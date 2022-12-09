【專訪】《遺憾計畫：Project R》編劇李綾、陳治廷：如果有機會回到過去，你有什麼遺憾想與自己和解？
我們想讓你知道的是
透過時空旅行改變現實的劇情始終是人們最熱衷的題材之一，可以是如《回到未來》般的浪漫喜劇，也可以結合懸疑情節，打造如《天能》的燒腦大作。在諸多經典作品面前，穿越時空要如何玩出新意？對編劇來說可說是一大挑戰。由陳治廷、李綾聯手編劇的《遺憾計畫：Project R》，毫不畏懼前人在「時空旅行」題材的豐碩成果，意圖將自我成長歷程對此的思辨，投射至創作中。
文：陳柔君
「如果有機會讓你回到過去，你有什麼遺憾是想與自己和解的？」
透過時空旅行改變現實的劇情始終是人們最熱衷的題材之一，可以是如《回到未來》般的浪漫喜劇，也可以結合懸疑情節，打造如《天能》的燒腦大作。在諸多經典作品面前，穿越時空要如何玩出新意？對編劇來說可說是一大挑戰。
由陳治廷、李綾聯手編劇的《遺憾計畫：Project R》，毫不畏懼前人在「時空旅行」題材的豐碩成果，意圖將自我成長歷程對此的思辨，投射至創作中。
在《遺憾計畫：Project R》裡，有一款名為「Project R」的VR高科技護目鏡，只要戴上它，就能再次看見過去的遺憾場景，見到曾經錯過或已逝的人。然而警方在調查多起命案時，意外發覺「Project R」與這些命案有著微妙的連結，兩位刑警在偵辦案件的過程中，被迫戴起「Project R」，勾起彼此最不願面對的過去。
如果只看劇情簡介，或許會認為這是齣和科技藝術相結合的推理劇，讓人期待新型態的展演方式如何跟類型戲劇結合，並隨著角色抽絲剝繭，找到事件真相。不過兩位編劇在訪談時坦言，「Project R」的設定只是媒介，他們真正想探問的是「如果真的有這項科技，我們就願意正視遺憾嗎？」透過深具張力的懸疑劇情，逐步切入本劇探討的軸心──面對遺憾，進而自我和解。
演員×舞者，理性×感性
結合新科技的概念、卻探討著熱門大眾心理議題，讓《遺憾計畫：Project R》在眾多劇本中顯得突出，並從「NTT＋×中國信託——音樂劇人才培育工程」64件投件劇本中脫穎而出，成為臺中國家歌劇院的扶持作品，歷經兩年孵育，即將在年底演出，與大家見面。
令人驚豔的是，這是陳治廷與李綾這組劇作家首度挑戰撰寫劇本，而且是第一次便挑戰雙人創作，十分考驗彼此的默契與信賴。兩人雖然都系出臺師大表藝所，但在過去大部分的經歷中，陳治廷是演員，而李綾是舞者，擅長的寫作風格也不同。
怎麼會決定以「演員」與「舞者」如此不同的身分創作？兩人自爆，一開始搭檔其實是為了自編自演，才決定共創劇本，而且他們倆一人抒情、一人理智，因此在合作過程中花了非常多時間磨合，劇本走向也經過多次修改；不過他們也聊到，共同創作的優點是能互相扶持，激發出不同的火花。
那個「火花」的意思是，陳治廷形容自己是感情豐沛的水男孩，擅長浪漫喜劇；而李綾思考講求邏輯，擅長的是懸疑推理劇，兩人遂從「想寫一個打破框架，又帶濃烈情感的故事」的共識中，發揮各自的專長、逼出對方的極限，催生出一齣以懸疑推理劇包裝、帶有純愛韓劇風格的音樂劇。
以自身經歷為投射，創作也是自我探索的過程
正因為是初次創作，也能從劇本中讀到兩人過往的生活痕跡。比方說劇中VR遊戲室的雛形來自李綾過去低潮時常去的一間電影院，而作品中的歌曲〈我的天使，你的模樣〉、〈蕃茄麵與松阪豬〉則分別寄託了他們在親情、愛情中曾經的經歷，未對親人說出的話語、已經消逝的戀情甜蜜時光，透過創作，他們也面對過往遺憾，並將之昇華。
在人物設定上，他們也以自身為原型，複合自我性格在角色中，分別是「安迪」與「李曖」。但有趣的是，隨著戲劇逐步來到完成階段，他們的想法也發生轉變，更在意的不是代表「我」的角色，而是投射了現實生活中諸多理念、更具詮釋度的「韋昇」及「欣宜」。對陳治廷與李綾來說，這兩個角色代表了過去和現在的自己：一個是逃避現實，卻有其苦衷和無奈；一個是為愛執著，願意付出一切，給人坦然面對的力量。這也是他們最想透過角色傳達給觀眾的：無論你喜歡與否，每個人的行為舉止背後都有其動機，而那個動機需要被看見、理解、體貼。
李綾提到，導演曾慧誠曾經忍不住對他們說：「你們故事裡面的角色，怎麼每個執念都這麼重？」貼近自身的創作，完全顯現他們的特質，也反映了他們對作品的投入。正因為認真用力地生活、全神貫注於創作，才有揮發於作品之上的性格立體度，那個執念，也是他們全心全意的展現。
只要你願意走近劇院，保證讓你哭到飽
《遺憾計畫：Project R》是「NTT＋×中國信託——音樂劇人才培育工程」培育的作品，令人好奇的是，跟自產自銷比起來，一個完善的培育計畫、並延聘臺韓業界人士指導，兩人有什麼樣的體驗？陳治廷與李綾形容「原本靠我們自己只能搭出茅草屋，但入選之後就像得到一批專業的建築團隊，協助我們蓋出大樓」，在導演曾慧誠的引導下，他們學會如何將藏在內心的濃烈情感以大眾語彙表達，讓觀眾感受得到。
對陳治廷與李綾而言，從自身經歷提煉出來的《遺憾計畫：Project R》，就是他們的「Project R」，在創作過程中遭遇不同的人生波折，也跨過不同的檻，並將這個自我療癒、成長的過程反映到劇本中；而對觀眾而言，進入劇場彷彿進入VR遊戲室，藉由共鳴與情感投射，看見自己過去的遺憾場景。
訪問的最後，陳治廷期許《遺憾計畫：Project R》可以成為「原創哭到飽音樂劇」，希望觀眾看完都哭著走出戲院；李綾則希望這齣戲能成為一個媒介，觀眾把看戲當作一場告別式，和自己的回憶、遺憾和解。
在冷科技的包裝下，試圖傳遞溫暖核心，《遺憾計畫：Project R》可說是提供了觀眾一個與過去和解的場域，陪伴觀眾面對自身的傷口，試圖治療自己、同時也治療你。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。