【藝遊嚮導】12/13-12/19：台北插畫藝術節、莎拉布萊曼聖誕演唱會、莫札特歌劇《魔笛》，本週精彩藝文活動等著你！
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聖誕佳節前夕，美聲天后莎拉．布萊曼「聖誕派對演唱會」將陪伴高雄、臺中、臺北以及屏東觀眾，提前感受浪漫、溫馨氛圍；狂美交響管樂團與犀牛劇團推出新作《聖誕危機》，打造「聖誕節慶感」，給孩子與父母們擁有一場溫馨美好的看戲時光。此外，本週還有台北插畫藝術節、相聲瓦舍雙戲精選《虎藍回鍋炒雞蛋》、《京崑戲說長生殿》等活動等著你！
聖誕佳節前夕，享譽國際的美聲天后莎拉．布萊曼本週陸續在高雄、台中、台北以及屏東開唱「聖誕派對演唱會」，將帶來多首她最喜愛的聖誕歌曲和她歷年來最具代表性的暢銷金曲，透過美聲傳遞溫暖祝福，與全台灣歌迷提前共度最浪漫、溫馨的聖誕佳節。
此外，狂美交響管樂團與犀牛劇團也將攜手為孩子打造「聖誕節慶感」，新作《聖誕危機》不僅演出《胡桃鉗》、《動物狂歡節》等多首名曲，也藉耶誕節故事探討動物、大自然環境共存議題。
2022台北插畫藝術節以「時尚動物園」為主軸，將在本週末開展，透過插畫、藝術創作省思快時尚、皮毛面料以及永續時尚議題，褪去衣服包裝之後的人類剩下的是什麼？或許有天我們可能成為動物的「包裝」？期待讓「插畫不再只是插畫」，而有著「敘說」內在思維的傳播性本質。
【表演藝術】
名稱｜相聲瓦舍雙戲精選《虎藍回鍋炒雞蛋》
時間｜2022/12/16（五）- 2022/12/18（日）
地點｜國立台灣文學館演講廳（台南市中西區中正路1號）
備註｜本活動為售票活動
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1/2《雞都下蛋了》+ 1/2《畫虎藍》= 完全爆笑《虎藍回鍋炒雞蛋》
兩年多來新冠疫情重創民生，讓觀眾錯過了許多好戲。今年下半年，瓦舍決定推出兩部幽默爆笑作品《雞都下蛋了》及《畫虎藍》之精華選粹，將其去蕪存菁，混炒過後，整編推出《虎藍回鍋炒雞蛋》，希望用雙倍笑料陪大家一起正常生活。
謠傳，天庭最大唬爛Party即將展開......神仙鬥法，各個大顯身手！有人上菜，糖醋溜絲先開胃，麻婆豆腐真過癮、左宗棠雞最下飯；有人上酒，先乾一杯、再喝兩杯、不醉不歸到千杯；有人上秀，媽祖婆婆打頭陣、虎爺將軍實境秀，彩蛋嘉賓當壓軸。精采盛宴，等您上座！
名稱｜2022李寶春新編大戲《京崑戲說長生殿》
時間｜2022/12/17（六）- 2022/12/18（日）
地點｜台中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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男人和女人只想單純地愛著對方，但偏偏男人是唐玄宗，女人是楊貴妃。江山社稷之前的愛情無法平常簡單，誓言終成綿綿長恨。
唐明皇與楊貴妃的愛情故事代代傳唱，無論京劇或崑曲都留下不少經典劇目，李寶春擷取各本所長巧妙串織，包括京的〈醉酒〉、〈埋玉〉；崑的〈賜盒定情〉、〈密誓〉、〈驚變〉和〈哭像〉，進而修編新寫，發揮劇種唱腔優勢，即使安排京崑重唱或對唱，京依然是純京、崑是純崑。整體音樂偏唐風，由鬼才作曲家鍾耀光創作設計，無縫銜接京、崑與現代音樂，其中序曲、幕間曲、終曲皆俱全，形成歌劇（音樂劇）的結構，神來一筆的熟悉曲調，引來會心一笑，西洋古典樂團融合戲曲文武場，更為本劇注入新靈魂。
名稱｜加拿大DJ無尾熊小子《蚊子爵士夢》
時間｜2022/12/17（六）- 2022/12/18（日）
