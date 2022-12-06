活化歷史建築、教育音樂——「虎豹樂圃」為何做不下去？

文：洪思行

前身為著名建築虎豹別墅的虎豹樂圃，自2009年活化完成，由非牟利機構虎豹音樂基金有限公司管理，到2019年開始以音樂學院營運，是第三期活化歷史建築伙伴計劃（活化計劃）項目之一，需以社會企業的模式自負盈虧地營運，原定2025年3月31日租約期滿，但在今年10月忽然宣布因長期虧損，於12月1日交還給政府。

疫情下收入大減

自營運以來，虎豹樂圃開設各類型音樂課程，包括中西樂、爵士樂及流行曲欣賞和創作，甚至有心靈支援活動如瑜伽班等，當然還有定期的導賞團，讓公眾認識極具特色的豪門大宅。此外也會舉辦大師班和音樂會，吸引人流。而受到環境所限，虎豹樂圃定位在推廣室樂，例如曾以音樂訓練營形式舉辦室樂音樂節。

然而，為甚麼虎豹樂圃會做不下去，提早兩年多退場？首先當然是疫情關係，香港自2020年受疫情影響，各行各業停擺，以舉辦活動維持收入的虎豹樂圃自然收入大減，雖然曾在2020年及2022年透過第二輪及第六輪「防疫抗疫基金」，分別得到300萬港元及100萬港元，但顯然未能藉此渡過難關。

名氣不及同行

除了疫情影響外，本身虎豹樂圃作為音樂學院也有很多困難。首先是地理位置，位於大坑的虎豹樂圃絕非偏僻，但也不算是交通方便。再者要跟其它同業競爭，先不談學費，論名氣當然不及通利和柏斯兩大琴行，一般人想學樂器應該都會先想起它們，而不會想到虎豹樂圃，又或者是選擇一些規模較小，但「街坊感」較強的地區性琴行。

這亦引伸至另一個問題：宣傳。即便是由本地著名音樂人伍樂城先生創辦的伯樂音樂學院，也會花錢在YouTube落廣告和做電車車身廣告，可是筆者從未見過虎豹樂圃有相關的宣傳，自然難以吸客。另外是師資，伯樂音樂學院其中一大賣點是各種課程都有星級導師，例如音樂製作有金培達、鋼琴有羅乃新等，虎豹樂圃的導師顯得相形見絀（當然，就算有星級導師坐鎮，也得宣傳有他們坐鎮）。

表演場地不足30平方米

作為舉辦音樂會的場地，虎豹樂圃也有很多問題。筆者就此詢問曾在那裡演出的朋友，對方明言那次是不愉快的經歷。

首先是硬件問題，古典音樂表演非常注重場地的聲響設計，虎豹樂圃當然無法跟正式的表演場地，而且持續的冷氣機噪音非常擾人。虎豹樂圃的租場費昂貴，最貴的大廳租金高達五位數字，但那裡只不過是約100平方米大，只能容納60個座位，若要回本，票價必定要非常高。即使是最便宜、場租只有四位數字的場地，面積就更小，不到30平方米。更甚的是，據朋友所說，除了租金，還要付數千元的「搬傢俬費」，事後更忽然被告知要收取「售票系統費」，更不要說本身門票收入的抽成。

至於宣傳，不論力度和時間也不足，甚至曾有活動是無觀眾的。最令人遺憾的是對方在溝通與態度上的問題，曾經有合作過的音樂人在事後忍不住在個人社交平台投訴，可見問題的嚴重性。

前途未卜

無論如何，虎豹樂圃已交還給政府，將來的用途仍是未知之數。值得注意的是，虎豹樂圃是第三個活化歷史建築項目，營運者要提早離場，當中包括改成美國薩凡納藝術設計學院香港分校的北九龍裁判法院（2010年9月啟用，2020年6月1日停辦），或者這表示要在香港經營藝術學院，真的非常困難。

（標題為編輯所擬，原標題為「告別虎豹樂圃」）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex