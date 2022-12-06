波蘭收容百萬烏克蘭難民，電價高漲＋住房短缺，入冬後處境兩難
我們想讓你知道的是
波蘭的GDP沒有西歐國家來得高，但波蘭卻是這次俄烏戰爭中捐獻僅次於美國的第二多國家，也是歐洲花費最多經費接納烏克蘭難民的國家，許多民間組織也自發性地協助身邊的烏克蘭人。除了協助難民安頓，波蘭還得積極處理過度依賴俄羅斯天然氣的問題，好在今年冬天已確定可從波羅的海以及立陶宛導入天然氣，雖然費用昂貴，但可以減少依賴俄羅斯。
文：彭維楀（中央社記者）
俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭之後，歐盟國家對俄國施加經濟制裁，減少或停止進口俄國天然氣和石油，俄國也以能源做為武器，對付力挺烏克蘭的國家。隨著冬季到來，歐盟國家政府與人民準備多年來首次在沒有俄國充足天然氣供暖的情況下度過寒冬，莫斯科則冀望各國對俄烏戰爭的立場因冰雪嚴寒帶來的困境而出現裂痕。
11月中旬，波蘭與烏克蘭都下了冬天第一場雪，俄烏戰爭讓人們的生活更加嚴峻。由於戰爭造成通貨膨脹與昂貴電費，收容最多烏克蘭難民的波蘭入冬後陷入兩難處境。
歐洲各地通貨膨脹嚴重，造成水電瓦斯等費用漲價2到3倍，義大利、捷克民眾紛紛上街抗議高漲的電費，英國甚至出現拒絕付費等社會運動。根據波蘭電視台TVN24報導，今年波蘭的通貨膨脹率創下26年來新高。波蘭中央統計局11月15日表示，今年10月的消費者物價與去年同期相比上漲了17.9％。
根據波蘭經濟局統計，從2月下旬俄烏戰爭爆發以來，波蘭初期捐贈金額已占國民生產毛額（GNP）的1％。經濟合作暨發展組織（OECD）近日公布「2022年移民展望」報告顯示，波蘭花費在援助烏克蘭難民的總成本將達到83.6億歐元（約新台幣2700億元）。
在科技業上班的密特尼克（Ｍytnik）表示：「我們不知道波蘭政府哪來的經費支援烏克蘭人，近期總理也開始希望在許多地方控制花費，但唯一沒有控制到，甚至還加大預算的就是我們的國防。」
然而隨著通貨膨脹率急劇上升，波蘭許多超商裡的推車上，原本堆滿捐給烏克蘭難民的物品，現在越來越少。因為波蘭人必須先照顧好自己，才有辦法照顧他人。
雖然民眾援助趨緩，但仍可看到許多波蘭人以有別於初期的方式，協助來自不同領域的烏克蘭難民在波蘭開拓生意。Kapsula服飾店就是其中一個例子。波蘭店長與許多烏克蘭設計師合作，將他們的商品展示在實體店與網路商店，讓他們可以憑藉原有專長繼續在波蘭發光發熱。
根據波蘭中央銀行報告，來自烏克蘭的難民主要是婦女，其中超過6成帶著兒女，通常是一、兩個孩子。將近24％的婦女獨自抵達，這些人多半在29歲以下和60歲以上。5成難民擁有大學學位，這遠超過烏克蘭人口中大學畢業生的比例。因此，波蘭的挑戰之一就是幫助他們找到一份滿意的工作。
截至目前為止，大約3成的難民已有工作或已安排工作，大約5成的難民正在找工作，通常是兼職，因為需要照顧孩子。儘管早期有大量烏克蘭勞務移民前來波蘭，但目前居住在波蘭的難民中有超過50％以前沒來過波蘭，也未曾與造訪過波蘭的人有所接觸。
國際會計業者德勤（Deloitte）報告顯示，烏克蘭人的融入可以將波蘭國內生產毛額（GDP）提高到0.2％到3.5％。烏克蘭難民的職業收入也將有助戰後重建國家，因為在波蘭工作的移民傾向將部分收入匯往烏克蘭。
然而，烏克蘭人融入社會並不容易。由於許多烏克蘭難民需要找尋住所，現在波蘭面臨嚴重的住房短缺，租金也因此上漲，形成烏克蘭人融入社會的另一個可能障礙。自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，預估約380萬烏克蘭人越境進入波蘭，根據德勤報告，其中約150萬人仍留在波蘭。
波蘭的GDP沒有西歐國家來得高，但波蘭卻是這次俄烏戰爭中捐獻僅次於美國的第二多國家，也是歐洲花費最多經費接納烏克蘭難民的國家，許多民間組織也自發性地協助身邊的烏克蘭人。
除了協助難民安頓，波蘭還得積極處理過度依賴俄羅斯天然氣的問題，好在今年冬天已確定可從波羅的海以及立陶宛導入天然氣，雖然費用昂貴，但可以減少依賴俄羅斯。
密特尼克指出，雖然波蘭人民面對高通膨與昂貴電費，天然氣費用明顯感到支出壓力，但整體而言波蘭人是支持對烏克蘭人的援助，因為波蘭似乎要在貧窮與飛彈間做選擇。
由於嚴峻寒冬已至，波蘭面對持續的戰事，必須更平衡本身的財稅，在烏克蘭議題上也需要顧及波蘭納稅義務人的權益，找尋平衡，不然很容易陷入國內政治衝突與海外政治風險。
密特尼克說：「相對而言，我們也擔心波蘭的財政是否會走上赤字，尤其我們讓烏克蘭人民享有與波蘭納稅義務人一樣的福利，從公共醫療保險，生育津貼等，這些也讓許多波蘭人認為不公平的地方。至於政府接下來要怎麼做，其實真的沒有人知道！」
不過，大多數波蘭民眾都知道，協助烏克蘭是一項長久抗戰，因為一旦烏克蘭淪陷，波蘭就會是下一個目標。
新聞來源
延伸閱讀
- 烏克蘭40％電網受損，各地人民陷寒冷黑暗，歐盟外交首長：烏戰後重建需由俄羅斯埋單
- 法國「能源大國」招牌蒙塵：巴黎鐵塔限電提早熄燈，政府下令為冬季斷電做準備，學校難逃關閉引眾怒
- 歐洲能源危機「完美風暴」：7.45億人面臨寒冬生存難關，化石燃料「去俄化」各國自尋解方
- 國際能源總署：世界首次陷入真正全球能源危機，但歐洲或許可以度過這個寒冬
- 為什麼「歐洲這個冬天會凍死人」是胡説八道：俄羅斯將如何輸掉能源戰？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
我們想讓你知道的是
高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
「數位發展部數位產業署 廣告」