6日上午舉行江澤民告別式國家級追悼會，習近平護送遺體火化、胡錦濤到場致意
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針對江澤民死訊是否屬「轉移白紙運動注意力」及「葬禮規格提高」的議論，《美國之音》（VOA）中文網報導，前香港電台節目「頭條新聞」主持人曾志豪認為，雖然客觀上中共有可能這樣操作，但公眾難免會想起江澤民時代「賺大錢比較容易」、「美中關係比較好」的相對開放，且以此和習近平時代相比，這般操作其實是冒險。
江澤民遺體火化習近平護送，胡錦濤到場致意
（中央社）《央視》報導，已故中共總書記江澤民的遺體，5日上午由現任總書記習近平等領導人護送到八寶山革命公墓火化，沿途並有各機關人員佇立致哀。而前總書記胡錦濤也赴醫院參加告別式。
另一方面，江澤民逝世至今，海外各界始終對其死訊的發布與「白紙運動」之間的關聯揣測不斷，一直有「轉移注意力」及「葬禮規格提高」之說。但論者對此看法並不一致。
根據報導，包括習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等中共黨政高層領導人及各界代表，5日上午都前往解放軍總醫院（三○一醫院）告別室為江澤民送別，之後並護送其遺體前往八寶山革命公墓火化。
健康狀況欠佳、中共二十大閉幕式上被強行帶離會場的胡錦濤是否出席告別式，事先受到外界注意。根據報導，胡錦濤5日上午也前往醫院為江澤民送別。
報導指出，江澤民的告別式在5日上午10時舉行，15分鐘後即移靈前往八寶山革命公墓，習近平等領導人陪同前往，並在大禮堂作最後的訣別。而在移靈沿途的復興路兩旁，則站滿了北京市各機關團體前往致哀、一致著黑色服裝佇立的人員。
針對江澤民死訊是否屬「轉移白紙運動注意力」及「葬禮規格提高」的議論，《美國之音》（VOA）中文網報導，前香港電台節目「頭條新聞」主持人曾志豪認為，雖然客觀上中共有可能這樣操作，但公眾難免會想起江澤民時代「賺大錢比較容易」、「美中關係比較好」的相對開放，且以此和習近平時代相比，這般操作其實是冒險。
台灣香港協會理事長桑普表示，即使中共有藉江澤民死訊轉移「白紙運動」注意力的目的，但真正成功轉移注意力的原因是廣州、上海、成都等地的防疫鬆綁，是中共以「團結一大片、孤立一小撮」的方法緩和抗爭，比發布江澤民的死訊更有效。
台灣華人民主書院協會理事長曾建元也認為，江澤民10年來屢傳死訊，他的死亡可說在普遍的預期中。因此，如果說中共要利用江澤民的死訊政治操作，效果有限。
江澤民遺體5日火化後，中共官方將於今（6）日上午在北京人民大會舉行高規格的追悼大會，全國並將默哀及鳴笛3分鐘，各地全天也將降半旗致哀，被視為國家級的追悼會。
有論者認為，江澤民的功績難與中共第2代領導人鄧小平相比，但江的治喪規格卻能比照鄧小平。而鄧的治喪規格卻無法與第1代領導人毛澤東相比，顯示江澤民的治喪規格似被刻意提高；但也有人認為，毛有開國之功，非鄧、江可比擬，而鄧與江同為世代級領導人物，二人的治喪規格相彷並無可論之處。
江澤民逝世，香港首次大規模追悼中國領導人
中國前國家主席江澤民逝世，其追悼大會今早在北京舉行，香港當局也全面舉辦相關追悼活動，其規模之大，歷來僅有，是香港首次出現如此大規模追悼中國領導人的場面。
根據港府的安排，官方香港電台今早將會直播在北京人民大會舉辦的追悼大會，由行政長官李家超主導的香港最高決策機構、行政會議上午將會收看追悼大會直播及進行默哀。
當局同時要求本地18區的民政事務處安排直播追悼大會，方便市民收看，並參與默哀。
追悼大會舉行時，港府要求上班員工、政府資助機構人員和相關業界組織員工同時默哀3分鐘，所有政府部門都會作出類似安排。
在海上，所有政府船隻會在相同時間鳴笛3分鐘，以示追悼。
