《微物的情歌》譯序：塔布拉答對東方的探索與書寫，豐富了世界讀者對此一地區的文化想像
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塔布拉答，二十世紀初首位以西班牙語創作「俳句」的詩人，墨西哥現代詩和前衛主義運動的開山鼻祖。一日間的微形萬物，花草樹木、鳥獸蟲魚盡成他歌詠的對象。陳黎x張芬齡精心翻譯導讀，拉丁美洲俳句大師塔布拉答詩選，首度在台出版！
文：陳黎、張芬齡
【譯序】東方風的夜鶯（選摘）
四
塔布拉答第二本俳句集《花壺：抒情的解離》（El jarro de flores… disociaciones líricas）於1922年在紐約出版，全書分成九輯——「在路上」、「在園中」、「動物寓言」、「風景」、「海景」、「暗影時鐘」、「樹木」、「水果」、「微型劇」——總共62首俳句，每輯3首至12首不等。
最後一首俳句之末標有「哥倫比亞，委內瑞拉，墨西哥，1919-20年」等字眼，應指這些俳句寫作時間、地點。他稱此書為1919年俳句集《一日……〉的「姐妹書」（libro hermano），看來他1919年在哥倫比亞時已開始構想此書。
最初，詩人試圖和第一本俳句集一樣，創作一些伴隨詩句的水彩畫——這兩張是1919年9月畫於委內瑞拉首都卡拉卡斯者：
螞蟻群登上／格列佛般，一動／不動的一隻蟋蟀（〈在小人國〉）
詩人將無怨無悔地向你／歌唱，手插在腰上——／哦，我健康食譜裡的水果！（〈水果〉）
以滿滿／兩個金半球杯的蜂蜜／解我渴（〈橘子〉）
啊，熱帶情郎在你／乳白的果肉裡，看到／他心愛的人的乳房！（〈刺果番荔枝〉）
但最終改成在每輯開頭附上畫家莫嘉德（Adolfo Best Maugard）的插圖。
此書副標題「抒情的解離」，與前一本副標題「合成詩」一樣讓人費解，還好他在此書「前言」中自己解釋說「合成詩」以及這些「抒情的解離」，只不過是被他引入西班牙語的日本俳句樣式的詩歌——他以「『發句』或『俳諧』」（“hokku” o “haikai”）指稱俳句，這也是他首次直說自己所寫為俳句。
與前一本俳句集一樣，此本《花壺》也多以鳥獸昆蟲花木自然為題材，以巧妙的比喻、曲喻，精準有趣地呈現其特徵，喚起我們對這些動植物們的同情和喜愛，但塔布拉答這本俳句集裡的詩作更從容自在、更能舉重若輕，有些則刻意不強調傳統俳句中對立元素之衝突，而淡淡描述之，有多首早已是經典：
夏日，豔紅冰涼的／笑聲：／一片／西瓜（〈西瓜〉）
黃金陽光的撞擊：／海的玻璃窗大片小片地碎裂（〈飛魚〉）
綠色的麵包鋪裡，你闊氣地展示被／驕陽烤出的金黃色，噢，熱帶的麵包！（〈香蕉〉）
建築有術的大王椰子立了／一根圓柱，它的葉子們／跟著欣然奉上了一個圓頂（〈大王椰子〉）
水仙開花時提供／黃金和象牙的／小杯盤……還有茶香！（〈水仙〉）
天真的螢火蟲潛入／最亮的月光中，而非／陰影中，躲捕螢者……（〈螢火蟲〉）
黃昏一景：／燕子，繞著月亮／進行「翻筋斗飛行」（〈翻筋斗〉）
在我看著它的那一刻轉瞬即逝，／連接天與地的一條虛線……／對它金色的啜泣，我報以歎息（〈流星〉）
燕子發出短促的叫聲，在天空中／為無窮盡的時間空間打卡、標記（〈6 p. m.〉）
飛蛾們／從牆上掉落／像時間一樣灰濛濛（〈6.30 p. m.〉）
青蛙在沼澤中／冒音樂泡泡／迸裂出一朵朵水花……（〈7 p. m.〉）
冷酷的鵂鶹對／飛往魔宴的貓頭鷹女巫咯咯大笑（〈10 p. m.〉）
時鐘似一點一點／咬嚙向午夜，它的回聲是／老鼠分針般的尾巴……（〈12 p. m.〉）
就像看齊白石畫的蜜蜂時，你會同時聽到嗡嗡聲，四十年前第一次譯讀上面第一首詩〈西瓜〉時，我們也大「吃」一驚，感覺甜意、涼意躍然紙上……
