳，即使定價10多萬元，風險依舊很高。
童世豪與經營團隊花了很多工夫討論、聚焦，直到2014年飛往韓國參訪3D數位鑄造工廠，才腦洞大開，「回來以後我就找上金屬中心，因為全台灣唯獨它有這一套要價5500萬元的設備。」雙方從此結緣，因此2020年數位鑄造中心專案上路，中勝國際也是第一批加入的會員之一。
在3D數位鑄造技術支援下，童世豪定調，將相同的車種渦輪模組化，因應客戶的需求放大或縮小最終成品。而且「只要客戶在今天中午12點之前下單，下午我們就撿料、備料；明天開始組裝，5點下班之前就能送到國際快遞手中；晚上10點搭機分送全球。最快是72小時內就可以收件。」
在專業玩家領域，搶先速度幾乎就代表搶贏訂單。童世豪自比為改裝車界的「快時尚」代表：「就像網購精品包，幾乎沒有消費者下單後願意等一個月才收到產品。」事實上，美國同業普遍做法是，消費者下單並付清款項，生產線才開動，最快是還要再等1週才到貨。
比起來，中勝國際足足快了不只一倍。而這一點也反映在業績上：從草創時期3名員工做到現在已有50人規模；人均貢獻營收是250萬元。
切入精密鑄造，鞋模廠跨足航太零件
中勝國際的成績固然出色，也是數位鑄造中心12名創始會員的勤旺，重生之旅也一樣吸睛：從鞋模廠升格為航太零件供應商。
勤旺董事長劉達士表示，最早是聽金松化工材料提起這個生態系，需要更多上、下游廠商參與，於是他加入打群架。「一開始用在鞋模，這種商品流行性很強，關鍵技術就是模具。」劉達士解釋，傳統製程是先由設計師製作款式，交由電腦數值控制（computer numerical control，CNC）雕刻做出代木，之後得拿掉代木做成矽膠模，灌注鑄造石膏並送去焙燒。整道程序耗工費時，加上產品世代交替太快，光是做到尺寸齊全，開模成本就會不斷攀高。
勤旺改與3D數位鑄造中心合作，足足省略代木和矽膠模這兩道環節。他帶著產品去拜會某國際運動鞋品牌的代工廠，「它們內部光是做矽膠模的空間、人力就是一座廠房了。但是成品只能一次性使用，放一、兩個月又會變形。改成3D列印後，這些問題就不存在。」
只是儘管品牌代工廠很心動，但最終雙方仍因3D列印技術無法弭平表面粗糙度放棄合作。劉達士說，這是機器、材料本身的局限，至今表面精緻化仍是它走向民生用品最亟待克服的痛點。
升級技術接單不成之餘，製鞋產業外移速度也越來越快，劉達士有感於新技術接班態勢蔚然成形，斷然切割鞋模本業，直接數位化轉型跨入精密鑄造。他的思維是從國際貿易型態切入：「同樣產品可能5家比價，如果競爭對手需要20天做出樣品，我卻只要10天，有很高機率訂單不會流到對手手上。」
劉達士認定，精密鑄造這一行想做到最頂級，非得接到航空或國防訂單不可。不過，那時勤旺還沒有應用3D鑄造技術，轉型初期只能咬著牙從頭學起，除了連年虧損，還一路從不斷被挑剔、要求的過程中學技術。
2016 年勤旺申請計畫補助，與金屬中心協力導入3D列印砂模，完成航空燃料控制閥，積極開發這項技術相關應用，也成功切入專業醫療設備市場，供應核磁共振、脈衝光製造商瑞士商萊卡（Leica），以及當紅的達文西機械手臂。「如今是幾乎年年都有賺錢。」
迎戰工業4.0，小企業突圍搶市新利器
2008 全球金融海嘯以來，復興製造業就成為各國政府重振經濟的主流政策，2011年德國率先喊出「工業4.0」（Industry 4.0），更掀起一波自動化、數位化到智慧化的革命浪潮，重量級財經媒體《經濟學人》（The Economist）斷言， 3D列印技術將是二十一世紀工業革命贏家的關鍵。
根據統計，2019年台灣鑄造業產值938億元，整體約900家業者中近90％是70人以下的小型企業，大多面臨技術能量不足、服務體系匱乏，而且無力突圍新市場的困境。
「在沒有3D鑄造列印時代，要做新產品，我們小企業一點機會都沒有，」童世豪直言，「但是現在它讓我們可以快速打樣、快速小額試產再快速搶進市場，我們就可以做到別人沒有辦法做的事。」
多元觀點GRB模式，打造另類台灣之光
臺灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心策略長──賴宏誌專訪
以金晶矽砂為核心的3D鑄造業屬於解決方案型生態系，整體來說，它們比較像是產業聚落升級，因為就生態系而言，它的物種多樣性不夠。因此，金晶矽砂在此除了扮演集結材料、設備等協力廠商，共同提供客戶高階技術、完整解決方案的系統整合者（system integrator），還要多擔綱一個將產業服務化的角色。
就實務而言，金晶矽砂的關鍵作用在於熟稔材料特性與鑄造製程，基本功就是當下游模具客戶規劃、設計好整套方案後，交由它完成參數設定、模擬分析，這樣一來成功機率至少就達到80％以上。一旦這種支援服務的能力駕輕就熟，3D鑄造產業聚落就可以越做越大。
3D數位鑄造生態系成員的潛在客層著眼全球，整合成功的話，對台灣整體的經濟結構性升級或轉型有顯著的示範作用。因為傳統鑄造成本高、時間長，精細度不夠，若是順利數位轉型並槓桿3D列印技術的優勢，不只花上20天的流程可能大幅減至一星期，爭取高精度航太、高質感精品產業的機率也提高。
在國外，生態圈是一種市場機制自然形成的商業模式，政府介入的個案不多。在台灣，經濟部中小企業處主動擔綱促進者，集結學界、法人機構打造出一個政研企（government-research-business，GRB）鐵三角，採取由上而下（top-down）的方式建構並催化人造生態圈壯大，最終目標是服務消費者。
這套GRB模式是台灣獨有，前一、兩年曾在APEC上與菲律賓、越南等國家分享政府如何發揮促進者的功能，串接中、小企業跨域創新。值得注意的是，謹守促進者不是孵化器、兩年為限並鼓勵主動提案這三道底線，生態系才可以永續發展。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。