【日劇】《First Love 初戀》：這部劇情簡介看似老梗的劇，為什麼在全亞洲都掀起懷舊風潮？
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最新Netflix原創劇、取材自宇多田光經典名曲〈First Love〉的日劇《First Love 初戀》，成為今年年末的現象級戲劇。這篇從「懷舊」和「亞洲90黃金年代」切入，《First Love 初戀》能看到連載火紅的《獵人》，或是收訊很爛的PHS手機，可以說繼《那些年我們一起追的女孩》、《我的少女時代》和《二十五．二十一》之後，再次證明懷舊在影視裡無可磨滅的力量。
文：Maple
最新Netflix原創劇、取材自宇多田光經典名曲〈First Love〉的日劇《First Love 初戀》，成為今（2022）年年末的現象級戲劇，在全亞洲都掀起話題，並打進Netflix非英語內容的國際前十排名榜，可以說是近年難得「揚眉吐氣」的日劇，也引起了眾多討論：這部看劇情簡介似乎稍嫌普通、甚至有不少老哏的劇，為什麼如此吸引人？
這篇從「懷舊」和「亞洲90黃金年代」切入，《First Love 初戀》可以說繼《那些年我們一起追的女孩》、《我的少女時代》和《二十五．二十一》之後，再次證明懷舊在影視裡無可磨滅的力量，陪伴著青春的美化記憶永遠是最美的調味料。
「平成歌姬」宇多田不但是音樂天才 更與90年代日劇鼎盛期緊密相連
宇多田光在1998年以15歲天才神秘少女出道即爆紅，第一首單曲〈Automatic〉即創下有史以來第二名的成績，第一張專輯《First Love 》更創下至今高懸的亞洲與日本最暢銷唱片紀錄，當年度《First Love》更在日本創下767萬張的驚人紀錄，距離亞軍、日本經典樂團B’z精選輯的五百多萬，大概是贏了好幾個馬身，要說宇多田是J-Pop界的詹姆斯柯麥隆（James Cameron）也不為過。
更有甚者，《First Love》同時也是全亞洲有史以來銷量最高的音樂作品，全球銷量總計約1100萬張，宇多田光可說代表了日本娛樂席捲亞洲的最後巔峰代表人物，不用多說，這張專輯也是有史以來在台灣賣得最好的日語專輯，甚至打進該年度台灣總銷售榜的前十名。
事實上，在美國長大的宇多田光顛覆了日本樂壇，帶來美式節奏藍調，讓90年代的日本舞曲和搖滾樂相形之下顯出年紀。1998年日本的宇多田光，和2000年台灣的周杰倫，都是帶著與歐美流行樂主流接軌的R&B和饒舌進入亞洲，從此開啟亞洲流行樂的新時代，在他們之前的音樂現在聽也許顯得過時，但他們卻不會。
就像周杰倫的〈雙節棍〉在美國好萊塢電影《青蜂俠》被選為片尾還是很酷，宇多田光的〈First Love〉和〈Automatic〉在2022年的Netflix原創劇中響起，也絲毫不顯得過時老氣，反而讓人感受到其超越時代性的音樂性和不褪色的情感。
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想成為5G人才？「玩學5G ∙ Be Shining」帶您一窺5G應用最前線，找到自己在5G的一席之地
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「5G+產業新星揚帆啟航計畫」11月30號於瓶蓋工廠台北製造所A2棟，以「玩學5G ∙Be Shining」為主題盛大展開，3大精選亮點：精選展示、精彩舞台、精準職涯非看不可！
蠑螈是個DNA數量比人類多38倍的物種，卻以「擺爛」作為長期存活下來的秘訣。但面對追求更好、更文明的未來，知名知識型粉絲專頁「怪奇事物所」將它刻劃成一個能憑藉著學習力，將前代的智慧重新寫入自我DNA的角色。
同樣在面對5G的新時代，無論過去有多聰明，仍須仰賴創新管道學習新知，而經濟部工業局推動的「 5G+產業新星揚帆啟航計畫」，正好是一個能加速產業人才快速迭代轉型的最佳選擇。
