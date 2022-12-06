TNL+ 2022/12/06,
影劇

【日劇】《First Love 初戀》：這部劇情簡介看似老梗的劇，為什麼在全亞洲都掀起懷舊風潮？

【日劇】《First Love 初戀》：這部劇情簡介看似老梗的劇，為什麼在全亞洲都掀起懷舊風潮？
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

最新Netflix原創劇、取材自宇多田光經典名曲〈First Love〉的日劇《First Love 初戀》，成為今年年末的現象級戲劇。這篇從「懷舊」和「亞洲90黃金年代」切入，《First Love 初戀》能看到連載火紅的《獵人》，或是收訊很爛的PHS手機，可以說繼《那些年我們一起追的女孩》、《我的少女時代》和《二十五．二十一》之後，再次證明懷舊在影視裡無可磨滅的力量。

文：Maple

最新Netflix原創劇、取材自宇多田光經典名曲〈First Love〉的日劇《First Love 初戀》，成為今（2022）年年末的現象級戲劇，在全亞洲都掀起話題，並打進Netflix非英語內容的國際前十排名榜，可以說是近年難得「揚眉吐氣」的日劇，也引起了眾多討論：這部看劇情簡介似乎稍嫌普通、甚至有不少老哏的劇，為什麼如此吸引人？

這篇從「懷舊」和「亞洲90黃金年代」切入，《First Love 初戀》可以說繼《那些年我們一起追的女孩》、《我的少女時代》和《二十五．二十一》之後，再次證明懷舊在影視裡無可磨滅的力量，陪伴著青春的美化記憶永遠是最美的調味料。

First_Love_初戀_劇照
Photo Credit: Netflix提供
《First Love 初戀》劇照

「平成歌姬」宇多田不但是音樂天才 更與90年代日劇鼎盛期緊密相連

宇多田光在1998年以15歲天才神秘少女出道即爆紅，第一首單曲〈Automatic〉即創下有史以來第二名的成績，第一張專輯《First Love 》更創下至今高懸的亞洲與日本最暢銷唱片紀錄，當年度《First Love》更在日本創下767萬張的驚人紀錄，距離亞軍、日本經典樂團B’z精選輯的五百多萬，大概是贏了好幾個馬身，要說宇多田是J-Pop界的詹姆斯柯麥隆（James Cameron）也不為過。

更有甚者，《First Love》同時也是全亞洲有史以來銷量最高的音樂作品，全球銷量總計約1100萬張，宇多田光可說代表了日本娛樂席捲亞洲的最後巔峰代表人物，不用多說，這張專輯也是有史以來在台灣賣得最好的日語專輯，甚至打進該年度台灣總銷售榜的前十名。

事實上，在美國長大的宇多田光顛覆了日本樂壇，帶來美式節奏藍調，讓90年代的日本舞曲和搖滾樂相形之下顯出年紀。1998年日本的宇多田光，和2000年台灣的周杰倫，都是帶著與歐美流行樂主流接軌的R&B和饒舌進入亞洲，從此開啟亞洲流行樂的新時代，在他們之前的音樂現在聽也許顯得過時，但他們卻不會。

就像周杰倫的〈雙節棍〉在美國好萊塢電影《青蜂俠》被選為片尾還是很酷，宇多田光的〈First Love〉和〈Automatic〉在2022年的Netflix原創劇中響起，也絲毫不顯得過時老氣，反而讓人感受到其超越時代性的音樂性和不褪色的情感。

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