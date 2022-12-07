先進製程都打包到美國了，台積電憑什麼信心滿滿地說沒有「掏空台灣技術」的問題？
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被號稱是台灣「護國神山」的台積電12月6日在美國亞利桑那州的工廠舉行移機典禮，美國總統拜登也會親臨現場，看似給足了面子，但是真正的挑戰其實還未現出全貌。
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
台積電在晶片製造這個行業可謂獨霸龍頭，遠遠地把位居二、三的韓國三星、海力士拋在身後，但是國際局勢丕變，也令各主要國家注意到供應集中在台積電一家廠商，相當的危險。
這次在美國開廠更是一度被認為是美國有意「去台化」，將先進製程搬移到美國，雖然美國在台灣的代表機構——美國在台協會以及台積電本身都否認，不過「掏空台灣技術」的說法依然甚囂塵上。
如果把台積電這個台灣人眼中的「護國神山」、美國媒體形容的「矽盾」搬到了美國，是否意味著台灣就少了一塊護身鎧甲？照台積電的說法是並不存在這種問題。
可是先進製程都飄洋過海去了美國，台積電憑什麼可以信心滿滿地說台灣的半導體技術地位沒那麼容易被取代？不是安排了好幾班包機，把台灣的工程師攜家帶眷加上幾百公斤的行李送去了美國工作定居嗎？
其實好聽一點的講法是，台積電的美國廠還需要測試以及磨合等等程序，距離正式量產還有一段時間，但是實際上台積電美國廠面臨的挑戰才要開始。
在台積電決定赴美投資設廠之後，在美國招募了一批美國籍的工程師並送來台灣受訓，結果受訓期間傳出這些美國籍工程師難以適應台積電的企業文化、對值班還有開會等等公司日常相當有意見。
消息傳出來，被台灣的網友嘲諷這些美國籍工程師是「巨嬰」，而台灣赴美的工程師也傳出工資低於美籍工程師的工資，導致台籍工程師不滿而抗議。
這些消息的背後，除了顯示台積電赴美設廠在人事問題上的困難，其實也顯示了台積電為何並不擔心美國會取代台灣的技術中心地位。
40年養成企業文化
從1987年成立以來，台積電發展出了一套作業模式，其中包括工程師必須待命迅速解決問題、上下游以及周邊廠商彼此配合的默契，成就了台積電能夠以高良率、一條龍服務等等條件搶下全球五成的半導體市場。
台積電的作業模式需要員工高度地配合與投入，尤其是在技術開發的方面，台積電一直保持著三至五年的領先優勢，所以員工的忠誠度非常重要，台積電也從過去的經驗學習到員工是最重要的資產，所以不敢輕易裁員。
姑且先不論台積電是如何培養出成千上萬的優秀人才來發展領先他人的技術，以台積電四十餘年來養成的企業文化，美國員工能不能適應就是一大問題。
另外台積電講求團隊合作（Team work），但是美國的教育是強調個人主義，這種基本上的不同，未來勢必成為台積電面臨的問題之一。
還有一個就是許多美國工程師在理論學術上非常強，但是到實際動手的時候卻是另外一回事，而台積電的工程師除了有生產方面的工程師和人員、還有研究發展新技術的工程師、維護電力供應、調整機台的工程師。
因為有這樣龐大的團隊，造就了台積電獨霸鰲頭的今天，這不是可以一步登天的，更何況台積電還有不同的團隊照顧不同的客戶，台積電的客戶之所以信賴台積電，也就是因為專屬的團隊不會調去服務他人，可以放心地把半導體設計交給台積電生產。
說直白一點，台積電敢去美國設廠，自然也是經過深思熟慮的，或許挑戰還在前面，但是向來風險評估很有一套的台積電應該已經有解決方案，畢竟「賠錢的買賣是沒人做的。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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