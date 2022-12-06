6日上午舉行江澤民告別式國家級追悼會，習近平護送遺體火化、胡錦濤到場致意

江澤民遺體火化習近平護送，胡錦濤到場致意

（中央社）《央視》報導，已故中共總書記江澤民的遺體，5日上午由現任總書記習近平等領導人護送到八寶山革命公墓火化，沿途並有各機關人員佇立致哀。而前總書記胡錦濤也赴醫院參加告別式。

另一方面，江澤民逝世至今，海外各界始終對其死訊的發布與「白紙運動」之間的關聯揣測不斷，一直有「轉移注意力」及「葬禮規格提高」之說。但論者對此看法並不一致。

根據報導，包括習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等中共黨政高層領導人及各界代表，5日上午都前往解放軍總醫院（三○一醫院）告別室為江澤民送別，之後並護送其遺體前往八寶山革命公墓火化。

健康狀況欠佳、中共二十大閉幕式上被強行帶離會場的胡錦濤是否出席告別式，事先受到外界注意。根據報導，胡錦濤5日上午也前往醫院為江澤民送別。

報導指出，江澤民的告別式在5日上午10時舉行，15分鐘後即移靈前往八寶山革命公墓，習近平等領導人陪同前往，並在大禮堂作最後的訣別。而在移靈沿途的復興路兩旁，則站滿了北京市各機關團體前往致哀、一致著黑色服裝佇立的人員。

針對江澤民死訊是否屬「轉移白紙運動注意力」及「葬禮規格提高」的議論，《美國之音》（VOA）中文網報導，前香港電台節目「頭條新聞」主持人曾志豪認為，雖然客觀上中共有可能這樣操作，但公眾難免會想起江澤民時代「賺大錢比較容易」、「美中關係比較好」的相對開放，且以此和習近平時代相比，這般操作其實是冒險。

台灣香港協會理事長桑普表示，即使中共有藉江澤民死訊轉移「白紙運動」注意力的目的，但真正成功轉移注意力的原因是廣州、上海、成都等地的防疫鬆綁，是中共以「團結一大片、孤立一小撮」的方法緩和抗爭，比發布江澤民的死訊更有效。

台灣華人民主書院協會理事長曾建元也認為，江澤民10年來屢傳死訊，他的死亡可說在普遍的預期中。因此，如果說中共要利用江澤民的死訊政治操作，效果有限。

江澤民遺體5日火化後，中共官方將於今（6）日上午在北京人民大會舉行高規格的追悼大會，全國並將默哀及鳴笛3分鐘，各地全天也將降半旗致哀，被視為國家級的追悼會。

有論者認為，江澤民的功績難與中共第2代領導人鄧小平相比，但江的治喪規格卻能比照鄧小平。而鄧的治喪規格卻無法與第1代領導人毛澤東相比，顯示江澤民的治喪規格似被刻意提高；但也有人認為，毛有開國之功，非鄧、江可比擬，而鄧與江同為世代級領導人物，二人的治喪規格相彷並無可論之處。

江澤民逝世，香港首次大規模追悼中國領導人

中國前國家主席江澤民逝世，其追悼大會今早在北京舉行，香港當局也全面舉辦相關追悼活動，其規模之大，歷來僅有，是香港首次出現如此大規模追悼中國領導人的場面。

根據港府的安排，官方香港電台今早將會直播在北京人民大會舉辦的追悼大會，由行政長官李家超主導的香港最高決策機構、行政會議上午將會收看追悼大會直播及進行默哀。

當局同時要求本地18區的民政事務處安排直播追悼大會，方便市民收看，並參與默哀。

追悼大會舉行時，港府要求上班員工、政府資助機構人員和相關業界組織員工同時默哀3分鐘，所有政府部門都會作出類似安排。

在海上，所有政府船隻會在相同時間鳴笛3分鐘，以示追悼。

所有政府機構（包括香港境外辦事處）的國旗及區旗今天也會下半旗誌哀；政府官員不出席任何公共娛樂活動，所有由政府舉辦或資助的娛樂或慶祝活動應按情況安排延期或取消。

港府也呼籲業界延期或取消今天的娛樂及慶祝活動。

另外，教育局已要求所有中小學及幼稚園，在追悼大會當日下半旗誌哀，並停辦所有慶祝活動。

有小學校長向媒體說，今天將會安排全體師生參與3分鐘默哀，也會在課室播放追悼大會，但不會播放全部；校方也會向學生講解江澤民的生平及他與香港的關係。

除了學校，醫院管理局要求員工今早10時在可行及不影響病人服務之下，莊嚴地站立在工作地點默哀3分鐘。

在香港前途問題浮現之後，鄧小平是中國首位逝世的領導人，當時在香港十分轟動，但儘管他被視為「一國兩制」的主導者，其時香港尚未回歸，官方悼念活動受限，大部分民眾沒有參與其中。

這次江澤民逝世，香港當局卻安排直播及要求各方參與悼念，應是本地首次出現如此大規模悼念中國領導人的場面。

江澤民在位時，外界普遍認為前行政長官董建華由他「欽點」，而他本人也親自來港參加了香港回歸儀式，為港人所熟悉。

但對於港人來說，江澤民最為人知的莫過於他責罵香港記者。

2000年10月27日，香港有線電視記者張寶華在北京的公開場合上詢問江澤民北京中央是否欽點董建華連任時，他對此露出不滿情緒，指責香港新聞界問來問去都是同一問題，脫口而出：too simple, sometimes naive（頭腦簡單，有時顯得幼稚）。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航