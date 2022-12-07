2022/12/07,
軍事

兵役延長1年、2.2萬人將受新式教召14天，邱國正：年底前一定公告，不受內閣改組影響

兵役延長1年、2.2萬人將受新式教召14天，邱國正：年底前一定公告，不受內閣改組影響
國防部長邱國正7日赴立法院備詢前接受媒體訪問。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

立委陳以信質詢，據稱延長兵役一事上禮拜就要對外公告，是否因為選舉對執政黨不利才延後公告？國防部長邱國正表示，「選舉不選舉，我完全沒考量，這是兩碼子的事」，至於近期內閣改組，邱國正會不會宣布兵役延長完後變成「犧牲打」？邱國正說，這樣考量太複雜了，佔一天位子、做一天事情，至於會遭到什麼樣的結果，「我們很坦然，該承擔就承擔」。

國防部今（7）日列席立法院外交及國防委員會，以「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」為題提出專案報告。

舊制教召為2年1訓，召員依階級收到為期5至7天的召集令；新制教召則改為1年1訓，召期拉長至14天。國防部在報告書指出，為配合增編新訓旅及基幹人力等施訓能量，明（2023）年規劃增加14天新式教召人數約7000人，從今年的1.5萬人提升至2.2萬人，同時維持5至7天的舊式教召，人數維持9.6萬人左右，總員額約11.8萬人。

改為14天的新制教召更為精實，射擊訓練從原來的12小時調增為28小時、射擊彈藥從原86發增加至183發、戰鬥教練課程則自12小時增加至56小時。另外無論是新舊制教召均改至戰術位置施訓，以利深入掌握作戰責任區地形地物及關鍵基礎設施分布，有助戰時迅速動員編成及完成作戰部署。

薪資方面，行政院去年1月核定接受14天教召者，加成1.5倍支給津貼，士兵從每日700元增至1050元、士官從每日800元增至1200元、軍官從每日900元增至1350元。

立委林昶佐提問，新式教召與舊式教召員額比例從1:9變成2:8，未來是否會提高新式教召比例？國防部長邱國正表示，這幾年會持續提高新式教召，會把後備帶教召的人員也擴增，擴增這幾年會逐漸提高，但新式教召不會完全取代舊式教召。

台海局勢緊張，外傳將恢復徵兵制，役期將從現在的4個月延長為1年，是否會在今年底公告兵役延長？邱國正說「會」，強調兵役延長茲事體大，年輕人從入營到退伍後工作、就業、教育都需要跨部會的協調，目前已經有初步規劃，預計在年底之前公布，不會因為近期外傳的內閣更動而改變。

立委陳以信質詢，據稱延長兵役一事上禮拜就要對外公告，是否因為選舉對執政黨不利才延後公告？邱國正表示「沒有這種事情，都是要等到大家協調完才能做公告，現在還在研議當中」，「選舉不選舉，我完全沒考量，這是兩碼子的事，掛在一起我承擔不起，研議完後不代表會有大的改變，但程序要走完，程序沒走完我無法公布」，期程就是希望年底前公告。

至於內閣改組，邱國正會不會宣布兵役延長完後變成「犧牲打」？邱國正說，這樣考量太複雜了，佔一天位子、做一天事情，至於會遭到什麼樣的結果，「我們很坦然，該承擔就承擔。」

立委羅致政提問，由於新舊式教召目前實施雙軌並行，有人受訓5至7天，有人14天，這樣訓練是否會有戰力落差？邱國正表示，會將勤務分開，戰鬥部隊14天，勤務資源5－7天就夠了，又5－7天教召2年1訓，較新式教召1年1訓次數多。

全動署長白捷隆補充，明年會開放志願教召，今年12月公告教召名單後，明年1月會公布可以申請的訓額，如果明年沒有排到、但希望提前教召者，可以透過網路系統報名，1年4個季都有梯次，提前2個月可以登記。

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核稿編輯：羅元祺


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