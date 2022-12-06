美國國會欲通過反壟斷新聞法案，Meta抗議：將自臉書等旗下平台移除新聞
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美國國會正考慮將《新聞競爭和保護法》納入必須通過的年度國防法案，，使美國地方新聞產業更容易與Meta、Google等大型科技公司談判。Meta發言人稱，這將是一個糟糕的先例，並考慮把新聞自旗下各平台移除；親民主黨的人士則稱，右翼媒體最有可能利用這項法律，民主黨人不應該將網路平台變成保守黨的提款機。
臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今（6）日宣稱，若美國國會通過反壟斷新聞法案、削弱Meta等大型科技公司在新聞、廣告方面的談判能力，Meta將會考慮把新聞自旗下各平台移除。
《路透社》報導，美國國會正考慮將《新聞競爭和保護法（Journalism Competition and Preservation Act）》納入必須通過的年度國防法案中，以幫助陷入困境、掙扎求生的美國地方新聞產業，使其更容易與Meta（臉書、IG母公司）、Alphabet（Google母公司）等大型科技公司談判。
《華盛頓時報》報導，明尼蘇達州民主黨參議員艾米．克羅布徹（Amy Klobuchar）和路易斯安那州共和黨參議員約翰．甘迺迪（John Kennedy）是參議院反壟斷新聞立法的最初共同發起人，該立法得到了包括幾家保守派媒體在內的一系列出版商的支持。
甘迺迪認為，臉書和Google等科技巨頭正在扼殺規模較小的保守派出版物、阻止它們在線上平台獲利，「這種操縱正在壓制言論自由。」甘迺迪說明，《新聞競爭和保護法》禁止大型科技公司限制、過濾、壓製或策劃在線內容，同時為當地新聞媒體提供公平競爭的環境來與這些審查巨頭進行談判。
綜合《路透社》及《華盛頓時報》報導，新聞媒體聯盟（The News Media Alliance）——包括《華盛頓時報》在內的新聞產業組織——支持該項法案，並稱：「小型、地方、獨立和保守的新聞出版物在大型科技公司的市場主導地位和審查工作的重壓下難以生存。」「地方報紙無法再忍受大型科技公司的使用和濫用。」
新聞媒體聯盟也疾呼：「採取行動的時間正在減少，如果國會不盡快採取行動，我們很有可能讓社群媒體成為美國實際上的地方報紙。」
對此，Meta發言人安迪．史東（Andy Stone）在推特上發表聲明稿，內容寫道：「如果國會通過這項考慮不周的新聞法案納入年度國防法案，我們將被迫考慮自我們所有的平台移除新聞，而非交由經政府授權的協商，因為它不公平地忽視我們透過增加流量與點閱提供的任何價值。」此外，聲明稿也提到，美國政府要求一個私人公司去資助另一個私人公司對美國商業而言無疑是一個糟糕的先例。
《華盛頓時報》報導，進步商會（Chamber of Progress）執行長亞當．科瓦切維奇（Adam Kovacevich）則表示，民主黨人應該會反對該法案，因為最大的受益者將是保守派新聞媒體，「右翼媒體最有可能利用這項法律，民主黨人不應該將網路平台變成保守黨的提款機。」
綜合《CNN》及《路透社》報導，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）、公共知識（Public Knowledge）、電腦與通訊產業協會（Computer & Communications Industry Association）、電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）、維基媒體基金會（The Wikimedia Foundation）等20多個團體也反對該項立法，並寫信向國會領導人表示「該法案是為出版商、廣播公司創造的不明智的反壟斷豁免。」
他們認為，《新聞競爭和保護法》不僅最終可能仍然偏袒大型媒體公司，而非受數位廣告收入下降衝擊最嚴重的小型、本地和獨立媒體，還可能會使錯誤和虛假訊息的情況變得更糟，因為新聞媒體將能夠因被降低觸及率而控告科技公司，或甚至恐嚇科技公司使他們不對內容進行審核。
新聞來源
- Facebook owner Meta may remove news from platform if U.S. Congress passes media bill（Reuters）
- Meta threatens to remove news from Facebook if antitrust journalism bill becomes law（Washington Times）
- Meta threatens to remove news content over US journalism bargaining bill（CNN）
延伸閱讀
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- 台灣網路報告：近半民眾支持臉書、Google等數位平台付費給新聞媒體，過半認為跨國科技公司應受政府規範
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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