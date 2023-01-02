皮膚科醫師的換季保養攻略：冬天也要防曬，乳液怎麼挑先搞清楚肌膚特性

文：陳郁茹（NOW健康）

每當秋冬換季，肌膚狀況總是不穩定，這讓許多民眾好苦惱，土城醫院皮膚科醫師楊靜宜表示，大家在秋冬時皮膚較容易乾癢，有時不注意保養，太乾也可能長痘痘，因此洗完臉一定要塗乳液加強保濕。乾性肌膚的人建議選擇霜狀的產品，油性肌膚適合水狀及凝膠狀的保濕品，敏感性肌膚者則注意別使用內含太多香料及酒精的保濕產品。

秋冬長痘因素 嚴重者會出現酒糟、丘疹

楊靜宜指出，秋冬天氣轉涼，戶外風大，皮膚狀況不穩定的人，風一吹容易被帶走水分，這時就易乾癢。她坦言，人體的角質細胞就像保衛的城牆般，當城牆不穩時，皮膚就會出狀況。

臉上出現痘痘，又腫又痛還不美觀，這是許多愛美人士最崩潰的一件事。楊靜宜透露，理論上夏天臉部常會出油，比冬天更容易產生痘痘。人的肌膚很特別，太油太乾都可能致痘，秋冬若過度清潔，又不注意保濕，皮膚太乾也是會冒痘痘的。

楊靜宜解釋，這是因為臉部太乾時，皮膚的皮脂腺會接收到「需要分泌更多油脂」的指令，當局部開始出油便可能長痘，而在肌膚不穩的狀況下，有些人秋冬會罹患酒糟性皮膚炎，甚至血管擴張冒出像丘疹的症狀。

清潔臉部注意細節，敏感肌著重T字部位清潔

為了不讓皮膚出狀況，民眾平常在保養上可能要多注意。在基本清潔上，楊靜宜說明，如果是有敏感肌、異位性皮膚炎的人，會建議使用不含皂鹼的清潔劑、洗面乳，這對皮脂膜侵入性較少，清潔也不容易帶走臉部水分。洗臉時可注意洗面乳的使用量，主要以T字部位（局部）清潔為主，其他局部則可用少量的洗面乳清潔。

洗面乳的挑選上，乾性肌膚者可以選保濕的產品，油性肌膚的人則注重控油方面。楊靜宜提到，民眾在洗完臉後，有一點緊繃感是能接受的，但如果皮膚在緊繃後約過了幾分鐘開始變得很乾，建議在洗完臉後馬上上點乳液，也許更恰當。

洗臉完擦乳液很重要，醫師親授挑選重點

每個人的臉部保養步驟隨著膚質、習慣、愛用產品可能都有所不同。楊靜宜認為，針對臉部保養，塗抹保濕乳液其實就很足夠。像是霜狀的產品，油脂比例含量比較高，能留住水分幫助保濕，比較適合乾性肌膚者使用。而水狀及凝膠狀的保濕產品則較適合油性肌膚的人。敏感性肌膚者則一定要注意，別挑選內含太多香料及酒精的保濕產品。

如果油性肌膚擦完乳液又出油，該怎麼辦呢？楊靜宜回應，若出油並沒有造成皮膚問題，民眾可以先考慮使用含有弱水楊酸、杏仁酸等成分的乳液。但出油狀況很嚴重的話，臨床上醫師會開立含杜鵑花酸，或A酸藥物給患者使用來調整皮脂腺出油的體質此外。也建議油性肌的民眾保持早中晚清潔臉部的習慣，並塗上沒那麼清爽型的乳液，通常可改善出油的情況。

網路上常有網友會推薦A醇、A酸等產品給受痘痘肌困擾的人，楊靜宜坦言，A醇具有刺激性，臨床上常遇到皮膚較乾又伴隨痘痘的患者，擦了A醇之後，皮膚反而變得又乾又癢。主要是醇類、酸類的產品具代謝角質細胞的功能，民眾若想使用的話，建議先擦點保濕乳液，再使用比較安全。

冬天也要做好防曬！隔離霜僅適合化妝

關於防曬部分，民眾一定有個疑惑，夏天出門要防曬，冬天出門也需要防曬嗎？楊靜宜解析，紫外線是皮膚老化的重要因素之一，以皮膚科的觀點會建議大家外出要擦防曬，且考量到陽光會躲在雲層下，因此冬天出門前擦上保濕乳液及防曬，仍是不能省略的事情。

防曬產品選擇上，楊靜宜建議，現在很多高係數的防曬，擦起來沒有以往認知的油膩，其實民眾外出使用到SPF 30至SPF 50就足夠了，若是從事戶外運動的話，則可以擦到SPF 60、70的運動型防曬。

現在有很多隔離霜都有防曬係數，真的能取代防曬乳嗎？楊靜宜直言，其實隔離霜最大的用途是化妝，擦起來會讓膚色在化妝時比較亮眼，但真的具有防曬功能嗎？係數太低，防曬效果真的無法保證。她建議大家，平常擦完防曬，如果要化妝就直接上妝，若再擦隔離反而太厚重，對有些中油性膚質反而容易長痘痘。

市面上保養品琳瑯滿目，除了乳液外還有化妝水、精華液等產品，楊靜宜認為，保養觀念牽涉到信者恆信，以精華液來說，可能內含抗老、美白等成分，因此才衍生出一個產品的名詞，但消費者是不是非得要用，則是見仁見智。基礎的保養，其實使用適合的保濕乳液就很充足了。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航