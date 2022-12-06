2022/12/06,
政治

澳洲跨黨派議員低調來台、傳台灣政府可能遊說挺台加入CPTPP，澳總理：跟我沒關係

澳洲跨黨派議員低調來台、傳台灣政府可能遊說挺台加入CPTPP，澳總理：跟我沒關係
澳洲總理艾班尼斯11月出席APEC會議。Photo credit: Reuters / 達志影像

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澳洲議員此次訪台行程行前保密，以免中國駐澳洲大使阻撓取消，連澳洲總理艾班尼斯被問及此事時也說：「我不知道，我沒有要去，你該去問他們。」此次訪台成員包括前副總理喬伊斯，以及執政黨工黨的2名議員。不過在訪台以前，議員們表示因為政治敏感，不願公開宣揚訪台行程。

外交部今（6）日證實，澳洲跨黨派議員已於週日（4日）抵達台灣，目前正在台訪問，這是澳洲2019年以來，睽違3年再度組團訪台。不過此次訪台行程低調，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）更強調「這不是澳洲政府的訪問」，刻意淡化此行的重要性。

澳洲媒體報導，澳洲執政黨工黨和在野的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National coalition）一共6名議員於週日前往台灣，展開為期5天的訪問，本次訪台旨在展現澳洲維護印太地區穩定的立場，據稱也將涵蓋國安、貿易、農業與原住民事務等議題。

澳廣駐台記者伯特爾斯（Bill Birtles）指出，台灣政府可能會利用這次機會，遊說訪台的澳洲國會議員支持台灣加入「跨太平洋夥伴關係全面進步協定」（CPTPP），目前北京和台北都已提交申請。

澳洲總理艾班尼斯上月於泰國曼谷的APEC企業領袖高峰會上表示，澳洲不太可能支持台灣加入CPTPP，因為CPTPP是「公認的」民族國家之間的協定，而台灣為一個經濟體。不過澳洲政府稍後澄清，對於台灣加入CPTPP的立場並未改變，仍歡迎包括我國在內的所有符合CPTPP高標準規範經濟體加入。

台灣外交部今日證實澳洲訪團已經抵台，不過基於跟澳方的互信，外交部不會進一步透露行程。外交部強調，澳洲國會組團訪台是行之有年的慣例，以推動澳洲和台灣各項領域之間的友好交流，深化彼此夥伴關係。

澳洲媒體報導也指出，此次訪台行程行前是保密的，以免中國駐澳洲大使阻撓取消。澳洲今年5月選舉結束後，執政的工黨正努力修復與中國的關係，總理艾班尼斯與中國國家主席習近平15日於印尼峇里島舉行的G20峰會進行場邊會談，是2016年以來，澳洲總理與中國國家主席首次舉行正式雙邊會談。

艾班尼斯3日被媒體問及澳洲議員訪台時，刻意淡化此行訪台的重要性，他說「很長一段時間以來，澳洲後座議員（backbench）都曾訪問過台灣，這是另一次」，強調「這不是政府訪問」。艾班尼斯也說，澳洲針對中國的立場，以及對於台灣現狀的支持上，兩黨的立場仍然一致。

當被問及此行的目的時，艾班尼斯回應說：「我不知道，我沒有要去，你該去問他們。」

此次訪台是由在野的自由黨議員巴克霍茲（Scott Buchholz）發起，成員包括前副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）以及執政黨工黨議員絲旺森（Meryl Swanson）及蔻科（Libby Coker），不過在訪台以前，議員們表示因為政治敏感，不願公開宣揚訪台行程。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，不過隨著中國在印太地區的影響力與日俱增，以及COVID-19疫情爆發、中國解放軍與澳洲皇家空軍日前發生「軍機摩擦」，澳洲與中國的關係緊張升溫。

澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）去年以個人身份訪台，展現對台灣的支持，引發北京強烈抗議。中國駐澳洲大使館在官網痛批他是「一個失敗而可憐的政客」，訪台只會讓他「進一步聲名掃地」。

澳洲戰略政策研究所防衛策略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）認為，澳洲政府未公開宣傳訪台行程，總理也對此相當低調，是為了冷處理來自北京的憤怒。他說，「北京想讓澳洲與台灣的政治接觸變得困難，我們需要讓它變得容易。」

報導指出，澳洲議員們也將會見台灣總統蔡英文和外交部長吳釗燮。

波蘭國會跨黨派訪團會見蔡英文，盼能在波蘭設半導體廠

另一方面，來自波蘭眾議院情治委員會主席、國防委員會副主席暨「波台國會小組」主席安鄒（Waldemar Andzel）一行9人目前正於台灣訪問，今日赴總統府與總統蔡英文會面，蔡英文感謝波台國會小組成員促成波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣。

波台國會小組主席安鄒（Waldemar Andzel）致詞時表示，今年是波蘭和台灣建立友誼30年，波台國會小組目前有94位成員，在台灣面臨中國打壓的時候，波蘭非常支持台灣。波蘭和台灣有相近的歷史與國際關係，周邊都有非常強大的威脅，波蘭面臨來自俄羅斯的威脅，波蘭非常感謝疫情期間台灣對波蘭伸出援手，贈與口罩以及其他的醫療資源。波台國會小組也竭盡所能，在去年讓波蘭政府向台灣提供40萬劑的AZ疫苗。

安鄒也提到波蘭與台灣去年通過避免雙重課稅的法案，希望經濟合作能更進一步，也歡迎台灣的廠商，比如半導體業者到波蘭設廠，未來也希望台灣和波蘭能夠直航，例如華沙可以直飛台北。

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Photo Credit: 中央社
總統蔡英文（左）6日在總統府接見波蘭眾議院「波台國會小組」訪團，右為「波台國會小組」主席安佐（Waldemar Andzel）。

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核稿編輯：楊士範


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