所有政府機構（包括香港境外辦事處）的國旗及區旗今天也會下半旗誌哀；政府官員不出席任何公共娛樂活動，所有由政府舉辦或資助的娛樂或慶祝活動應按情況安排延期或取消。
港府也呼籲業界延期或取消今天的娛樂及慶祝活動。
另外，教育局已要求所有中小學及幼稚園，在追悼大會當日下半旗誌哀，並停辦所有慶祝活動。
有小學校長向媒體說，今天將會安排全體師生參與3分鐘默哀，也會在課室播放追悼大會，但不會播放全部；校方也會向學生講解江澤民的生平及他與香港的關係。
除了學校，醫院管理局要求員工今早10時在可行及不影響病人服務之下，莊嚴地站立在工作地點默哀3分鐘。
在香港前途問題浮現之後，鄧小平是中國首位逝世的領導人，當時在香港十分轟動，但儘管他被視為「一國兩制」的主導者，其時香港尚未回歸，官方悼念活動受限，大部分民眾沒有參與其中。
這次江澤民逝世，香港當局卻安排直播及要求各方參與悼念，應是本地首次出現如此大規模悼念中國領導人的場面。
江澤民在位時，外界普遍認為前行政長官董建華由他「欽點」，而他本人也親自來港參加了香港回歸儀式，為港人所熟悉。
但對於港人來說，江澤民最為人知的莫過於他責罵香港記者。
2000年10月27日，香港有線電視記者張寶華在北京的公開場合上詢問江澤民北京中央是否欽點董建華連任時，他對此露出不滿情緒，指責香港新聞界問來問去都是同一問題，脫口而出：too simple, sometimes naive（頭腦簡單，有時顯得幼稚）。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】3D列印引領數位鑄造「快時尚」
我們想讓你知道的是
在還沒有3D鑄造列印時代，要做新產品，我們小企業一點機會都沒有；但在傳統產業得以透過數位科技轉型的現在，我們就能做到別人沒有辦法做的事。
有一句英文諺語這樣說：「你要怎樣吃掉一頭大象？一次一小口！」管理界常用來比喻實現大目標不躁進，從簡單的環節開始，一次走一步就好。套用在傳統產業的數位轉型尤其貼切。
2021年，台灣砂模鑄造商金晶矽砂接了一紙客製訂單：一具約莫20公分高的陶瓷迷你佛像。3D列印團隊先以電腦繪圖軟體掃描、建模，再以切層軟體將3D模型解構成為層層堆疊的幾何形狀，接著送到自動化數位控制機台一層一層印出來。
籌組亞洲第一個3D鑄造聚落
金晶矽砂從接單到交貨，花了3-5天，比起傳統的手工木雕快上不只2倍。原本金晶矽砂以為這是一次性的交易，事後才發現，詢問度、接單率都超乎預期，也讓管理階層重新思考，3D列印技術想要落地，原本排在開發時程表後段的民生精品反而更接地氣。
從那時起，金晶矽砂便將接單觸角伸向文創產業，客製生產民間傳說的人物、童話故事主角，甚至動漫公仔。不僅如此，金晶矽砂更加確定，數位化的3D列印技術正是傳統鑄造產業自我改造、全面升級的機會。
「執行長經常和產、學界人士討論產業困境的解方，好比製作模具的時間與技術難度，加上他肯定3D列印高質化之類的優點。」金晶矽砂總經理朱良駿回憶，「但是因為大家都不了解，態度保留，所以他決定，『與其說破嘴，不如做給你們看。』」
那一年，是2020年。金晶矽砂就在苗栗中興廠區建置3D列印生產線，展現執行的決心。隨後11家上游供應商、下游客戶也呼應他的行動，加入一支被視為「3D數位鑄造國家隊」的行列。至今，這支隊伍已經集結超過40家當地與台中的相關業者，除了全台鑄造業都知道苗栗有一座3D數位鑄造砂模中心，更可說是亞洲第一個3D鑄造聚落。朱良駿把這道里程碑歸功金屬工業研究發展中心積極串連。
「其實最早是金屬中心與東台精機（金屬加工設備商）連絡，然後是金晶矽砂（砂材供應商）、金隆化學（合成樹脂及黏結劑供應商）再加入。一開始是我們三家先做。」朱良駿坦承，「初期的輔導學習中我們收穫很大，但是推廣業務時不太順。」
聚落廠商做中學，傳產轉型新典範
