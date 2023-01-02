皮膚科醫師的換季保養攻略：冬天也要防曬，乳液怎麼挑先搞清楚肌膚特性
我們想讓你知道的是
秋冬時皮膚較容易乾癢，有時不注意保養，太乾也可能長痘痘，因此洗完臉一定要塗乳液加強保濕。乾性肌膚的人建議選擇霜狀的產品，油性肌膚適合水狀及凝膠狀的保濕品，敏感性肌膚者則注意別使用內含太多香料及酒精的保濕產品。另外在夏天出門要防曬，冬天出門也需要防曬嗎？
文：陳郁茹（NOW健康）
每當秋冬換季，肌膚狀況總是不穩定，這讓許多民眾好苦惱，土城醫院皮膚科醫師楊靜宜表示，大家在秋冬時皮膚較容易乾癢，有時不注意保養，太乾也可能長痘痘，因此洗完臉一定要塗乳液加強保濕。乾性肌膚的人建議選擇霜狀的產品，油性肌膚適合水狀及凝膠狀的保濕品，敏感性肌膚者則注意別使用內含太多香料及酒精的保濕產品。
秋冬長痘因素 嚴重者會出現酒糟、丘疹
楊靜宜指出，秋冬天氣轉涼，戶外風大，皮膚狀況不穩定的人，風一吹容易被帶走水分，這時就易乾癢。她坦言，人體的角質細胞就像保衛的城牆般，當城牆不穩時，皮膚就會出狀況。
臉上出現痘痘，又腫又痛還不美觀，這是許多愛美人士最崩潰的一件事。楊靜宜透露，理論上夏天臉部常會出油，比冬天更容易產生痘痘。人的肌膚很特別，太油太乾都可能致痘，秋冬若過度清潔，又不注意保濕，皮膚太乾也是會冒痘痘的。
楊靜宜解釋，這是因為臉部太乾時，皮膚的皮脂腺會接收到「需要分泌更多油脂」的指令，當局部開始出油便可能長痘，而在肌膚不穩的狀況下，有些人秋冬會罹患酒糟性皮膚炎，甚至血管擴張冒出像丘疹的症狀。
清潔臉部注意細節，敏感肌著重T字部位清潔
為了不讓皮膚出狀況，民眾平常在保養上可能要多注意。在基本清潔上，楊靜宜說明，如果是有敏感肌、異位性皮膚炎的人，會建議使用不含皂鹼的清潔劑、洗面乳，這對皮脂膜侵入性較少，清潔也不容易帶走臉部水分。洗臉時可注意洗面乳的使用量，主要以T字部位（局部）清潔為主，其他局部則可用少量的洗面乳清潔。
洗面乳的挑選上，乾性肌膚者可以選保濕的產品，油性肌膚的人則注重控油方面。楊靜宜提到，民眾在洗完臉後，有一點緊繃感是能接受的，但如果皮膚在緊繃後約過了幾分鐘開始變得很乾，建議在洗完臉後馬上上點乳液，也許更恰當。
洗臉完擦乳液很重要，醫師親授挑選重點
每個人的臉部保養步驟隨著膚質、習慣、愛用產品可能都有所不同。楊靜宜認為，針對臉部保養，塗抹保濕乳液其實就很足夠。像是霜狀的產品，油脂比例含量比較高，能留住水分幫助保濕，比較適合乾性肌膚者使用。而水狀及凝膠狀的保濕產品則較適合油性肌膚的人。敏感性肌膚者則一定要注意，別挑選內含太多香料及酒精的保濕產品。
如果油性肌膚擦完乳液又出油，該怎麼辦呢？楊靜宜回應，若出油並沒有造成皮膚問題，民眾可以先考慮使用含有弱水楊酸、杏仁酸等成分的乳液。但出油狀況很嚴重的話，臨床上醫師會開立含杜鵑花酸，或A酸藥物給患者使用來調整皮脂腺出油的體質此外。也建議油性肌的民眾保持早中晚清潔臉部的習慣，並塗上沒那麼清爽型的乳液，通常可改善出油的情況。
網路上常有網友會推薦A醇、A酸等產品給受痘痘肌困擾的人，楊靜宜坦言，A醇具有刺激性，臨床上常遇到皮膚較乾又伴隨痘痘的患者，擦了A醇之後，皮膚反而變得又乾又癢。主要是醇類、酸類的產品具代謝角質細胞的功能，民眾若想使用的話，建議先擦點保濕乳液，再使用比較安全。
冬天也要做好防曬！隔離霜僅適合化妝
關於防曬部分，民眾一定有個疑惑，夏天出門要防曬，冬天出門也需要防曬嗎？楊靜宜解析，紫外線是皮膚老化的重要因素之一，以皮膚科的觀點會建議大家外出要擦防曬，且考量到陽光會躲在雲層下，因此冬天出門前擦上保濕乳液及防曬，仍是不能省略的事情。
防曬產品選擇上，楊靜宜建議，現在很多高係數的防曬，擦起來沒有以往認知的油膩，其實民眾外出使用到SPF 30至SPF 50就足夠了，若是從事戶外運動的話，則可以擦到SPF 60、70的運動型防曬。
現在有很多隔離霜都有防曬係數，真的能取代防曬乳嗎？楊靜宜直言，其實隔離霜最大的用途是化妝，擦起來會讓膚色在化妝時比較亮眼，但真的具有防曬功能嗎？係數太低，防曬效果真的無法保證。她建議大家，平常擦完防曬，如果要化妝就直接上妝，若再擦隔離反而太厚重，對有些中油性膚質反而容易長痘痘。
市面上保養品琳瑯滿目，除了乳液外還有化妝水、精華液等產品，楊靜宜認為，保養觀念牽涉到信者恆信，以精華液來說，可能內含抗老、美白等成分，因此才衍生出一個產品的名詞，但消費者是不是非得要用，則是見仁見智。基礎的保養，其實使用適合的保濕乳液就很充足了。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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