【專訪】《遺憾計畫：Project R》編劇李綾、陳治廷：如果有機會回到過去，你有什麼遺憾想與自己和解？

文：陳柔君

「如果有機會讓你回到過去，你有什麼遺憾是想與自己和解的？」

透過時空旅行改變現實的劇情始終是人們最熱衷的題材之一，可以是如《回到未來》般的浪漫喜劇，也可以結合懸疑情節，打造如《天能》的燒腦大作。在諸多經典作品面前，穿越時空要如何玩出新意？對編劇來說可說是一大挑戰。

由陳治廷、李綾聯手編劇的《遺憾計畫：Project R》，毫不畏懼前人在「時空旅行」題材的豐碩成果，意圖將自我成長歷程對此的思辨，投射至創作中。

在《遺憾計畫：Project R》裡，有一款名為「Project R」的VR高科技護目鏡，只要戴上它，就能再次看見過去的遺憾場景，見到曾經錯過或已逝的人。然而警方在調查多起命案時，意外發覺「Project R」與這些命案有著微妙的連結，兩位刑警在偵辦案件的過程中，被迫戴起「Project R」，勾起彼此最不願面對的過去。

如果只看劇情簡介，或許會認為這是齣和科技藝術相結合的推理劇，讓人期待新型態的展演方式如何跟類型戲劇結合，並隨著角色抽絲剝繭，找到事件真相。不過兩位編劇在訪談時坦言，「Project R」的設定只是媒介，他們真正想探問的是「如果真的有這項科技，我們就願意正視遺憾嗎？」透過深具張力的懸疑劇情，逐步切入本劇探討的軸心──面對遺憾，進而自我和解。

演員×舞者，理性×感性

結合新科技的概念、卻探討著熱門大眾心理議題，讓《遺憾計畫：Project R》在眾多劇本中顯得突出，並從「NTT＋×中國信託——音樂劇人才培育工程」64件投件劇本中脫穎而出，成為臺中國家歌劇院的扶持作品，歷經兩年孵育，即將在年底演出，與大家見面。

令人驚豔的是，這是陳治廷與李綾這組劇作家首度挑戰撰寫劇本，而且是第一次便挑戰雙人創作，十分考驗彼此的默契與信賴。兩人雖然都系出臺師大表藝所，但在過去大部分的經歷中，陳治廷是演員，而李綾是舞者，擅長的寫作風格也不同。

怎麼會決定以「演員」與「舞者」如此不同的身分創作？兩人自爆，一開始搭檔其實是為了自編自演，才決定共創劇本，而且他們倆一人抒情、一人理智，因此在合作過程中花了非常多時間磨合，劇本走向也經過多次修改；不過他們也聊到，共同創作的優點是能互相扶持，激發出不同的火花。

那個「火花」的意思是，陳治廷形容自己是感情豐沛的水男孩，擅長浪漫喜劇；而李綾思考講求邏輯，擅長的是懸疑推理劇，兩人遂從「想寫一個打破框架，又帶濃烈情感的故事」的共識中，發揮各自的專長、逼出對方的極限，催生出一齣以懸疑推理劇包裝、帶有純愛韓劇風格的音樂劇。

Photo Credit: © 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院，李建霖攝影 《遺憾計畫：Project R》中的VR眼鏡，代表的不單純是科技產物，而是引人回到過去，與自己和解的媒介。圖為《遺憾計畫：Project R》讀劇會時攝影

以自身經歷為投射，創作也是自我探索的過程

正因為是初次創作，也能從劇本中讀到兩人過往的生活痕跡。比方說劇中VR遊戲室的雛形來自李綾過去低潮時常去的一間電影院，而作品中的歌曲〈我的天使，你的模樣〉、〈蕃茄麵與松阪豬〉則分別寄託了他們在親情、愛情中曾經的經歷，未對親人說出的話語、已經消逝的戀情甜蜜時光，透過創作，他們也面對過往遺憾，並將之昇華。

在人物設定上，他們也以自身為原型，複合自我性格在角色中，分別是「安迪」與「李曖」。但有趣的是，隨著戲劇逐步來到完成階段，他們的想法也發生轉變，更在意的不是代表「我」的角色，而是投射了現實生活中諸多理念、更具詮釋度的「韋昇」及「欣宜」。對陳治廷與李綾來說，這兩個角色代表了過去和現在的自己：一個是逃避現實，卻有其苦衷和無奈；一個是為愛執著，願意付出一切，給人坦然面對的力量。這也是他們最想透過角色傳達給觀眾的：無論你喜歡與否，每個人的行為舉止背後都有其動機，而那個動機需要被看見、理解、體貼。

李綾提到，導演曾慧誠曾經忍不住對他們說：「你們故事裡面的角色，怎麼每個執念都這麼重？」貼近自身的創作，完全顯現他們的特質，也反映了他們對作品的投入。正因為認真用力地生活、全神貫注於創作，才有揮發於作品之上的性格立體度，那個執念，也是他們全心全意的展現。

Photo Credit: © 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院，李建霖攝影 劇中角色性格延伸自陳治廷與李綾的生活經驗，因此當劇中角色與自我和解時，同時也療癒了他們兩人。他們同樣希望這份溫暖能傳遞給觀眾。圖為《遺憾計畫：Project R》讀劇會時攝影

只要你願意走近劇院，保證讓你哭到飽

《遺憾計畫：Project R》是「NTT＋×中國信託——音樂劇人才培育工程」培育的作品，令人好奇的是，跟自產自銷比起來，一個完善的培育計畫、並延聘臺韓業界人士指導，兩人有什麼樣的體驗？陳治廷與李綾形容「原本靠我們自己只能搭出茅草屋，但入選之後就像得到一批專業的建築團隊，協助我們蓋出大樓」，在導演曾慧誠的引導下，他們學會如何將藏在內心的濃烈情感以大眾語彙表達，讓觀眾感受得到。

對陳治廷與李綾而言，從自身經歷提煉出來的《遺憾計畫：Project R》，就是他們的「Project R」，在創作過程中遭遇不同的人生波折，也跨過不同的檻，並將這個自我療癒、成長的過程反映到劇本中；而對觀眾而言，進入劇場彷彿進入VR遊戲室，藉由共鳴與情感投射，看見自己過去的遺憾場景。

訪問的最後，陳治廷期許《遺憾計畫：Project R》可以成為「原創哭到飽音樂劇」，希望觀眾看完都哭著走出戲院；李綾則希望這齣戲能成為一個媒介，觀眾把看戲當作一場告別式，和自己的回憶、遺憾和解。

在冷科技的包裝下，試圖傳遞溫暖核心，《遺憾計畫：Project R》可說是提供了觀眾一個與過去和解的場域，陪伴觀眾面對自身的傷口，試圖治療自己、同時也治療你。