金晶矽砂副理陳一中身為專案主導者，他舉前述20公分高的佛像為例。理論上機器可以生產這套規格的產品，但實際操作時不斷撞牆，因為機器原本預設的材料是比較輕的石膏，改用混合黏土、氧化鋁砂等陶瓷原料後才發現超過承重度。繞道拆解成幾道步驟試做，雖然解決前述問題，卻又遇到新困難，好比避開邊角有難度，而且材料質量、重量不同，倒入設備後流動速度就不一樣，「這些情況都超出我們的經驗範疇，是靠輔導團隊協助，學會預先模擬，再去現場比對，慢慢累積出專業。」
金屬中心專案經理吳慶財回顧，金晶矽砂從材料商跨入數位鑄造技術服務，並結合生態系的專案計畫，在兩年間從無到有設立硬體設備、培訓人才、陸續廣召超過40家業者，再到建置數位接單平台把新技術變現，堪稱傳統產業轉型的典範。
吳慶財強調，既然是亞洲第一個3D鑄造聚落，一切成果都是做中學而來。好比他們在前端的設計階段時就發現，缺乏電腦模擬、法務廠商；而在摸熟技術打算商業化時則想到，要有中游的汽、機車零件、醫療器材或是金屬物件等鑄造廠，連同表面處理、機械加工等夥伴才能連結終端客戶。
就這樣，這個生態系在一次解決一道挑戰的過程中，做出9項高質、高價的產品，甚至為生態系成員中勝國際打下扎實的「72小時快速出貨」基礎，更強化勤旺輕金屬轉換業務跑道的技術能耐。
渦輪模組化，挑戰72小時就出貨
中勝國際是專注供應改裝房車引擎渦輪的利基業者，總經理童世豪接受專訪時坦言，雖然已經找到明確市場定位，但是3D數位鑄造「讓我創業10幾年才真正搞懂，要走客製模組化的生產路線。」
他分析，改裝車渦輪市場本來就不大，熱門車型更是所有業者搶破頭都要爭取到手的訂單。以前他做生意只能繞著全球車展跑，先是亂槍打鳥接單，之後還要克服特殊規格開模生產成本、運輸交貨的時差等問題，才能讓客戶放棄當地競爭對手相信他。但是他發現，不管怎麼精簡流程，都很難壓低成本。因為「改裝車渦輪的模具量少、質精，可以說是『汽車零配件的帝寶』。」光是一顆模具就要新台幣70萬元，但是一張訂單往往是幾顆起跳，即使定價10多萬元，風險依舊很高。
童世豪與經營團隊花了很多工夫討論、聚焦，直到2014年飛往韓國參訪3D數位鑄造工廠，才腦洞大開，「回來以後我就找上金屬中心，因為全台灣唯獨它有這一套要價5500萬元的設備。」雙方從此結緣，因此2020年數位鑄造中心專案上路，中勝國際也是第一批加入的會員之一。
在3D數位鑄造技術支援下，童世豪定調，將相同的車種渦輪模組化，因應客戶的需求放大或縮小最終成品。而且「只要客戶在今天中午12點之前下單，下午我們就撿料、備料；明天開始組裝，5點下班之前就能送到國際快遞手中；晚上10點搭機分送全球。最快是72小時內就可以收件。」
在專業玩家領域，搶先速度幾乎就代表搶贏訂單。童世豪自比為改裝車界的「快時尚」代表：「就像網購精品包，幾乎沒有消費者下單後願意等一個月才收到產品。」事實上，美國同業普遍做法是，消費者下單並付清款項，生產線才開動，最快是還要再等1週才到貨。
比起來，中勝國際足足快了不只一倍。而這一點也反映在業績上：從草創時期3名員工做到現在已有50人規模；人均貢獻營收是250萬元。
切入精密鑄造，鞋模廠跨足航太零件
中勝國際的成績固然出色，也是數位鑄造中心12名創始會員的勤旺，重生之旅也一樣吸睛：從鞋模廠升格為航太零件供應商。
勤旺董事長劉達士表示，最早是聽金松化工材料提起這個生態系，需要更多上、下游廠商參與，於是他加入打群架。「一開始用在鞋模，這種商品流行性很強，關鍵技術就是模具。」劉達士解釋，傳統製程是先由設計師製作款式，交由電腦數值控制（computer numerical control，CNC）雕刻做出代木，之後得拿掉代木做成矽膠模，灌注鑄造石膏並送去焙燒。整道程序耗工費時，加上產品世代交替太快，光是做到尺寸齊全，開模成本就會不斷攀高。
勤旺改與3D數位鑄造中心合作，足足省略代木和矽膠模這兩道環節。他帶著產品去拜會某國際運動鞋品牌的代工廠，「它們內部光是做矽膠模的空間、人力就是一座廠房了。但是成品只能一次性使用，放一、兩個月又會變形。改成3D列印後，這些問題就不存在。」
