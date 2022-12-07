2022/12/07,
軍事

拜登任內第七度對台軍售、規模4.28億美元，國防部透露明年還有「主力作戰裝備」將售台

拜登任內第七度對台軍售、規模4.28億美元，國防部透露明年還有「主力作戰裝備」將售台
F16V戰機。Photo Credit: 中央社

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立委詢問，拜登總統就任後對台軍售多是零件和技術協助，除了M109A6自走砲在2021年公布採購後又取消（改增購「海馬斯」多管火箭系統至29套），國防部還有沒有新的主力作戰裝備在跟美方談對台軍售？國防部表示還有新的主力裝備編列在今年的機密預算裡：

美國國防安全合作局（DSCA）今（7）日公布兩項最新對台軍售，為對台空軍各型戰機的戰材零附件的作業維持軍售案，包括空軍「航材標準零附件」及「航材非標準零附件」，總額為4.28億美元（約新台幣130億美元），已進入「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

DSCA新聞稿指出， 經駐美國臺北經濟文化代表處（TECRO）要求擴大採購，已批准出售台灣F-16戰機、C-130運輸機、IDF戰機系統備件、消耗品、配件及修復支援系統等，2筆對台軍售案金額分別為3.3億美元（約新台幣100億元）、9800萬美元（約新台幣30億元）。

DSCA表示，這項研擬的軍售將有助於台灣維持空中機隊，強化並應對當前及未來威脅的能力，同時提供對區域安全至關重要的防禦與運輸能力，並進一步加強台灣與美國及其他盟友的協同作戰能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助於提升台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。DSCA強調，此次軍售不會改變區域基本軍事平衡。

台灣外交部表示，已收到美國政府的正式通知，美國行政部門已通知國會將對台灣出售可供我國F-16與經國號戰機及C-130運輸機使用的零附件，總價值約4.28億美元，外交部對此表示高度歡迎。

本次是拜登政府去（2021）年1月上任以來，第7度對外宣布的對台軍售。

公布日期 軍售項目 金額（美元）
2021/8/4 M109A6自走砲、M88A2救濟車 7.5億美元
2022/2/7 愛國者飛彈系統工程勤務 1億美元
2022/4/5 愛國者飛彈人員技術協助 9500萬美元
2022/6/8 軍艦零組件與技術支援 1.2億美元
2022/7/15

非機密備件與維修零件、坦克與戰車組裝在內的技術支援

 1.08億美元
2022/9/2 魚叉、響尾蛇飛彈、監視雷達合約 11.06億美元
2022/12/7 空軍航材零附件 4.28億美元

美對台軍售案也成為今日國防外交委員會的焦點。民進黨立委蔡適應問，拜登（Joe Biden）總統就任後對台軍售多是零件和技術協助，關心的幾個主要裝備，除了M109A6自走砲在2021年公布採購後又取消（改增購「海馬斯」多管火箭系統至29套），國防部還有沒有新的主力作戰裝備在跟美方談對台軍售？

國防部表示「有」，都按照程序在進行，外界關切的「海馬斯增購案」也在公開預算中，其他還有新的主力裝備編列在今年的機密預算裡，不方便講專案名稱，但幾項對台軍售的新案子明年應該會有消息。

另外根據《彭博》新聞報導，美國擬對台灣提供多達100枚最先進「愛國者」（Patriot）防空飛彈及雷達和支援裝備，國防部表示已經有進行接洽，這是2021年公布的軍售案內容，延續至今，中共去年已對此表達強烈抗議。

不過因為俄烏戰爭，美方對台軍售多次延後交貨，國防部表示，進程到哪、台灣就付多少錢，不會出現「沒交貨就交錢」的狀況。

美擬軍援台灣100億美元，國防部：為無償軍援，不用於現有軍購案

另美國國會近期預計通過2023年《國防授權法案》（NDAA），其中授權5年100億美元（約新台幣3057億9500萬餘元）預算軍援台灣，立委溫玉霞詢問，這是「可以」動支100億，還是「必須」動支？邱國正表示，應為「可以」動支，有上限100億美元的預算。

至於軍援案有償還是無償？邱國正說，這是無償的，目前沒有相對條件，美提供資助後，要怎麼用必須經過討論。至於可否用這100億美元支付我國尚未償付完的軍購款項？戰規司長李世強表示，正在執行中的軍購，代表我方已有財力規畫去執行，「不可能再去用人家的錢」，未來希望能與美方共同研究如何最好的發揮這100億美元的效益。

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核稿編輯：羅元祺


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