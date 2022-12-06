美國國會欲通過反壟斷新聞法案，Meta抗議：將自臉書等旗下平台移除新聞

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今（6）日宣稱，若美國國會通過反壟斷新聞法案、削弱Meta等大型科技公司在新聞、廣告方面的談判能力，Meta將會考慮把新聞自旗下各平台移除。

《路透社》報導，美國國會正考慮將《新聞競爭和保護法（Journalism Competition and Preservation Act）》納入必須通過的年度國防法案中，以幫助陷入困境、掙扎求生的美國地方新聞產業，使其更容易與Meta（臉書、IG母公司）、Alphabet（Google母公司）等大型科技公司談判。

《華盛頓時報》報導，明尼蘇達州民主黨參議員艾米．克羅布徹（Amy Klobuchar）和路易斯安那州共和黨參議員約翰．甘迺迪（John Kennedy）是參議院反壟斷新聞立法的最初共同發起人，該立法得到了包括幾家保守派媒體在內的一系列出版商的支持。

甘迺迪認為，臉書和Google等科技巨頭正在扼殺規模較小的保守派出版物、阻止它們在線上平台獲利，「這種操縱正在壓制言論自由。」甘迺迪說明，《新聞競爭和保護法》禁止大型科技公司限制、過濾、壓製或策劃在線內容，同時為當地新聞媒體提供公平競爭的環境來與這些審查巨頭進行談判。

綜合《路透社》及《華盛頓時報》報導，新聞媒體聯盟（The News Media Alliance）——包括《華盛頓時報》在內的新聞產業組織——支持該項法案，並稱：「小型、地方、獨立和保守的新聞出版物在大型科技公司的市場主導地位和審查工作的重壓下難以生存。」「地方報紙無法再忍受大型科技公司的使用和濫用。」

新聞媒體聯盟也疾呼：「採取行動的時間正在減少，如果國會不盡快採取行動，我們很有可能讓社群媒體成為美國實際上的地方報紙。」

對此，Meta發言人安迪．史東（Andy Stone）在推特上發表聲明稿，內容寫道：「如果國會通過這項考慮不周的新聞法案納入年度國防法案，我們將被迫考慮自我們所有的平台移除新聞，而非交由經政府授權的協商，因為它不公平地忽視我們透過增加流量與點閱提供的任何價值。」此外，聲明稿也提到，美國政府要求一個私人公司去資助另一個私人公司對美國商業而言無疑是一個糟糕的先例。

Meta statement on the Journalism Competition and Preservation Act: pic.twitter.com/kyFqKQw7xs — Andy Stone (@andymstone) December 5, 2022

《華盛頓時報》報導，進步商會（Chamber of Progress）執行長亞當．科瓦切維奇（Adam Kovacevich）則表示，民主黨人應該會反對該法案，因為最大的受益者將是保守派新聞媒體，「右翼媒體最有可能利用這項法律，民主黨人不應該將網路平台變成保守黨的提款機。」

綜合《CNN》及《路透社》報導，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）、公共知識（Public Knowledge）、電腦與通訊產業協會（Computer & Communications Industry Association）、電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）、維基媒體基金會（The Wikimedia Foundation）等20多個團體也反對該項立法，並寫信向 國會領導人表示「 該法案是為出版商、廣播公司創造的不明智的反壟斷豁免。 」

他們認為，《新聞競爭和保護法》不僅最終可能仍然偏袒 大型媒體公司，而非受數位廣告收入下降衝擊最嚴重的小型、本地和獨立媒體，還 可能會使 錯誤和虛假訊息的情況變得更糟，因為新聞媒體將能夠因被降低觸及率而控告科技公司，或甚至恐嚇科技公司使他們不對內容進行審核。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範