第二首〈飛魚〉讓我們每次開車在花蓮海岸公路上時，都忍不住多看幾眼太平洋上大大小小金黃的碎片，陳黎1993年出版的《小宇宙：現代俳句一百首》裡還藏了這樣一首俳句——「哪一位開玩笑的神從天上／丟下一塊透明的巨石：／盛夏破裂而燦爛的海的鏡子」。後來我們發現戲劇、小說、詩三棲的愛爾蘭奇才諾獎作家貝克特（Samuel Beckett）也譯過這些詩，他英譯的《墨西哥詩選》裡收有塔布拉答俳句22首。
上列詩作中最後五首出自由七首俳句組成的「暗影時鐘」這輯詩，相對於詩集《一日……》，或可稱為《一夜……》。塔布拉答在《花壺》前言裡提到俳人能歡笑、能省思的「混合靈魂」（alma mixta）。如果白日是幽默的時間，那麼夜晚就是冥想的時間，「暗影時鐘」是飛蛾、青蛙、蟾蜍、鵂鶹、貓頭鷹、老鼠的世界，在那裡靈魂不尋求妙想諧思，而是鑽研生存的幽暗、難解——「為無窮盡的時間空間打卡、標記」。
阿根廷作家波赫士（Jorge Luis Borges）參與建立了「絕對主義」（ultraismo）運動，主張給隱喻「最大的獨立」，縮短了拉丁美洲詩與超現實主義的距離。塔布拉答與此運動雖無關連，但他「將詩濃縮進最原始的元素：隱喻」，自由使用隱喻／意象，許多時候的確做到了絕對主義者1922年所聲言的「每一句詩都有它個別的生命，並且代表著獨創的靈視」。
〈7 p. m.〉與〈10 p. m.〉兩首讓人想及瑞典諾獎詩人特朗斯特羅默（Tomas Tranströmer）俳句詩《巨大的謎》（2004）裡響自沼澤的無厘頭歌聲與笑聲——「我興高采烈，／群蛙在波美拉尼亞／沼澤歌唱」（Min lycka svällde / och grodorna sjöng i de / pommerska kärren.）；「躍出沼澤！／鯰魚笑得全身顫動／當松樹敲十二下」（Kom upp ur kärret! / Malarna skakar av skratt / när furan slår tolv.）。
不安、求變的塔布拉答在這本俳句集裡又朝新的方向前行。第一輯「在路上」包含十二首詩，可以個別讀之，但串連起來就像是微型的芭蕉《奧之細道》式俳文遊記——此處的「在路上」（De Camino）作為文學作品名稱映現書上，比凱魯亞克（Jack Kerouac）的《在路上》（On the Road，1957）早35年。
第一首詩「希望旅店」，正是上一本俳句集寫作地點，哥倫比亞拉埃斯佩蘭薩山中避暑旅店，被詩人喻為綠色山林之海中以「希望」為錨的一艘船——這「希望」似乎也安植於詩人心中。詩人告別此地，穿過群山，凝視著滯流的河水，路邊的蘑菇，他像朝聖者般步入自然，聆聽、體會其律動。
但現在自然也有其危險，「毒蛇正在過馬路！」（〈瞭望塔〉），「風暴迫近……」（〈風暴〉），還好他聽到狗吠，可供歇腳的茅舍已在望，一夜休息後繼續上路，晨光中「山路上的亂石……熠熠生輝」——這一句似乎更近唐詩而非俳句：
翡翠海中靜泊的／一艘船，／以你的名字為錨（〈希望旅店〉）
這多色的蘑菇／看起來像／日本蟾蜍的傘！（〈蟾蜍〉）
蜿蜒於地面上，突然間將自己／埋葬起來——橡膠樹的根／像一條蛇……（〈根〉）
麥穗假裝是毛毛蟲／或蝴蝶的學徒，／在麥稈頂端擺動……（〈麥田〉）
雙腳翻山越嶺六小時，／遠處一隻狗在叫……／茅舍裡可有什麼東西果腹？（〈在路上〉）
腳下銀色的乾河床／山路上的亂石／日曬雨淋，熠熠生輝（〈亂石灘〉）
夜間小路上幾乎不動的／兩道光：是貓頭鷹？／或者一輛車……？（〈…？…〉）
最後一首的標題「…？…」，非常圖象、醒目，但也精準、有創意，真像是貓頭鷹或一輛車的兩隻眼睛！塔布拉答也許希望自己和芭蕉一樣，日以繼夜，在鄉村（「貓頭鷹」）和城市（「車」）間不斷修／行。《花壺》中許多輯詩都可以像這樣讀到一些前後呼應的情節或情趣，譬如「在園中」裡相連的兩首，「晴天——：每一朵花／都有一隻蝴蝶……」；「雨天——：每一朵花／都成了淚壺……」。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。