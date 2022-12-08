2022/12/08,
中東

習近平出訪沙烏地簽署34項投資協議，學者：美國與沙國「一夫一妻」的外交關係結束了

習近平出訪沙烏地簽署34項投資協議，學者：美國與沙國「一夫一妻」的外交關係結束了
中國國家主席習近平（右）7日抵達沙烏地阿拉伯，利雅德省長費薩爾親王（左）親自迎接。Photo Credit: AP / 達志影像

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學者認為，外界容易將沙烏地阿拉伯與中國的關係當作一種臨時策略，提醒美國應更關注沙國的利益，不過美國與沙國維持數十年「華盛頓需要沙國石油，利雅德需要美國的安全保障」的平衡已經破裂，沙國已經從與美國的外交「一夫一妻制」中過渡，在美中俄之間不斷加劇的競爭中，沙烏地阿拉伯很有可能會更朝北京和莫斯科靠攏。

中國國家主席習近平昨（7）日抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德，展開為期3天的訪問，將出席首屆中國－阿拉伯國家峰會，以及中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，也將與沙國國王及其他阿拉伯領導人會談。中國外交部發言人毛寧表示，這是「中華人民共和國成立以來，中國與阿拉伯世界之間最大規模的外交活動」。

本次出訪是習近平今年第3次的海外訪問，也是他繼2016年以來、睽違6年再次訪問沙烏地阿拉伯，受到沙國官員的熱烈接待。習近平的專機進入利雅德領空後，受到6架「沙烏地之鷹」禮賓護衛機隨行伴飛，機場鳴放21響禮炮，禮兵分列紫地毯兩側，利雅德省長費薩爾親王（Faisal bin Bandar bin Abdulaziz）、外交大臣費薩爾親王（Faisal bin Farhan Al Saud）、中國事務大臣魯梅延與王室和政府官員親自迎接。

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Photo Credit: AP / 達志影像
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯利雅德，利雅德省長費薩爾親王親自接機。

美國白宮7日表示，習近平高調出訪沙烏地阿拉伯並不讓人意外，因為北京正企圖擴大其在世界的影響力。美國白宮國家安全會議發言人（John Kirby）告訴記者，「習主席四處出訪不足為奇，但美國專注於自己在（中東）地區的夥伴關係。」

習近平此行正值美國對沙國關係緊繃之際。美國總統拜登（Joe Biden）今年7月出訪沙烏地阿拉伯，要求提高石油產量，希望藉此壓低油價、避免高油價有助於俄羅斯獲取資金投入烏克蘭戰爭，但石油輸出國組織與包括俄羅斯在內的盟友（OPEC+）本月4日做出決定，同意維持10月份通過的每天減產200萬桶石油。除了石油，美國也多次批評沙國的人權議題，特別是王儲穆罕默德涉嫌參與記者哈紹吉謀殺案

《CNN》指出，沙國對中國國家主席的隆重接待，是兩國關係日益密切的象徵，特別是在石油、貿易和安全方面。習近平此行是否與沙國簽署協議，允許沙國出口至中國的石油以人民幣計價成為外界的關注焦點（沙烏地自1974年以來一直只以美元進行石油貿易，當時的這項協議內容包括對沙烏地的安全保證，但沙國對美國幾十年來為保衛沙國的安全承諾越來越不滿意，遂加快與中國就人民幣計價石油的談判）。

除了能源，分析人士表示，兩國領導人可能會討論潛在交易，這些交易可能會讓中國公司更深入地參與沙國的大型項目，包括興建全球第一個高科技智慧巨型大城「新未來城」（Neom），價值超過5000億美元，該城市將嚴重仰賴臉部識別與監控技術。

根據《沙烏地新聞社》（Saudi Press Agency），沙國與中國公司7日晚間簽署34項投資協議，包括再生能源、氫能、太陽能、資訊科技、雲端服務、交通、物流、醫療、住宅和建築工程等多個領域，沒有針對這些協議進一步的細節或價值總額。

卡內基國際和平基金會的高級研究員米勒（Aaron David Miller）在《外交政策》的評論指出，「習近平出訪沙國，顯示沙國與美國的『一夫一妻制』已經結束」。米勒引述前沙烏地阿拉伯外交部長費薩爾（Saud al Faisal）在2004年的一次採訪中表示，美國與沙烏地阿拉伯的關係不是「天主教婚姻」的一夫一妻制，而是一場「穆斯林婚姻」，允許先生娶4個妻子。米勒說，當時記者寫下「沙烏地阿拉伯並沒有要與美國分道揚鑣；它只是在尋求與其他國家的聯姻」，這一點在中國國家主席習近平出訪沙烏地阿拉伯已經具體實現了。

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Photo Credit: AP / 達志影像
今年7月，美國總統拜登赴沙烏地阿拉伯，與王儲穆罕默德會面。

米勒認為，外界容易將沙烏地阿拉伯有意改善與中國的關係當作一種臨時策略，提醒美國應更關注沙國的利益，不過美國與沙國維持數十年「華盛頓需要沙國石油，利雅德需要美國的安全保障」的平衡已經破裂，雖然在對沙烏地最重要的區域安全問題上，北京無法取代華盛頓，但利雅德已經從與華盛頓的外交「一夫一妻制」中過渡，在美中俄之間不斷加劇的競爭中，沙烏地阿拉伯很有可能會更朝北京和莫斯科靠攏。

中國可以給沙國什麼？米勒指出，中國現在是沙烏地阿拉伯最大的貿易夥伴，近年來已經超過美國與沙國的雙邊貿易（中國目前是沙國最大的貿易夥伴，去年沙國對中國出口額超過500億美元，佔沙國2021年出口總額的18%以上，兩國雙邊貿易額都超過800億美元），中國在沙烏地阿拉伯建設包括5G基礎設施在內的大型項目，並開發軍用無人機，沙國也希望能透過中國加快科技通訊；中國也不干涉沙國內政，不會觸及該國的人權議題，反而能與沙烏地阿拉伯團結起來對抗外部壓力。

習近平投書沙國媒體：中沙將攜手反對外部干涉

習近平今日在沙國《利雅得報》發表題為《傳承千年友好，共創美好未來》的署名文章，表示此趟訪問將加強與沙烏地阿拉伯在2016年簽署的「全面戰略夥伴關係」、攜手反對外部干涉，加強在聯合國、二十國集團、上海合作組織等多邊機制內協作。

習近平也稱讚過去十年中國與沙國的合作，從大規模的紅海基礎設施項目到5G通訊和太空探索，他表示中國將進一步讓中國的「一帶一路」計畫與沙國的「2030願景」接軌，後者旨在通過基礎設施和旅遊業等方式減少對石油的依賴並實現經濟多元化。

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核稿編輯：翁世航


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