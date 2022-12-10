《微物的情歌》譯序：塔布拉答對東方的探索與書寫，豐富了世界讀者對此一地區的文化想像

文：陳黎、張芬齡

【譯序】東方風的夜鶯（選摘）

四

塔布拉答第二本俳句集《花壺：抒情的解離》（El jarro de flores… disociaciones líricas）於1922年在紐約出版，全書分成九輯——「在路上」、「在園中」、「動物寓言」、「風景」、「海景」、「暗影時鐘」、「樹木」、「水果」、「微型劇」——總共62首俳句，每輯3首至12首不等。

最後一首俳句之末標有「哥倫比亞，委內瑞拉，墨西哥，1919-20年」等字眼，應指這些俳句寫作時間、地點。他稱此書為1919年俳句集《一日……〉的「姐妹書」（libro hermano），看來他1919年在哥倫比亞時已開始構想此書。

最初，詩人試圖和第一本俳句集一樣，創作一些伴隨詩句的水彩畫——這兩張是1919年9月畫於委內瑞拉首都卡拉卡斯者：

Photo Credit: 黑體文化提供，塔布拉答繪

Photo Credit: 黑體文化提供，塔布拉答繪

螞蟻群登上／格列佛般，一動／不動的一隻蟋蟀（〈在小人國〉） 詩人將無怨無悔地向你／歌唱，手插在腰上——／哦，我健康食譜裡的水果！（〈水果〉） 以滿滿／兩個金半球杯的蜂蜜／解我渴（〈橘子〉） 啊，熱帶情郎在你／乳白的果肉裡，看到／他心愛的人的乳房！（〈刺果番荔枝〉）

但最終改成在每輯開頭附上畫家莫嘉德（Adolfo Best Maugard）的插圖。

此書副標題「抒情的解離」，與前一本副標題「合成詩」一樣讓人費解，還好他在此書「前言」中自己解釋說「合成詩」以及這些「抒情的解離」，只不過是被他引入西班牙語的日本俳句樣式的詩歌——他以「『發句』或『俳諧』」（“hokku” o “haikai”）指稱俳句，這也是他首次直說自己所寫為俳句。

與前一本俳句集一樣，此本《花壺》也多以鳥獸昆蟲花木自然為題材，以巧妙的比喻、曲喻，精準有趣地呈現其特徵，喚起我們對這些動植物們的同情和喜愛，但塔布拉答這本俳句集裡的詩作更從容自在、更能舉重若輕，有些則刻意不強調傳統俳句中對立元素之衝突，而淡淡描述之，有多首早已是經典：

夏日，豔紅冰涼的／笑聲：／一片／西瓜（〈西瓜〉） 黃金陽光的撞擊：／海的玻璃窗大片小片地碎裂（〈飛魚〉） 綠色的麵包鋪裡，你闊氣地展示被／驕陽烤出的金黃色，噢，熱帶的麵包！（〈香蕉〉） 建築有術的大王椰子立了／一根圓柱，它的葉子們／跟著欣然奉上了一個圓頂（〈大王椰子〉） 水仙開花時提供／黃金和象牙的／小杯盤……還有茶香！（〈水仙〉） 天真的螢火蟲潛入／最亮的月光中，而非／陰影中，躲捕螢者……（〈螢火蟲〉） 黃昏一景：／燕子，繞著月亮／進行「翻筋斗飛行」（〈翻筋斗〉） 在我看著它的那一刻轉瞬即逝，／連接天與地的一條虛線……／對它金色的啜泣，我報以歎息（〈流星〉） 燕子發出短促的叫聲，在天空中／為無窮盡的時間空間打卡、標記（〈6 p. m.〉） 飛蛾們／從牆上掉落／像時間一樣灰濛濛（〈6.30 p. m.〉） 青蛙在沼澤中／冒音樂泡泡／迸裂出一朵朵水花……（〈7 p. m.〉） 冷酷的鵂鶹對／飛往魔宴的貓頭鷹女巫咯咯大笑（〈10 p. m.〉） 時鐘似一點一點／咬嚙向午夜，它的回聲是／老鼠分針般的尾巴……（〈12 p. m.〉）

就像看齊白石畫的蜜蜂時，你會同時聽到嗡嗡聲，四十年前第一次譯讀上面第一首詩〈西瓜〉時，我們也大「吃」一驚，感覺甜意、涼意躍然紙上……

第二首〈飛魚〉讓我們每次開車在花蓮海岸公路上時，都忍不住多看幾眼太平洋上大大小小金黃的碎片，陳黎1993年出版的《小宇宙：現代俳句一百首》裡還藏了這樣一首俳句——「哪一位開玩笑的神從天上／丟下一塊透明的巨石：／盛夏破裂而燦爛的海的鏡子」。後來我們發現戲劇、小說、詩三棲的愛爾蘭奇才諾獎作家貝克特（Samuel Beckett）也譯過這些詩，他英譯的《墨西哥詩選》裡收有塔布拉答俳句22首。

