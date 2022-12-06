波蘭收容百萬烏克蘭難民，電價高漲＋住房短缺，入冬後處境兩難

文：彭維楀（中央社記者）

俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭之後，歐盟國家對俄國施加經濟制裁，減少或停止進口俄國天然氣和石油，俄國也以能源做為武器，對付力挺烏克蘭的國家。隨著冬季到來，歐盟國家政府與人民準備多年來首次在沒有俄國充足天然氣供暖的情況下度過寒冬，莫斯科則冀望各國對俄烏戰爭的立場因冰雪嚴寒帶來的困境而出現裂痕。

11月中旬，波蘭與烏克蘭都下了冬天第一場雪，俄烏戰爭讓人們的生活更加嚴峻。由於戰爭造成通貨膨脹與昂貴電費，收容最多烏克蘭難民的波蘭入冬後陷入兩難處境。

歐洲各地通貨膨脹嚴重，造成水電瓦斯等費用漲價2到3倍，義大利、捷克民眾紛紛上街抗議高漲的電費，英國甚至出現拒絕付費等社會運動。根據波蘭電視台TVN24報導，今年波蘭的通貨膨脹率創下26年來新高。波蘭中央統計局11月15日表示，今年10月的消費者物價與去年同期相比上漲了17.9％。

根據波蘭經濟局統計，從2月下旬俄烏戰爭爆發以來，波蘭初期捐贈金額已占國民生產毛額（GNP）的1％。經濟合作暨發展組織（OECD）近日公布「2022年移民展望」報告顯示，波蘭花費在援助烏克蘭難民的總成本將達到83.6億歐元（約新台幣2700億元）。

在科技業上班的密特尼克（Ｍytnik）表示：「我們不知道波蘭政府哪來的經費支援烏克蘭人，近期總理也開始希望在許多地方控制花費，但唯一沒有控制到，甚至還加大預算的就是我們的國防。」

然而隨著通貨膨脹率急劇上升，波蘭許多超商裡的推車上，原本堆滿捐給烏克蘭難民的物品，現在越來越少。因為波蘭人必須先照顧好自己，才有辦法照顧他人。

雖然民眾援助趨緩，但仍可看到許多波蘭人以有別於初期的方式，協助來自不同領域的烏克蘭難民在波蘭開拓生意。Kapsula服飾店就是其中一個例子。波蘭店長與許多烏克蘭設計師合作，將他們的商品展示在實體店與網路商店，讓他們可以憑藉原有專長繼續在波蘭發光發熱。

根據波蘭中央銀行報告，來自烏克蘭的難民主要是婦女，其中超過6成帶著兒女，通常是一、兩個孩子。將近24％的婦女獨自抵達，這些人多半在29歲以下和60歲以上。5成難民擁有大學學位，這遠超過烏克蘭人口中大學畢業生的比例。因此，波蘭的挑戰之一就是幫助他們找到一份滿意的工作。

截至目前為止，大約3成的難民已有工作或已安排工作，大約5成的難民正在找工作，通常是兼職，因為需要照顧孩子。儘管早期有大量烏克蘭勞務移民前來波蘭，但目前居住在波蘭的難民中有超過50％以前沒來過波蘭，也未曾與造訪過波蘭的人有所接觸。

國際會計業者德勤（Deloitte）報告顯示，烏克蘭人的融入可以將波蘭國內生產毛額（GDP）提高到0.2％到3.5％。烏克蘭難民的職業收入也將有助戰後重建國家，因為在波蘭工作的移民傾向將部分收入匯往烏克蘭。

然而，烏克蘭人融入社會並不容易。由於許多烏克蘭難民需要找尋住所，現在波蘭面臨嚴重的住房短缺，租金也因此上漲，形成烏克蘭人融入社會的另一個可能障礙。自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，預估約380萬烏克蘭人越境進入波蘭，根據德勤報告，其中約150萬人仍留在波蘭。

Photo Credit: 中央社 波蘭地理位置緊鄰烏克蘭，俄烏戰爭後接收過百萬烏國民眾，入冬後面臨經濟挑戰。圖為華沙民眾下雪期間採買耶誕樹。中央社記者彭維楀華沙攝 111年12月5日

波蘭的GDP沒有西歐國家來得高，但波蘭卻是這次俄烏戰爭中捐獻僅次於美國的第二多國家，也是歐洲花費最多經費接納烏克蘭難民的國家，許多民間組織也自發性地協助身邊的烏克蘭人。

除了協助難民安頓，波蘭還得積極處理過度依賴俄羅斯天然氣的問題，好在今年冬天已確定可從波羅的海以及立陶宛導入天然氣，雖然費用昂貴，但可以減少依賴俄羅斯。

密特尼克指出，雖然波蘭人民面對高通膨與昂貴電費，天然氣費用明顯感到支出壓力，但整體而言波蘭人是支持對烏克蘭人的援助，因為波蘭似乎要在貧窮與飛彈間做選擇。

由於嚴峻寒冬已至，波蘭面對持續的戰事，必須更平衡本身的財稅，在烏克蘭議題上也需要顧及波蘭納稅義務人的權益，找尋平衡，不然很容易陷入國內政治衝突與海外政治風險。

密特尼克說：「相對而言，我們也擔心波蘭的財政是否會走上赤字，尤其我們讓烏克蘭人民享有與波蘭納稅義務人一樣的福利，從公共醫療保險，生育津貼等，這些也讓許多波蘭人認為不公平的地方。至於政府接下來要怎麼做，其實真的沒有人知道！」

不過，大多數波蘭民眾都知道，協助烏克蘭是一項長久抗戰，因為一旦烏克蘭淪陷，波蘭就會是下一個目標。

Photo Credit: 中央社 歐洲時序進入冬季，收容大量烏克蘭難民的鄰國波蘭低溫降低。圖為剛下過雪的華沙地區。中央社記者彭維楀華沙攝 111年12月5日

Photo Credit: 中央社 在波蘭首都華沙市區，包括公用租借單車等公共空間和物品上，可看到波蘭表達支持烏克蘭的圖文以及網站連結，引導烏克蘭難民取得有助在異鄉安身立命的資訊。中央社記者陳韻聿華沙攝 111年3月22日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