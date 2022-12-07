阿根廷副總統克莉絲蒂娜涉公共工程貪污、遭法院判處6年刑期，黨內地位依舊堅定不搖

阿根廷聯邦法院6日裁定，副總統克莉絲蒂娜・費南德茲（Cristina Fernández de Kirchner）因在 其擔任總統期間，將價值10億美元的 公共工程合約授予友人、犯有「欺詐性管理」罪行，被判處6年有期徒刑，並 終身禁止擔任公職， 這是阿根廷副總統首次在任期間被判有罪。

現年69歲的 克莉絲蒂娜是阿根廷近代最有權力的政治人物，她的丈夫基什內爾（Néstor Carlos Kirchner）於2003至2007年為阿根廷總統，克莉絲蒂娜在基什內爾之後競選總統成功，在2007年至2015年擔任總統，並與現任總統費爾南德斯（Alberto Fernández）搭擋，現為阿根廷副總統。

克莉絲蒂娜在今（2022）年8月遭阿根廷聯邦檢察官起訴，被控在任內將51份 道路與公共工程合約授予商人貝耶茲（Lázaro Báez）的公司（ Austral Construcciones） ，其 中許多工程價格過高或未能完成，該公司甚至在克莉絲蒂娜任期結束後消失，專家懷疑，據稱被轉移的資金是透過這些公司進入了克莉絲蒂娜家族手中，檢察官求處12年刑期。

Argentine Vice President Cristina Kirchner found guilty of corruption



Our story for @washingtonpost https://t.co/6FW8gx5y9I — David Feliba (@davidfeliba) December 6, 2022

阿根廷聯邦法院 本月6日做出裁決， 克莉絲蒂娜與 商人貝耶茲皆 被判6年刑期， 另外11位受審人員中，7 人被判有罪但判處較輕的刑期（3年半至6年），3人獲釋，1人的案件被駁回。 不過克莉絲蒂娜享有政府職務的豁免權，她預料將再上訴至最高法院，這一過程可能需要數年時間。

克莉絲蒂娜強烈否認所有針對她的指控，她稱自己是「 司法黑手黨」的受害者，將司法機構定性為反對派媒體和保守派政治家、前任總統 馬克里（Mauricio Macri）的 棋子。

雖然分析人士指出，在重新審理上訴期間， 克莉絲蒂娜仍可 競選任何民選職位——從國會席位到總統職位——並通過當選獲得逮捕豁免權，但 克莉絲蒂娜表示，在她的副總統任期於明（2023）年12月10日屆滿後，她不會進一步尋求其他職位。

分析師認為，克莉絲蒂娜在黨內的地位堅定不搖，但因為司法纏身可能會導致她的低得票率，這可能是她避開參選的原因。

分析師預測，克莉絲蒂娜將自己定位和巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula Da Silva）同為司法受害者，魯拉為左派政治家，魯拉於2015年4月捲入與巴西石油公司相關的貪腐案中，上訴失敗後加刑至12年，於2018年入獄；不過2021年，巴西最高法院裁定當時負責該案的法官判決時存有偏見，針對魯拉提出的所有案件均被撤銷，魯拉並於今年擊敗波索納洛（Jair Messias Bolsonaro）、重新當選巴西總統。

Cristina Kirchner 🇦🇷 is sentenced to six years in prison for corruption

Decision taken by three federal judges concerns accusations of direction of 'illicit association' that commanded bribery scheme. Cristina Kirchner 🇦🇷, ally of the Corrupt and Criminal Lula 👿 pic.twitter.com/f38TbaFtT7 — MENDES INVESTMENTS (@Mendes91111111) December 6, 2022

【巴西總統魯拉（左）與克莉絲蒂娜（右）同為左派陣營，二人所屬政黨關係友好】

此案在阿根廷引起了高度分歧， 克莉絲蒂娜是中左派目前聲望最高的政治家， 支持者對她的愛與反對者對她的恨意程度相當。法院作出判決後，支持者聚集在她布宜諾斯艾利斯公寓外的街道，高唱歌曲表達對這位副總統的支持。不過反對派也前往此處，痛罵 克莉絲蒂娜是小偷。

今年9月1日， 克莉絲蒂娜在她住家門口遭暗殺未遂，一名35歲的男子用槍指著副總統的頭，但在他瞄準她時，手槍卡彈、子彈並未射出。

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核稿編輯：羅元祺