參加過五次世界盃，你卻不一定知道他的名字：日本足球國家隊御廚西芳照

文：古家萱

對於世界各國的足球好手來說，能參加四年一度的世界盃足球賽，並在其中取得佳績，是運動員生涯無上的榮譽。但是，礙於年齡與體力的限制，即便是頂尖球員，能參加到三次就算厲害，四次以上的更是屈指可數。

不過，在今（2022）年的日本國家代表隊中，就有一位成員已是第五度參戰。他是專門負責照顧運動員飲食的國家隊御廚——西芳照。

西芳照本來在家鄉福島縣的大型足球訓練基地「J-Village」擔任球員的營養和餐飲負責人。2004年時，日本足球隊在參加雅典奧運亞洲區預賽時，發生了集體食物中毒的事件，而為避免這樣的事故重演，日本足協邀請到西芳照擔任國家隊的專屬主廚。自2006年德國世界盃開始，他已連續五次以專屬廚師的身份，隨國家隊球員出行，前後參加過的大小比賽更是超過百場。

今年，為了球員們在卡達世界盃的飲食，西芳照也在9月提前拜訪當地，除確認住宿飯店的廚房設備以及餐廳動線外，也深入了解當地的飲食禁忌。比方說，由於信仰伊斯蘭教的關係，卡達當地禁止食用豬肉，因此他決定以雞、牛或羊肉，製作日本隊在取得勝利時一定會吃的豬肉咖哩。（題外話，主廚的特製咖哩這裡買得到。）

而為讓球員能吃到熟悉的食物、以平常心面對每次比賽，西芳照也設定了三道賽前的必勝菜色，分別是在比賽前一天必吃的鰻魚、前兩天吃的鱈魚西京燒、以及再前一天吃的漢堡排。這三道菜色與賽後的豬肉咖哩加起來，堪稱日本隊的「四大招牌」。

每天從清早就得起床備料，直到深夜才能休息，對於這份辛苦的工作，西芳照表示：「我只想助他們一臂之力，就算是犧牲我自己的睡眠時間也沒關係。」而在日本隊的社群媒體中也可看見球員們乖乖排著隊、等待主廚現場烹製料理的可愛影片。

然而，不僅主廚對國家隊有著深厚的感情，他長時間的付出，對日本隊員們來說也不是理所當然。在今年3月的世界盃預賽中，西芳照就從球員們手中收到了一份生日禮物——在比賽的前幾天，隊長吉田麻也代表球隊，送上了一套繡有隊徽的大紅廚師袍，還拜託他在比賽當天穿上。

而穿上廚師服的他果然為日本隊帶來好運，以2:0在比賽中取勝。「球隊回來後，森保一主教練興奮地對我說『我們獲勝了！』，我說真是太恭喜了，但他卻生氣了......」西芳照表示，「他說，你怎麼能說恭喜呢？應該要說太好了，因為你也是我們的一員啊！」從此之後，他一定會在比賽當天穿上這身衣服，在背後默默為隊員們準備餐食，也祈求著好運。

今年，在卡達世界盃倒數一個月時，年滿60歲的西芳照在日本足協召開線上記者會時，宣布了這將是他的最後一屆世界盃。他表示，雖然熱愛這份工作，但不管是在年齡上、還是體力上，確實都開始有些吃不消了。

為此，日本隊這次在拍攝卡達世界盃的團體照時，也特別請他脫下工作人員制服，改穿日本隊的「藍武士戰袍」，並請他坐在第一排正中央，與選手們合影留念。隊長吉田麻也甚至脫下了自己的隊長臂章，將其別在主廚的手臂上，感謝他多年來的辛勤照顧。

這樣的一幕不僅感動了眾人，也提醒了大家，除了在場上廝殺拼搏的運動員外，一場比賽的背後也少不了工作人員的默默付出，在因賽事而歡笑或是淚流的此刻，也請在心裡默默感謝，這些隱藏在球員身後，沒有名字的英雄。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航