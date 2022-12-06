2022/12/06,
歐洲

土耳其大讚瑞典引渡庫德族武裝分子，暗示「更多行動」才會同意北約入會申請案

土耳其大讚瑞典引渡庫德族武裝分子，暗示「更多行動」才會同意北約入會申請案
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

瑞典2日引渡安卡拉當局通緝的庫德工人黨黨員塔特（Mahmut Tat）。庫德工人黨被土耳其及其西方盟國列為恐怖團體。塔特遭土耳其法院判決超過6年的徒刑，於2015年流亡瑞典，但申請庇護遭瑞典當局駁回。塔特一落地伊斯坦堡機場後即遭土耳其警方逮捕，被伊斯坦堡法院發監服刑。

（中央社）土耳其今天（當地時間5日）樂見瑞典把一名遭定罪的庫德族武裝分子引渡回土耳其，但暗示期待後續更多行動，才會同意通過瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）申請案。

安卡拉當局要求瑞典和芬蘭對庫德族團體採取更強硬的立場，以換取同意它們加入北約。土耳其將庫德族團體視為恐怖分子。

土耳其司法部長博茲達（Bekir Bozdag）告訴國營的土耳其之聲（TRT）：「送回PKK（庫德工人黨）恐怖分子是展現（瑞典）誠意的開端。我們希望後續還會有新的。」

《法新社》報導，瑞典2日引渡安卡拉當局通緝的庫德工人黨黨員塔特（Mahmut Tat）。庫德工人黨被土耳其及其西方盟國列為恐怖團體。

塔特遭土耳其法院判決超過6年的徒刑，於2015年流亡瑞典，但申請庇護遭瑞典當局駁回。

塔特一落地伊斯坦堡機場後即遭土耳其警方逮捕，被伊斯坦堡法院發監服刑。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典揚棄過去數十年來軍事不結盟立場，於5月申請加入北約。

瑞典和芬蘭入會申請案需經由北約全體成員通過。

土耳其儘管在6月和瑞典與芬蘭達成協議，仍扣住未通過兩國入會申請案。

安卡拉當局對兩國提出要求，土耳其說，該國尤其期待斯德哥爾摩當局對於引渡罪犯和凍結恐怖分子資產等議題採取強硬行動。

匈牙利是另一個未通過這兩國申請入會案的北約成員國。匈牙利承諾國會明（2023）年將對此案進行表決。

《路透社》報導，芬蘭政府今天表示，已要求國會正式通過北約的創始條約，為加入這個軍事聯盟做準備，同時等待匈牙利和土耳其通過其申請案。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）在記者會上表示：「我們北約入會申請案的進展，不但對我們芬蘭人而言很重要，對北約成員也是如此。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。