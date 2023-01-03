冬天嘴唇乾裂多喝水、擦護唇膏沒用？ 皮膚科醫師糾正NG保養觀念
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對於嘴唇保養上，一般外界均認知需要擦護唇膏來改善唇部乾燥問題，但有時擦了護唇膏仍好乾，對此，新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，大部分的人使用護唇膏次數不足，可能只有在早晚塗抹1次而已，想要護唇其實每1至2小時就要補護唇膏了。
文：陳郁茹（NOW健康）
冬天氣溫急速下降，民眾除了常覺得臉部乾燥外，嘴唇也會出現乾裂、脫皮的現象。對於嘴唇保養上，一般外界均認知需要擦護唇膏來改善唇部乾燥問題，但有時擦了護唇膏仍好乾，對此，新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，大部分的人使用護唇膏次數不足，可能只有在早晚塗抹1次而已，想要護唇其實每1至2小時就要補護唇膏了。
凡士林保養嘴唇，每1、2小時要補擦
民眾平時擦護唇膏時，會特別注意使用的頻率嗎？唐豪悅指出，當人體嘴唇容易乾裂、脫皮時，使用護唇膏保養嘴唇是沒有問題的。但大部分的人總是因擦的次數不足，才感覺嘴唇很乾，其實護唇膏每1、2小時就要補擦，且需注意擦拭的厚度，太薄可能達不到效果。
市面上的護唇產品琳瑯滿目，民眾在挑選護唇膏時，唐豪悅建議，以皮膚科的觀點，使用凡士林保養嘴唇就很有效了。但如果想要嘗試其他的產品，只要使用起來，嘴唇沒有不適症狀，也是可以的。像是唇膜或唇油的產品，使用在健康的嘴唇上應該是沒有問題，但當肌膚有狀況時，若使用上發現症狀越用越糟，建議給醫師看診較為保險。
保養問題1次解，喝水、去角質恐不能緩解
一般大眾容易有個迷思，「嘴唇乾燥，多喝水是否有幫助？」唐豪悅直言，喝水其實沒有什麼幫助，畢竟唇是嘴巴方面的問題。臨床上皮膚科醫師常會遇到患者嘴唇乾燥，有些伴隨發炎、紅癢、疹子、組織液等狀況，根據每位患者的情形對症下藥，才是最安全緩解的方式。
除了嘴唇乾燥外，民眾也常遇到嘴唇有死皮的問題，有些人會選擇使用去角質的產品。唐豪悅說，以皮膚科醫師的觀點，不建議民眾去角質，尤其嘴唇出現狀況、敏感的時候，去角質反而會讓肌膚更脆弱。
嘴唇敏感有死皮，請避免這些NG動作
對於在嘴唇護理上，唐豪悅坦言，很多人一遇到嘴唇有乾皮就會想去舔它，甚至已成為下意識的動作。原則上嘴唇有皮翹起來，千萬別去撕或拔它，可以平剪並塗上護唇膏保養，但不要自己DIY，最好找專業醫師處置。
最後，唐豪悅提醒，當嘴唇正值敏感時期，民眾別吃太多像是麻辣鍋、洋芋片等刺激性、高鈉的食物，且喝飲料時最好使用吸管，盡量別接觸嘴唇，避免嘴唇症狀越來越糟。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
我們想讓你知道的是
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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