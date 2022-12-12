【藝遊嚮導】12/13-12/19：台北插畫藝術節、莎拉布萊曼聖誕演唱會、莫札特歌劇《魔笛》，本週精彩藝文活動等著你！

聖誕佳節前夕，享譽國際的美聲天后莎拉．布萊曼本週陸續在高雄、台中、台北以及屏東開唱「聖誕派對演唱會」，將帶來多首她最喜愛的聖誕歌曲和她歷年來最具代表性的暢銷金曲，透過美聲傳遞溫暖祝福，與全台灣歌迷提前共度最浪漫、溫馨的聖誕佳節。

此外，狂美交響管樂團與犀牛劇團也將攜手為孩子打造「聖誕節慶感」，新作《聖誕危機》不僅演出《胡桃鉗》、《動物狂歡節》等多首名曲，也藉耶誕節故事探討動物、大自然環境共存議題。

2022台北插畫藝術節以「時尚動物園」為主軸，將在本週末開展，透過插畫、藝術創作省思快時尚、皮毛面料以及永續時尚議題，褪去衣服包裝之後的人類剩下的是什麼？或許有天我們可能成為動物的「包裝」？期待讓「插畫不再只是插畫」，而有著「敘說」內在思維的傳播性本質。

【表演藝術】

名稱｜相聲瓦舍雙戲精選《虎藍回鍋炒雞蛋》

時間｜2022/12/16（五）- 2022/12/18（日）

地點｜國立台灣文學館演講廳（台南市中西區中正路1號）

備註｜本活動為售票活動

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1/2《雞都下蛋了》+ 1/2《畫虎藍》= 完全爆笑《虎藍回鍋炒雞蛋》

兩年多來新冠疫情重創民生，讓觀眾錯過了許多好戲。今年下半年，瓦舍決定推出兩部幽默爆笑作品《雞都下蛋了》及《畫虎藍》之精華選粹，將其去蕪存菁，混炒過後，整編推出《虎藍回鍋炒雞蛋》，希望用雙倍笑料陪大家一起正常生活。

謠傳，天庭最大唬爛Party即將展開......神仙鬥法，各個大顯身手！有人上菜，糖醋溜絲先開胃，麻婆豆腐真過癮、左宗棠雞最下飯；有人上酒，先乾一杯、再喝兩杯、不醉不歸到千杯；有人上秀，媽祖婆婆打頭陣、虎爺將軍實境秀，彩蛋嘉賓當壓軸。精采盛宴，等您上座！

名稱｜2022李寶春新編大戲《京崑戲說長生殿》

時間｜2022/12/17（六）- 2022/12/18（日）

地點｜台中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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男人和女人只想單純地愛著對方，但偏偏男人是唐玄宗，女人是楊貴妃。江山社稷之前的愛情無法平常簡單，誓言終成綿綿長恨。

唐明皇與楊貴妃的愛情故事代代傳唱，無論京劇或崑曲都留下不少經典劇目，李寶春擷取各本所長巧妙串織，包括京的〈醉酒〉、〈埋玉〉；崑的〈賜盒定情〉、〈密誓〉、〈驚變〉和〈哭像〉，進而修編新寫，發揮劇種唱腔優勢，即使安排京崑重唱或對唱，京依然是純京、崑是純崑。整體音樂偏唐風，由鬼才作曲家鍾耀光創作設計，無縫銜接京、崑與現代音樂，其中序曲、幕間曲、終曲皆俱全，形成歌劇（音樂劇）的結構，神來一筆的熟悉曲調，引來會心一笑，西洋古典樂團融合戲曲文武場，更為本劇注入新靈魂。

名稱｜加拿大DJ無尾熊小子《蚊子爵士夢》

時間｜2022/12/17（六）- 2022/12/18（日）

地點｜國家音樂廳（台北市中正區中山南路21-1號）

備註｜本活動為售票活動

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75隻戲偶、20個微型佈景、8台即時攝影機、現場演奏音樂，以卓別林式無聲幽默魅力，精心打造超現實爵士夢境。

蚊子為了追求與傳奇爵士樂團在最高音樂殿堂 Sid Villa's Music Hall 一同演奏的夢想，離鄉背井來到大城市展開的一場驚奇歷險。追夢不簡單，在多舛的命運中看似充滿曲折，卻也在繁華的街頭裡結識了相知相惜的夥伴，找到最可貴的真摯情誼。

《大亨小傳》的電影配樂大師Kid Koala，這次帶著《蚊子爵士夢》夢幻團隊來台灣，把舞台上分成微型街道、音效控台、現場配樂、特寫拍攝等不同區塊，所有演員在舞台穿梭表演的同時，還要迅速切換成導播角色，無縫接軌的在巨大銀幕中呈現電影畫面！

結合了戲偶、Live Music和現場影像拍攝，劇場彷彿成為拍片現場，螢幕上所有影像都是即時直接拍攝。隨著DJ音樂現場演奏的帶領，戲偶依序在20個微型佈景演繹追夢熱血人生，透過攝影機精巧的運鏡，細節滿滿的迷你故事一幕幕在眼前展開，保證真摯又深刻！

名稱｜狂美親子音樂劇場《聖誕危機》

時間｜2022/12/17（六）- 2022/12/25（日）

地點｜台藝表演廳（新北市板橋區大觀路一段59號）、苗北藝文中心演藝廳（苗栗縣竹南鎮公園路206號）

備註｜本活動為售票活動

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歡度節慶題材、現場樂團精彩選曲、繽紛戲劇呈現。

「叮叮噹！叮叮噹！」冷冷的聖誕佳節再度來臨，街道上充斥著歡愉的氛圍，高掛的燈串，在聖誕樹叢間一閃一閃的。夜幕低垂，麋鹿盡責地把一件件禮物分送到家門口，誰知道主人翁小格列佛的禮物又大又沉，上頭還蓋著一個巨大的掌印！熟悉的印記，彷彿是來自動物王國的專屬求救信號。面對遠端的呼救，小格列佛該如何與他的動物好朋友們，奔赴遙遠的北極，共同化解這場意想不到的聖誕危機呢？

狂美交響管樂團自2017年起，致力打造以「管樂」為基底，橫跨他類表演藝術的【狂美親子音樂劇場】，所推出之精彩跨界節目，廣受觀眾好評。本次將再度與犀牛劇團為孩子打造「節慶感」，新作《聖誕危機》一起探討大自然環境共存議題，盼在溫馨的聖誕佳節前夕，給孩子與父母們擁有一場溫馨美好的看戲時光。

演出曲目：柴可夫斯基《胡桃鉗》、聖桑《動物狂歡節》、薩爾尼科夫《兒童組曲》、米爾福德《耶誕早晨》 、巴爾馬奇斯《極地戰爭》 、麥克布萊德《寂靜森林的雪花》、柴可夫斯基《一個俄羅斯狂人的聖誕節》 。

【展覽】

名稱｜2022台北插畫藝術節

時間｜2022/12/16（五）- 2022/12/18（日）

地點｜松山文創園區北向製菸工廠（台北市110信義區光復南路133號）

備註｜本活動為售票活動

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「插畫」是一種結合藝術創作與文字，非語言和語言的藝術表現，有著「敘說」內在思維的傳播性本質。

「台北插畫藝術節」開創出屬於台北城市、台灣在地與國際串聯的插畫藝術展會。透過固定舉辦的常態性盛會、主題策展式徵件，徵集一百位優秀在地、國際的插畫家作品展出，共同曝光凝聚插畫效益，推動插畫藝術產業良性循環發展，讓「插畫不再只是插畫」。