上列詩作中最後五首出自由七首俳句組成的「暗影時鐘」這輯詩，相對於詩集《一日……》，或可稱為《一夜……》。塔布拉答在《花壺》前言裡提到俳人能歡笑、能省思的「混合靈魂」（alma mixta）。如果白日是幽默的時間，那麼夜晚就是冥想的時間，「暗影時鐘」是飛蛾、青蛙、蟾蜍、鵂鶹、貓頭鷹、老鼠的世界，在那裡靈魂不尋求妙想諧思，而是鑽研生存的幽暗、難解——「為無窮盡的時間空間打卡、標記」。

阿根廷作家波赫士（Jorge Luis Borges）參與建立了「絕對主義」（ultraismo）運動，主張給隱喻「最大的獨立」，縮短了拉丁美洲詩與超現實主義的距離。塔布拉答與此運動雖無關連，但他「將詩濃縮進最原始的元素：隱喻」，自由使用隱喻／意象，許多時候的確做到了絕對主義者1922年所聲言的「每一句詩都有它個別的生命，並且代表著獨創的靈視」。

〈7 p. m.〉與〈10 p. m.〉兩首讓人想及瑞典諾獎詩人特朗斯特羅默（Tomas Tranströmer）俳句詩《巨大的謎》（2004）裡響自沼澤的無厘頭歌聲與笑聲——「我興高采烈，／群蛙在波美拉尼亞／沼澤歌唱」（Min lycka svällde / och grodorna sjöng i de / pommerska kärren.）；「躍出沼澤！／鯰魚笑得全身顫動／當松樹敲十二下」（Kom upp ur kärret! / Malarna skakar av skratt / när furan slår tolv.）。

不安、求變的塔布拉答在這本俳句集裡又朝新的方向前行。第一輯「在路上」包含十二首詩，可以個別讀之，但串連起來就像是微型的芭蕉《奧之細道》式俳文遊記——此處的「在路上」（De Camino）作為文學作品名稱映現書上，比凱魯亞克（Jack Kerouac）的《在路上》（On the Road，1957）早35年。

第一首詩「希望旅店」，正是上一本俳句集寫作地點，哥倫比亞拉埃斯佩蘭薩山中避暑旅店，被詩人喻為綠色山林之海中以「希望」為錨的一艘船——這「希望」似乎也安植於詩人心中。詩人告別此地，穿過群山，凝視著滯流的河水，路邊的蘑菇，他像朝聖者般步入自然，聆聽、體會其律動。

但現在自然也有其危險，「毒蛇正在過馬路！」（〈瞭望塔〉），「風暴迫近……」（〈風暴〉），還好他聽到狗吠，可供歇腳的茅舍已在望，一夜休息後繼續上路，晨光中「山路上的亂石……熠熠生輝」——這一句似乎更近唐詩而非俳句：

翡翠海中靜泊的／一艘船，／以你的名字為錨（〈希望旅店〉） 這多色的蘑菇／看起來像／日本蟾蜍的傘！（〈蟾蜍〉） 蜿蜒於地面上，突然間將自己／埋葬起來——橡膠樹的根／像一條蛇……（〈根〉） 麥穗假裝是毛毛蟲／或蝴蝶的學徒，／在麥稈頂端擺動……（〈麥田〉） 雙腳翻山越嶺六小時，／遠處一隻狗在叫……／茅舍裡可有什麼東西果腹？（〈在路上〉） 腳下銀色的乾河床／山路上的亂石／日曬雨淋，熠熠生輝（〈亂石灘〉） 夜間小路上幾乎不動的／兩道光：是貓頭鷹？／或者一輛車……？（〈…？…〉）

最後一首的標題「…？…」，非常圖象、醒目，但也精準、有創意，真像是貓頭鷹或一輛車的兩隻眼睛！塔布拉答也許希望自己和芭蕉一樣，日以繼夜，在鄉村（「貓頭鷹」）和城市（「車」）間不斷修／行。《花壺》中許多輯詩都可以像這樣讀到一些前後呼應的情節或情趣，譬如「在園中」裡相連的兩首，「晴天——：每一朵花／都有一隻蝴蝶……」；「雨天——：每一朵花／都成了淚壺……」。