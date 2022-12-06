2022/12/06,
運動

2022世界盃：巴西攻入韓國4球，但表現最好的都是守將

2022世界盃：巴西攻入韓國4球，但表現最好的都是守將
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

儘管巴西攻入4球，但如果問我這場表現最好的球員，我首三個選擇都是防守球員：蒂亞哥施華（Thiago Silva）、卡斯美路（Casemiro）和艾利臣（Alisson）。

拉芬拿（Raphinha）斯人獨憔悴

巴西以逸待勞，再加上未到15分鐘就攻入兩球，造就了一場大勝。入球改變了戰局和部署，所以這場球賽未必有很大的參考價值。半場四球領先不代表分組賽時把握力欠佳等問題就迎刃而解了。

無容置疑的是，每位攻擊球員都有「數餬」能力。今仗唯獨是拉芬拿無法入球。即使尼馬（Neymar）連射自由球的機會都讓予拉芬拿，後者在今屆比賽仍未健功。事實上拉芬拿在對塞爾維亞一仗曾錯過兩個良機。暫時應該沒有任何更換攻擊組合的理由，但拉芬拿確是攻擊線上最有可能在球隊遇到難題時被換下的一位。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
拉芬拿（左）今場有多次機會破門，但始終差少少。

防守球員的表現

儘管攻入4球，但如果問我這場表現最好的球員，我首三個選擇都是防守球員：蒂亞哥施華（Thiago Silva）、卡斯美路（Casemiro）和艾利臣（Alisson）。

如非艾利臣的精采撲救，韓國應該可以在零比二時就追回一球，又或者早在下半場初段就破蛋。到時巴西能否「就住踢」而晉級，還是疑問。

卡斯美路之前在皇家馬德里時，有時他會被指示在控球時走到前方，索性讓卻奧斯（Toni Kroos）和摩迪（Luka Modrić）到防守中場位置控球策動攻勢。由此可見，防守超強的他並不以連繫攻守的能力見稱。但今屆賽事他卻在這方面有極好發揮。這一方面得益於一個良好的中後場體系，而中堅的用球能力也不無關係。蒂亞哥施華在後防用的功夫，比起往日更佳，為球隊宰制戰局提供重要基礎。

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像
今場巴西守衛成功封印了韓國的孫興慜。

對何謂「森巴足球」，每人有不同演繹。但如果問我這場賽事最「森巴」的場面，肯定是兩名中堅如何在對方禁區頂為李察利臣（Richarlison）的入球舖橋搭路。

要強調的是，防守要靠場上所有球員。下半場中段起，中前場球員顯然在防守上有些鬆懈。這大概跟要避免受傷或得黃牌相關。但這也使到後衛要面對比前更大的壓力。

換人的意義

上場無法派遣韋華頓（Weverton）上陣，今場終於做到了，使全體26名球員都上過陣。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
不論最後有沒有奪冠，巴西今屆成功讓26名球員都曾上陣。

丹尼路（Danilo）和尼馬都是傷癒復出，被換下合理。艾達米列圖是今戰正選中唯一一個在對喀麥隆一戰亦任正選的球員，所以有需要為他保留體力。如果八強丹尼路要繼續改任左後衛，艾達米列圖（Éder Militão）仍會是右後衛首選。

以加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）代替雲尼素斯（Vinícius Júnior），一來是要肯定前者對喀麥隆時的表現，二來也可能說明了泰迪（Tite）視雲尼素斯為球隊中超重要的進攻棋子。

其實我在下半場時是渴望卡斯美路會退下火線。唯一的原因是不希望他領黃牌或者受傷。因為即使法賓奴不差，但卡斯美路這三場的表現，確實盡顯其級數。

最後整場賽事巴西沒人領黃，亦似乎沒有球員要進入新的傷兵名單。這是晉級以外又一重要收穫。

（標題為編輯所擬，原標題為「就巴西淘汰韓國的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁

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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


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