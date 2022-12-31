「正宗」越南咖啡風潮在美國：不只是用滴滴壺沖泡，而是要用越南土生土長咖啡豆
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越南是全球第二大咖啡生產國，也是世界上最愛咖啡的國度之一，而自1975年西貢淪陷後，美國政府當時協助了約12萬5000名越南人赴美，不過因無法進口來自越南的咖啡，讓法國菊苣咖啡品牌「Café du Monde」陰錯陽差成為美國越南咖啡的代理人，直到近年來，在美國的越南移民才終於有來自「越南本土」的咖啡豆選項，也出現許多主打「正宗」的越南咖啡品牌。
在〈黃褐色咖啡罐的秘密：這個紐奧良的咖啡品牌，是如何與越南咖啡搭上關係？〉ㄧ文中，提到許多美國越南餐廳的越南咖啡，都是用紐奧良知名法式咖啡店「Café du Monde」推出的菊苣咖啡粉（Chicory Coffee）所調製，不過近年來，在有超過2百萬越裔人口的美國，興起一股「正宗」越南咖啡風潮。
所謂的「正宗」，不再只是用「滴滴壺」（Phin）煮咖啡加上煉乳如此簡單，而是要使用來自越南土生土長的咖啡豆，由第二代移民經營的越南咖啡品牌也如雨後春筍般湧現。
在過去，美國的越南咖啡不是來自越南
1975年西貢淪陷後，美國政府協助了約12萬5000名越南人赴美，主要是安置在加州、德州、紐約州和華盛頓特區，而當時因無法進口來自越南的咖啡，讓法國菊苣咖啡品牌「Café du Monde」陰錯陽差成為美國越南咖啡的代理人。
事實上，越南是全球第二大咖啡生產國，也是世界上最愛咖啡的國度之一。1857年越南進入法國殖民時期，當時法國人發現越南中部高地適合種植咖啡，最初是以種植阿拉比卡品種（Arabica coffee）為主，到了1908年又引進羅布斯塔品種（Robusta coffee），就此羅布斯塔咖啡成為越南咖啡的主要品種。
1986年南北越統一後，因堆動經濟改革政策、土地和商品私有化，越南政府認為咖啡具備出口和國內經濟作物的潛力，除了有國家資助的農場，也鼓勵中部高地有土地的家庭種植咖啡。而因著法國殖民背景和越南政府推動，喝咖啡是越南相當普遍的「生活儀式」，在河內或胡志明市都可找到各式各樣咖啡館，除了熱咖啡和冰咖啡外，還有用蛋黃，保久乳、砂糖調製的蛋咖啡。
然而，在美國的越南移民，卻直到近年來才終於有來自「越南本土」的咖啡豆選項。
越南咖啡成為美國咖啡三大供應國
作為羅布斯塔咖啡的主要產地，越南一直在與阿拉比卡咖啡品種競爭，以獲得西方市場青睞，而在阿拉比卡咖啡價格較高、越南咖啡質量提升下，越南咖啡前景更加看好。越南咖啡品牌Helena Coffee Vietnam董事長Le Ba Hai在接受媒體《Coffee Intelligence》時表示：「由於（越南）農民勞動力豐富且成本低廉，越南的咖啡生產比巴西和其他咖啡生產國更具競爭力。」
根據Le Ba Hai的說法，越南企業持續透過高科技、好設備來生產精品咖啡，並已取得了一些正面成果，例如在評估本地生產咖啡樣品的2021年越南精品咖啡大賽中，在74個咖啡樣品中，有48個被標記為SCA分級中的「精品」，其中有11個樣品是來自越南中央高地的咖啡種植區邦美蜀（Buon Ma Thuot），該城市以其高品質和獨特口味而聞名。
對於將越南咖啡出口到美國，Helena Coffee Vietnam發言人就評論：「美國消費者越來越喜歡精品咖啡」，而若要打入美國市場，越南咖啡產業需全面改變其生產、經營和出口方式，而在品質持續提升下，越南咖啡也開始大量外銷美國。根據2016年越南海關總署資料，越南羅布斯塔咖啡豆有18%進口到美國，而到了2022年，前8個月內越南向美國出口了9萬6530噸咖啡豆，價值超過2.2億美元，是美國第三大咖啡供應國，僅次於占美國市場三分之一和五分之一的巴西和哥倫比亞，與此同時，越南咖啡的平均出口價格也有所上漲，今年7月比去年同期上漲6.4%，每噸為2161美元。
越南咖啡質量大大提升
隨著越南咖啡大量外銷美國，過去幾年間，美國也出現許多主打「正宗」的越南咖啡品牌，一個以介紹咖啡為主的媒體《Sprudge》是如此描述這個現象：「是的，有phin過濾器，甜煉乳很棒，但我們也要談談越南咖啡豆和文化，拜託！」而一位在美國長期倡導越南咖啡的Will Frith，針對越南咖啡在美國復興的現象，表示這也是一種「身份認同」：「看到別人喜歡你做某件事，這是越來越多越南人建立咖啡品牌的重要原因。」
成立於2018年的Nguyen Coffee Supply，是美國最早的越南咖啡公司之一，也是這場潮流的先驅代表，其創始人兼執行長Sahra Nguyen對該品牌初衷表示：「即使在過去20年中，精品咖啡店在美國各地如雨後春筍般湧現，我們也看到印度奶茶、抹茶和珍珠奶茶、越南咖啡等亞洲飲料爆炸式的成長，但是用phin沖泡在美國主流咖啡空間還不存在。」
而除了有大公司作為領航員，也有許多是從單間店面開始，一間位於美國芝加哥的咖啡店Fat Miilk，從名稱就可看出是「致敬甜煉乳」，創始人Lan Ho正致力於向美國本土咖啡愛好者介紹越南咖啡，直接與越南農民採購羅布斯塔咖啡，他表示許多人不認為羅布斯塔咖啡是精品咖啡，最大的原因是因為「無從接觸」，另外她也與另個越南裔美國咖啡品牌、總部位於費城的Càphê Roasters共同開發越南咖啡的烘焙種類。
另外在2021年，越南企業家Sahra Nguyen在紐約經營的一家快閃咖啡店，當時吸引民眾大排長龍，就是為品嚐越南咖啡的風味，而越南的TNI King Coffee也宣布計劃在2022年底在美國開設100家咖啡店，一間發源於胡志明市的咖啡連鎖店Phuc Long Coffee & Tea，2021年7月也在加州開設了第一家美國門市。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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