只是儘管品牌代工廠很心動，但最終雙方仍因3D列印技術無法弭平表面粗糙度放棄合作。劉達士說，這是機器、材料本身的局限，至今表面精緻化仍是它走向民生用品最亟待克服的痛點。
升級技術接單不成之餘，製鞋產業外移速度也越來越快，劉達士有感於新技術接班態勢蔚然成形，斷然切割鞋模本業，直接數位化轉型跨入精密鑄造。他的思維是從國際貿易型態切入：「同樣產品可能5家比價，如果競爭對手需要20天做出樣品，我卻只要10天，有很高機率訂單不會流到對手手上。」
劉達士認定，精密鑄造這一行想做到最頂級，非得接到航空或國防訂單不可。不過，那時勤旺還沒有應用3D鑄造技術，轉型初期只能咬著牙從頭學起，除了連年虧損，還一路從不斷被挑剔、要求的過程中學技術。
2016 年勤旺申請計畫補助，與金屬中心協力導入3D列印砂模，完成航空燃料控制閥，積極開發這項技術相關應用，也成功切入專業醫療設備市場，供應核磁共振、脈衝光製造商瑞士商萊卡（Leica），以及當紅的達文西機械手臂。「如今是幾乎年年都有賺錢。」
迎戰工業4.0，小企業突圍搶市新利器
2008 全球金融海嘯以來，復興製造業就成為各國政府重振經濟的主流政策，2011年德國率先喊出「工業4.0」（Industry 4.0），更掀起一波自動化、數位化到智慧化的革命浪潮，重量級財經媒體《經濟學人》（The Economist）斷言， 3D列印技術將是二十一世紀工業革命贏家的關鍵。
根據統計，2019年台灣鑄造業產值938億元，整體約900家業者中近90％是70人以下的小型企業，大多面臨技術能量不足、服務體系匱乏，而且無力突圍新市場的困境。
「在沒有3D鑄造列印時代，要做新產品，我們小企業一點機會都沒有，」童世豪直言，「但是現在它讓我們可以快速打樣、快速小額試產再快速搶進市場，我們就可以做到別人沒有辦法做的事。」
多元觀點GRB模式，打造另類台灣之光
臺灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心策略長──賴宏誌專訪
以金晶矽砂為核心的3D鑄造業屬於解決方案型生態系，整體來說，它們比較像是產業聚落升級，因為就生態系而言，它的物種多樣性不夠。因此，金晶矽砂在此除了扮演集結材料、設備等協力廠商，共同提供客戶高階技術、完整解決方案的系統整合者（system integrator），還要多擔綱一個將產業服務化的角色。
就實務而言，金晶矽砂的關鍵作用在於熟稔材料特性與鑄造製程，基本功就是當下游模具客戶規劃、設計好整套方案後，交由它完成參數設定、模擬分析，這樣一來成功機率至少就達到80％以上。一旦這種支援服務的能力駕輕就熟，3D鑄造產業聚落就可以越做越大。
3D數位鑄造生態系成員的潛在客層著眼全球，整合成功的話，對台灣整體的經濟結構性升級或轉型有顯著的示範作用。因為傳統鑄造成本高、時間長，精細度不夠，若是順利數位轉型並槓桿3D列印技術的優勢，不只花上20天的流程可能大幅減至一星期，爭取高精度航太、高質感精品產業的機率也提高。
在國外，生態圈是一種市場機制自然形成的商業模式，政府介入的個案不多。在台灣，經濟部中小企業處主動擔綱促進者，集結學界、法人機構打造出一個政研企（government-research-business，GRB）鐵三角，採取由上而下（top-down）的方式建構並催化人造生態圈壯大，最終目標是服務消費者。
這套GRB模式是台灣獨有，前一、兩年曾在APEC上與菲律賓、越南等國家分享政府如何發揮促進者的功能，串接中、小企業跨域創新。值得注意的是，謹守促進者不是孵化器、兩年為限並鼓勵主動提案這三道底線，生態系才可以永續發展。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。