習近平出訪沙烏地簽署34項投資協議，學者：美國與沙國「一夫一妻」的外交關係結束了
我們想讓你知道的是
學者認為，外界容易將沙烏地阿拉伯與中國的關係當作一種臨時策略，提醒美國應更關注沙國的利益，不過美國與沙國維持數十年「華盛頓需要沙國石油，利雅德需要美國的安全保障」的平衡已經破裂，沙國已經從與美國的外交「一夫一妻制」中過渡，在美中俄之間不斷加劇的競爭中，沙烏地阿拉伯很有可能會更朝北京和莫斯科靠攏。
中國國家主席習近平昨（7）日抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德，展開為期3天的訪問，將出席首屆中國－阿拉伯國家峰會，以及中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，也將與沙國國王及其他阿拉伯領導人會談。中國外交部發言人毛寧表示，這是「中華人民共和國成立以來，中國與阿拉伯世界之間最大規模的外交活動」。
本次出訪是習近平今年第3次的海外訪問，也是他繼2016年以來、睽違6年再次訪問沙烏地阿拉伯，受到沙國官員的熱烈接待。習近平的專機進入利雅德領空後，受到6架「沙烏地之鷹」禮賓護衛機隨行伴飛，機場鳴放21響禮炮，禮兵分列紫地毯兩側，利雅德省長費薩爾親王（Faisal bin Bandar bin Abdulaziz）、外交大臣費薩爾親王（Faisal bin Farhan Al Saud）、中國事務大臣魯梅延與王室和政府官員親自迎接。
美國白宮7日表示，習近平高調出訪沙烏地阿拉伯並不讓人意外，因為北京正企圖擴大其在世界的影響力。美國白宮國家安全會議發言人（John Kirby）告訴記者，「習主席四處出訪不足為奇，但美國專注於自己在（中東）地區的夥伴關係。」
習近平此行正值美國對沙國關係緊繃之際。美國總統拜登（Joe Biden）今年7月出訪沙烏地阿拉伯，要求提高石油產量，希望藉此壓低油價、避免高油價有助於俄羅斯獲取資金投入烏克蘭戰爭，但石油輸出國組織與包括俄羅斯在內的盟友（OPEC+）本月4日做出決定，同意維持10月份通過的每天減產200萬桶石油。除了石油，美國也多次批評沙國的人權議題，特別是王儲穆罕默德涉嫌參與記者哈紹吉謀殺案。
《CNN》指出，沙國對中國國家主席的隆重接待，是兩國關係日益密切的象徵，特別是在石油、貿易和安全方面。習近平此行是否與沙國簽署協議，允許沙國出口至中國的石油以人民幣計價成為外界的關注焦點（沙烏地自1974年以來一直只以美元進行石油貿易，當時的這項協議內容包括對沙烏地的安全保證，但沙國對美國幾十年來為保衛沙國的安全承諾越來越不滿意，遂加快與中國就人民幣計價石油的談判）。
除了能源，分析人士表示，兩國領導人可能會討論潛在交易，這些交易可能會讓中國公司更深入地參與沙國的大型項目，包括興建全球第一個高科技智慧巨型大城「新未來城」（Neom），價值超過5000億美元，該城市將嚴重仰賴臉部識別與監控技術。
根據《沙烏地新聞社》（Saudi Press Agency），沙國與中國公司7日晚間簽署34項投資協議，包括再生能源、氫能、太陽能、資訊科技、雲端服務、交通、物流、醫療、住宅和建築工程等多個領域，沒有針對這些協議進一步的細節或價值總額。
卡內基國際和平基金會的高級研究員米勒（Aaron David Miller）在《外交政策》的評論指出，「習近平出訪沙國，顯示沙國與美國的『一夫一妻制』已經結束」。米勒引述前沙烏地阿拉伯外交部長費薩爾（Saud al Faisal）在2004年的一次採訪中表示，美國與沙烏地阿拉伯的關係不是「天主教婚姻」的一夫一妻制，而是一場「穆斯林婚姻」，允許先生娶4個妻子。米勒說，當時記者寫下「沙烏地阿拉伯並沒有要與美國分道揚鑣；它只是在尋求與其他國家的聯姻」，這一點在中國國家主席習近平出訪沙烏地阿拉伯已經具體實現了。
米勒認為，外界容易將沙烏地阿拉伯有意改善與中國的關係當作一種臨時策略，提醒美國應更關注沙國的利益，不過美國與沙國維持數十年「華盛頓需要沙國石油，利雅德需要美國的安全保障」的平衡已經破裂，雖然在對沙烏地最重要的區域安全問題上，北京無法取代華盛頓，但利雅德已經從與華盛頓的外交「一夫一妻制」中過渡，在美中俄之間不斷加劇的競爭中，沙烏地阿拉伯很有可能會更朝北京和莫斯科靠攏。
中國可以給沙國什麼？米勒指出，中國現在是沙烏地阿拉伯最大的貿易夥伴，近年來已經超過美國與沙國的雙邊貿易（中國目前是沙國最大的貿易夥伴，去年沙國對中國出口額超過500億美元，佔沙國2021年出口總額的18%以上，兩國雙邊貿易額都超過800億美元），中國在沙烏地阿拉伯建設包括5G基礎設施在內的大型項目，並開發軍用無人機，沙國也希望能透過中國加快科技通訊；中國也不干涉沙國內政，不會觸及該國的人權議題，反而能與沙烏地阿拉伯團結起來對抗外部壓力。
習近平投書沙國媒體：中沙將攜手反對外部干涉
習近平今日在沙國《利雅得報》發表題為《傳承千年友好，共創美好未來》的署名文章，表示此趟訪問將加強與沙烏地阿拉伯在2016年簽署的「全面戰略夥伴關係」、攜手反對外部干涉，加強在聯合國、二十國集團、上海合作組織等多邊機制內協作。
習近平也稱讚過去十年中國與沙國的合作，從大規模的紅海基礎設施項目到5G通訊和太空探索，他表示中國將進一步讓中國的「一帶一路」計畫與沙國的「2030願景」接軌，後者旨在通過基礎設施和旅遊業等方式減少對石油的依賴並實現經濟多元化。
新聞來源
- China's Xi arrives in Saudi Arabia to deepen energy ties（AFP）
- Chinese President Xi Jinping lands in Saudi Arabia amid tensions with US（CNN）
- Xi’s Saudi Visit Shows Riyadh’s Monogamous Marriage to Washington Is Over（Foreign Policy）
延伸閱讀
- 與美國關係惡化之際，習近平訪問沙烏地，兩國分別想得到什麼？
- 習近平二十大後連忙「外交補課」：同步開展雙邊與多邊外交，基本特徵是「微笑」
- 卡達世界盃背後的資訊戰：為什麼會出現「沙烏地擊敗阿根廷，王儲送勞斯萊斯」這樣的假新聞？
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核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。