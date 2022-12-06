2022/12/06,
印太

印尼東爪哇塞梅魯火山噴發，當局急撤2500居民並將災害警告調至最高級別

印尼東爪哇塞梅魯火山噴發，當局急撤2500居民並將災害警告調至最高級別
圖為2022年12月5日，印尼東爪哇省Sumberwuluh村莊土地被塞梅魯火山噴發的火山灰覆蓋。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

印尼東爪哇海拔3676公尺的塞梅魯火山於4日（週日）下午2點46分爆發。據當地居民拍攝影像顯示，當時，塞梅魯山火山口上方噴出巨大火山灰雲，隨後吞沒整座山頭與周遭稻田、道路和橋樑，並掩蓋住陽光。

印尼東爪哇省最高峰塞梅魯火山（Mt. Semeru）在4日（週日）爆發，附近村莊和城鎮遭落下的火山灰覆蓋，陽光也被遮蔽。5日（週一），印尼當局即對火山周遭8公里實施禁行，撤離上千位居民，並將災害警告調整至最高級別。所幸，目前但未傳出人員傷亡。

綜合《路透社》與《美聯社》報導，海拔3676公尺的塞梅魯火山於4日（週日）下午2點46分爆發。據當地居民拍攝影像顯示，當時，塞梅魯山火山口上方噴出巨大火山灰雲，隨後吞沒整座山頭與周遭稻田、道路和橋樑，並掩蓋住陽光。

塞梅魯火山噴發當日，由於大雨侵蝕使火山頂部熔岩穹頂坍塌，導致大量熾熱氣體和熔岩沿著斜坡流向附近河流，灼熱氣體也淹沒周遭村莊，並摧毀一座在去年12月塞梅魯火山強烈噴發後才重建的橋樑。

聯合早報》指出，印尼火山地質減災中心（PVMBG）發言人古納萬（Hendra Gunawan）說，「當局已將塞梅魯火山活動狀態從三級調高到四級，代表火山周圍的居住區已面臨威脅。」在考慮到熔岩流的危險後，當局已開始疏散塞火山附近居民，並呼籲民眾不要在火山中心8公里範圍內活動。此外，由於火山灰燼瀰漫，當局也向居民分發口罩。

《聯合早報》也引述日本NHK報導指出，日本氣象廳密切留意塞梅魯火山爆發是否會引發海嘯，並注意日本南部沖繩縣沿海是否受影響。

《路透社》引述印尼國家搜救總署（Basarnas）發言人維特雷漢（Tholib Vatelehan）說法表示，國家搜救總署已向受災最嚴重的地區部署救難小組，有近2500人被迫撤離。此外，由於目前降雨量變少，可以緩解部分災情。

維特雷漢5日時表示，「昨天（4日）降雨量很大，導致山頂火山物質掉落下來。但是今天到目前為止還沒有下雨，所以相對安全。」此外，目前並未傳出人員因此傷亡，飛機航班也沒有中斷。

《美聯社》報導，5日天氣狀況有所改善後，當局的救援人員因此可以恢復進行疏散工作，另外，也有數百名救援人員被部署到受災最嚴重的村莊「Sumberwuluh」和「Supiturang」。據報導，當地的房屋和清真寺被大量火山碎片掩埋至屋頂。

印尼環境部在推特上分享的視影像顯示，火山熔岩、岩石和熱氣從塞梅魯火山山腰湧出。

印尼群島位於環太平洋地震帶（Ring of Fire）上，容易發生地震和火山活動。《Newsweek》即指出，塞梅魯火山噴發的狀況其實並不罕見，2021年就曾發生多次噴發。其中，去年12月最嚴重的一次噴發導致4000多名居民流離失所，並造成超過30人或死亡。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。