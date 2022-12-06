印尼東爪哇塞梅魯火山噴發，當局急撤2500居民並將災害警告調至最高級別

印尼東爪哇省最高峰塞梅魯火山（Mt. Semeru）在4日（週日）爆發，附近村莊和城鎮遭落下的火山灰覆蓋，陽光也被遮蔽。5日（週一），印尼當局即對火山周遭8公里實施禁行，撤離上千位居民，並將災害警告調整至最高級別。所幸，目前但未傳出人員傷亡。

綜合《路透社》與《美聯社》報導，海拔3676公尺的塞梅魯火山於4日（週日）下午2點46分爆發。據當地居民拍攝影像顯示，當時，塞梅魯山火山口上方噴出巨大火山灰雲，隨後吞沒整座山頭與周遭稻田、道路和橋樑，並掩蓋住陽光。

塞梅魯火山噴發當日，由於大雨侵蝕使火山頂部熔岩穹頂坍塌，導致大量熾熱氣體和熔岩沿著斜坡流向附近河流，灼熱氣體也淹沒周遭村莊，並摧毀一座在去年12月塞梅魯火山強烈噴發後才重建的橋樑。

《聯合早報》指出，印尼火山地質減災中心（PVMBG）發言人古納萬（Hendra Gunawan）說，「當局已將塞梅魯火山活動狀態從三級調高到四級，代表火山周圍的居住區已面臨威脅。」在考慮到熔岩流的危險後，當局已開始疏散塞火山附近居民，並呼籲民眾不要在火山中心8公里範圍內活動。此外，由於火山灰燼瀰漫，當局也向居民分發口罩。

《聯合早報》也引述日本NHK報導指出，日本氣象廳密切留意塞梅魯火山爆發是否會引發海嘯，並注意日本南部沖繩縣沿海是否受影響。

《路透社》引述印尼國家搜救總署（Basarnas）發言人維特雷漢（Tholib Vatelehan）說法表示，國家搜救總署已向受災最嚴重的地區部署救難小組，有近2500人被迫撤離。此外，由於目前降雨量變少，可以緩解部分災情。

維特雷漢5日時表示，「昨天（4日）降雨量很大，導致山頂火山物質掉落下來。但是今天到目前為止還沒有下雨，所以相對安全。」此外，目前並未傳出人員因此傷亡，飛機航班也沒有中斷。

《美聯社》報導，5日天氣狀況有所改善後，當局的救援人員因此可以恢復進行疏散工作，另外，也有數百名救援人員被部署到受災最嚴重的村莊「Sumberwuluh」和「Supiturang」。據報導，當地的房屋和清真寺被大量火山碎片掩埋至屋頂。

印尼環境部在推特上分享的視影像顯示，火山熔岩、岩石和熱氣從塞梅魯火山山腰湧出。

[UPDATE] Pada pukul 12.00 WIB, Gunung Semeru naik status menjadi Level IV (Awas), dari sebelumnya Level III (Siaga).



Dihimbau utk tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari puncak, dan sektoral arah tenggara (Besuk Kobokai dan Kali Lanang) sejauh 19 km dari puncak.#KLHK pic.twitter.com/9tLp0HbVUw — Kementerian LHK (@KementerianLHK) December 4, 2022

印尼群島位於環太平洋地震帶（Ring of Fire）上，容易發生地震和火山活動。《Newsweek》即指出，塞梅魯火山噴發的狀況其實並不罕見，2021年就曾發生多次噴發。其中，去年12月最嚴重的一次噴發導致4000多名居民流離失所，並造成超過30人或死亡。

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