至今已推行三年的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，秉持著希望協助產業加速5G跨領域人才發展與應用推廣的初衷，如今無論是在學生與企業實習鏈結的寶貴機會，或是賦能業師的5G視野與場域應用，都有顯著的成績與表現，真正實踐了「產業出題，人才實戰」的計畫策略。
就以今年計畫的成果來看，不僅有39家企業、 48間學校共計258位大專校院學生共襄盛舉並熱情報名外，在歷經審查、核定、媒合及面試等重重關卡後，最終出爐了30家企業開放43個5G相關的專題，並成功媒合了123位產業新星，在今年下半年度進入企業展開5G專題實戰。
而這些產學攜手合作的5G專題內容，更將在11月30號於瓶蓋工廠台北製造所A2棟，以「玩學5G ∙ Be Shining」為主題，向外界展示亮眼的成績單。作為國境重啟後的首場成果發表會，5G應用如何在這些專題實戰的過程中鏈結產業、促進更多交流媒合的機會？又有哪些亮點展區是你不容錯過，帶你一次掌握。
#精選展示：領導企業攜手學界，5G產業人才發展成果公開
一直以來，5G的應用都不該只是紙上談兵，如何發揮5G高速度、低延遲與多連結的特性，讓應用能在場景中落地更是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的關鍵任務。
然而這些充滿創新創意的5G應用點子究竟從何而來？在「專題展攤」中，您不只可以看到完整的計畫介紹，更能一窺5G人才發展專題應用展示與企業互動展品櫥窗陳列，包括科技大廠緯穎、緯謙、光寶、仁寶等企業，以及以5G基礎建設為主的川升、佳邦、盟創等，甚至是新創團隊如邊信聯、獵戶、詮隼也都積極參與，來自不同領域的專業團隊一同攜手，讓外界看見學界與產業界如何鏈結、又如何創造出令人驚豔的火花與成果。
#精彩舞台：研發實戰PK賽，學長姐回娘家經驗分享
在「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的推動中，不只是肩負起孕育出產業潛力人才的重責大任，更藉由本次活動的舉辦，在「主舞台」的活動中策劃了5G研發實戰PK競賽，展開一場來自企業研發實戰的活動，並同步在官方進行直播，讓無法親臨現場的親友團依舊可以在遠端為自己的團隊加油，感受5G應用的無限可能性；PK賽結束後，接著就是「星靈G湯」，邀請前兩屆的產業新星回娘家參與新星小聚，分享他們的寶貴經驗；同時，對於即將步入職場的新鮮人，在這裡也將有一場企業快講、人才選育用留交流的活動，無論是預備轉職、想了解5G產業趨勢或是希望尋覓人才的企業夥伴們，都不能錯過在這個舞台一連串精彩的活動內容。
#精準職涯：闖關任務、人才媒合一網打盡
要是用看的、用聽的都還不能滿足你對5G產業的好奇心，那麼「互動區探索體驗」你肯定要來闖闖才行。
在這裡，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」設計了企業5G方案互動展示，不僅有川升提供的海事衛星天線系統與量測應用，讓與會民眾能更了解團隊如何解決天線的問題，來自矽統科技的沉浸式虛擬直播攝影，將能親身感受5G高速度、低延遲的特性是如何在這樣的場域被發揮的淋漓盡致。而現場也歡迎未來5G前線最重要的人才們，從加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方帳號開始，透過闖關任務引導大家在展館內完成任務兌換好禮，藉由遊戲式的互動模式來認識展區，不僅添加觀展的樂趣，也能夠加速對5G企業、應用科技的認識，您是否已經摩拳擦掌、想要躍躍欲試了呢？
活動地點 | 瓶蓋工廠台北製造所A2棟（台北市南港區南港路二段13號）
活動連結 | http://bit.ly/3UTfpCk
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