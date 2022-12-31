「正宗」越南咖啡風潮在美國：不只是用滴滴壺沖泡，而是要用越南土生土長咖啡豆

在〈黃褐色咖啡罐的秘密：這個紐奧良的咖啡品牌，是如何與越南咖啡搭上關係？〉ㄧ文中，提到許多美國越南餐廳的越南咖啡，都是用紐奧良知名法式咖啡店「Café du Monde」推出的菊苣咖啡粉（Chicory Coffee）所調製，不過近年來，在有超過2百萬越裔人口的美國，興起一股「正宗」越南咖啡風潮。

所謂的「正宗」，不再只是用「滴滴壺」（Phin）煮咖啡加上煉乳如此簡單，而是要使用來自越南土生土長的咖啡豆， 由第二代移民經營的越南咖啡品牌也如雨後春筍般湧現。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 煮越南咖啡必備的「滴滴壺」。圖為河內市區的越南咖啡店。

在過去，美國的越南咖啡不是來自越南

1975年西貢淪陷後，美國政府協助了約12萬5000名越南人赴美，主要是安置在加州、德州、紐約州和華盛頓特區，而當時因無法進口來自越南的咖啡，讓法國菊苣咖啡品牌「Café du Monde」陰錯陽差成為美國越南咖啡的代理人 。

事實上，越南是全球第二大咖啡生產國，也是世界上最愛咖啡的國度之一。1857年越南進入法國殖民時期，當時法國人發現越南中部高地適合種植咖啡，最初是以種植阿拉比卡品種（ Arabica coffee ）為主，到了1908年又引進羅布斯塔品種（ Robusta coffee ），就此羅布斯塔咖啡成為越南咖啡的主要品種。

1986年南北越統一後，因堆動經濟改革政策、土地和商品私有化，越南政府認為咖啡具備出口和國內經濟作物的潛力，除了有國家資助的農場，也鼓勵中部高地有土地的家庭種植咖啡。而因著法國殖民背景和越南政府推動，喝咖啡是越南相當普遍的「生活儀式」，在河內或胡志明市都可找到各式各樣咖啡館，除了熱咖啡和冰咖啡外，還有用 蛋黃，保久乳、砂糖調製的 蛋咖啡。

然而，在美國的越南移民，卻直到近年來才終於有來自「越南本土」的咖啡豆選項。

Photo Credit：吳象元 美國韓國超市販售的Café du Monde菊苣咖啡

越南咖啡成為美國咖啡三大供應國

作為羅布斯塔咖啡的主要產地，越南一直在與阿拉比卡咖啡品種競爭，以獲得西方市場青睞，而在阿拉比卡咖啡價格較高、越南咖啡質量提升下，越南咖啡前景更加看好。越南咖啡品牌Helena Coffee Vietnam董事長Le Ba Hai在接受媒體《Coffee Intelligence》時表示：「由於（越南）農民勞動力豐富且成本低廉，越南的咖啡生產比巴西和其他咖啡生產國更具競爭力。」

根據Le Ba Hai的說法，越南企業持續透過高科技、好設備來生產精品咖啡，並已取得了一些正面成果，例如在評估本地生產咖啡樣品的2021年越南精品咖啡大賽中，在74個咖啡樣品中，有48個被標記為SCA分級中的「精品」，其中有11個樣品是來自越南中央高地的咖啡種植區邦美蜀（Buon Ma Thuot），該城市以其高品質和獨特口味而聞名。

對於將越南咖啡出口到美國，Helena Coffee Vietnam發言人就評論：「美國消費者越來越喜歡精品咖啡」，而若要打入美國市場，越南咖啡產業需全面改變其生產、經營和出口方式，而 在品質持續提升下，越南咖啡也開始大量外銷美國。根據2016年越南海關總署資料，越南羅布斯塔咖啡豆有18%進口到美國，而到了2022年，前8個月內越南向美國出口了9萬6530噸咖啡豆，價值超過2.2億美元，是美國第三大咖啡供應國，僅次於占美國市場三分之一和五分之一的巴西和哥倫比亞，與此同時，越南咖啡的平均出口價格也有所上漲，今年7月比去年同期上漲6.4%，每噸為2161美元。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 用phin過濾器煮 越南咖啡

越南咖啡質量大大提升

隨著越南咖啡大量外銷美國，過去幾年間，美國也出現許多主打「正宗」的越南咖啡品牌，一個以介紹咖啡為主的媒體《Sprudge》是如此描述這個現象：「是的，有phin過濾器，甜煉乳很棒，但我們也要談談越南咖啡豆和文化，拜託！」而 一位在美國長期倡導越南咖啡的 Will Frith，針對越南咖啡在美國復興的現象，表示這也是一種「身份認同」：「看到別人喜歡你做某件事，這是越來越多越南人建立咖啡品牌的重要原因。」

成立於2018年的Nguyen Coffee Supply ， 是美國最早的越南咖啡公司之一，也是這場潮流的先驅代表，其創始人兼執行長Sahra Nguyen對該品牌初衷表示：「 即使在過去20年中，精品咖啡店在美國各地如雨後春筍般湧現，我們也看到印度奶茶、抹茶和珍珠奶茶、越南咖啡等亞洲飲料爆炸式的成長，但是用phin沖泡 在美國主流咖啡空間還不存在。」

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而除了有大公司作為領航員，也有許多是從單間店面開始， 一間位於美國芝加哥的咖啡店 Fat Miilk ，從名稱就可看出是「 致敬甜煉乳 」， 創始人Lan Ho正致力於向美國本土咖啡愛好者介紹越南咖啡，直接與越南農民採購羅布斯塔咖啡，他表示許多人不認為羅布斯塔咖啡是精品咖啡，最大的原因是因為「無從接觸」，另外她也與另個越南裔美國咖啡品牌、總部位於費城的Càphê Roasters 共同開發越南咖啡的 烘焙種類。