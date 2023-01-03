氣候變遷與病蟲害威脅農作物生存，數百年前的小麥樣本能解決世界糧食供應問題嗎？
我們想讓你知道的是
世界需要更多的小麥，預計到2050年世界人口將增加50%，研究人員需要發現多樣化的小麥品種：能夠在目前不能種植小麥的地方種植、而且需要能夠應付環境改變的小麥作物。
在氣候變遷當中確保全世界有充足糧食供應的答案，可能在博物館中有300年歷史的藏品中找到嗎？
研究人員抱著這個希望在自然歷史博物館的藏品中篩查12,000個小麥及其近親植物的樣本。
最有希望的樣本是那些取得基因組定序的小麥，研究人員以此尋找小麥當中生存能力更強的品種。
氣候變遷、害蟲和疾病為農作物生存帶來巨大壓力。
在數百個紙箱中保存的過去的不同種小麥的樣本在博物館的地下室被整齊排列。每種小麥都有幹葉，幹枝，或穀物的穗，有的樣本枝，葉，穗俱全，這些都是好幾百年前的穀物樣本。
這些樣本都有凖確的標籤說明，許多標籤是用過去那種漂亮的銅板印刷體書寫而成，記錄了發現的時間和地點。這些都是十分有用的信息。
拉里莎・維爾頓（Larissa Welton）是研究團隊的成員，她負責將藏品數字化，在網絡展示。她說，「藏品的時間能夠上溯到1700年代，裡面有庫克船長首次航行去澳洲時收集的樣本。」
英國皇家海軍軍官、探險家和製圖師詹姆斯・庫克（James Cook）收集的是一種野生小麥植物。這些小麥看上去像野草，和現在農田中的小麥品種差別很大。不過讓研究人員感興趣的恰恰是這種差別。
「我們擁有的樣本是來自各種農業技術誕生之前的時代，因此它們能告訴我們小麥在野生狀態生長的情況，或使用諸如人工肥料之前的生長狀況。」
為什麼小麥如此重要？
小麥是世界上最重要的農作物之一，是許多食品的原料，如麵包、麵條、早餐麥片、糕點等等，在我們飲食當中佔重要地位。
烏克蘭是主要的穀物生產國，現在烏克蘭戰火令全球糧食供應受到威脅。
除此之外還有氣候變遷的問題，極端氣候產生衝擊，按照科學家的估算，全球氣溫升高一度就會導致幅度高達6.4%的全世界農作物減產。
病蟲害也構成主要的挑戰，每年造成1/5作物減產。
現代小麥品種也遇到困難。1950和1960年代的綠色革命導致農場側重高產的品種。這種方式帶來豐收，但意味著多樣性減少，包括那些能夠應對極端氣候的品種，小麥品種的多樣性減少。
自然歷史博物館的基因專家馬修・克拉克（Matthew Clark）博士說，「我們希望能夠發現一些已經消失的品種，那樣我們就能讓這些品種加入到現代小麥的多樣性品種中。」
這一點十分重要：隨著人口增加，世界需要更多的小麥，預計到2050年世界人口將增加50%。因此研究人員需要發現多樣化的小麥品種，能夠在目前不能種植小麥的地方種植、而且需要能夠應付環境改變的小麥作物。
克拉克博士說，「例如，通過研究能夠在更邊緣地區存活的作物品種，即酷熱，乾旱的地區，將有助於幫助發展中國家增加糧食供應。」
他解釋說，這些可以通過傳統的作物雜交，基因改變或基因編輯來實現，基因編輯是凖確添加或移除、或替代基因的技術。
挪威約翰英納斯中心（John Innes Centre）的研究人員也在古老的小麥品種中進行搜索。
他們的藏品被稱為瓦特金・蘭德雷斯（Watkins landrace）收藏，裏面有歷史逾百年的樣品，包括了世界各地不同地方的品種。這些藏品被保存在4度的低溫環境中，因此這些種子還可以用，即種植後可以生長。
正在研究這些藏品的西蒙・格里菲斯（Simon Griffiths）博士說，「我們想做的是尋找新的、有用的不同基因。」
「目的的是能抵抗疾病，對付環境壓力，增加產量，增加吸收肥料效力。」
約翰英納斯中心的團隊正在用一些古老的品種同現在的品種進行雜交，他們已經取得了一些進展。
格里菲斯博士說，「小麥黃鏽病是一種主要的疾病，這是個全球性的問題，而且應對它的難度越來越大。」
「在老的小麥品種裏面，發現了能夠對付這種小麥疾病的新的抗體，培育人員用這種抗體來解決小麥種植面臨的威脅。」
研究團隊也希望找到更富有營養的不同類型的小麥品種。
格里菲斯博士說，「比如，小麥裏面包含什麼？我們知道我們能夠增加小麥裏的纖維成分、礦物成分。」
我們種植的小麥也將發生改變，研究人員希望，研究過去，重新發現那些消失的品種，是向前發展的最佳途徑。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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