地點｜國家音樂廳（台北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
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75隻戲偶、20個微型佈景、8台即時攝影機、現場演奏音樂，以卓別林式無聲幽默魅力，精心打造超現實爵士夢境。
蚊子為了追求與傳奇爵士樂團在最高音樂殿堂 Sid Villa's Music Hall 一同演奏的夢想，離鄉背井來到大城市展開的一場驚奇歷險。追夢不簡單，在多舛的命運中看似充滿曲折，卻也在繁華的街頭裡結識了相知相惜的夥伴，找到最可貴的真摯情誼。
《大亨小傳》的電影配樂大師Kid Koala，這次帶著《蚊子爵士夢》夢幻團隊來台灣，把舞台上分成微型街道、音效控台、現場配樂、特寫拍攝等不同區塊，所有演員在舞台穿梭表演的同時，還要迅速切換成導播角色，無縫接軌的在巨大銀幕中呈現電影畫面！
結合了戲偶、Live Music和現場影像拍攝，劇場彷彿成為拍片現場，螢幕上所有影像都是即時直接拍攝。隨著DJ音樂現場演奏的帶領，戲偶依序在20個微型佈景演繹追夢熱血人生，透過攝影機精巧的運鏡，細節滿滿的迷你故事一幕幕在眼前展開，保證真摯又深刻！
名稱｜狂美親子音樂劇場《聖誕危機》
時間｜2022/12/17（六）- 2022/12/25（日）
地點｜台藝表演廳（新北市板橋區大觀路一段59號）、苗北藝文中心演藝廳（苗栗縣竹南鎮公園路206號）
備註｜本活動為售票活動
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歡度節慶題材、現場樂團精彩選曲、繽紛戲劇呈現。
「叮叮噹！叮叮噹！」冷冷的聖誕佳節再度來臨，街道上充斥著歡愉的氛圍，高掛的燈串，在聖誕樹叢間一閃一閃的。夜幕低垂，麋鹿盡責地把一件件禮物分送到家門口，誰知道主人翁小格列佛的禮物又大又沉，上頭還蓋著一個巨大的掌印！熟悉的印記，彷彿是來自動物王國的專屬求救信號。面對遠端的呼救，小格列佛該如何與他的動物好朋友們，奔赴遙遠的北極，共同化解這場意想不到的聖誕危機呢？
狂美交響管樂團自2017年起，致力打造以「管樂」為基底，橫跨他類表演藝術的【狂美親子音樂劇場】，所推出之精彩跨界節目，廣受觀眾好評。本次將再度與犀牛劇團為孩子打造「節慶感」，新作《聖誕危機》一起探討大自然環境共存議題，盼在溫馨的聖誕佳節前夕，給孩子與父母們擁有一場溫馨美好的看戲時光。
演出曲目：柴可夫斯基《胡桃鉗》、聖桑《動物狂歡節》、薩爾尼科夫《兒童組曲》、米爾福德《耶誕早晨》 、巴爾馬奇斯《極地戰爭》 、麥克布萊德《寂靜森林的雪花》、柴可夫斯基《一個俄羅斯狂人的聖誕節》 。
【展覽】
名稱｜2022台北插畫藝術節
時間｜2022/12/16（五）- 2022/12/18（日）
地點｜松山文創園區北向製菸工廠（台北市110信義區光復南路133號）
備註｜本活動為售票活動
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「插畫」是一種結合藝術創作與文字，非語言和語言的藝術表現，有著「敘說」內在思維的傳播性本質。
「台北插畫藝術節」開創出屬於台北城市、台灣在地與國際串聯的插畫藝術展會。透過固定舉辦的常態性盛會、主題策展式徵件，徵集一百位優秀在地、國際的插畫家作品展出，共同曝光凝聚插畫效益，推動插畫藝術產業良性循環發展，讓「插畫不再只是插畫」。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。