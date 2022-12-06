2022/12/06,
教育

英聽測驗週六舉行、今日公布試場分配，考前確診了怎麼辦？

英聽測驗週六舉行、今日公布試場分配，考前確診了怎麼辦？
英聽測驗開放確診考生應試｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

本年度第2次英聽測驗即將在12月10日舉行，共有3萬6846人報名考試。確診學生方面，本次測驗由中央流行疫情指揮中心與教育部同意，參照前次做法，於20縣市設置居護考（分）區，提供輕症、無症狀的確診考生或是快篩陽性考生應試。

週六即將舉行第2次高中英語聽力測驗，本次考試同先前做法，確診考生可以應試，但需要先自主填報、分配居護考場。大考中心提醒，各考區會在早上10點開始量體溫，呼籲考生儘早出門，並攜帶入場識別證及有效證件正本。

「高中英語聽力測驗」在每年的10月及12月舉行，考試成績可能被大學列入繁星推薦、申請入學及分發入學的參採項目。考生可以自由報名參加2次考試，若2次都考，成績會擇優辦理。

本年度第2次英聽測驗即將在12月10日舉行，共有3萬6846人報名考試。確診學生方面，本次測驗由中央流行疫情指揮中心與教育部同意，參照前次做法，於20縣市設置居護考、分區，提供輕症、無症狀的確診考生或是快篩陽性考生應試。

考前確診或快篩陽性怎麼辦？

如果考生在英聽測驗當日處於確診5天居家照護期間或快篩陽性，應在12月10日考試當日上午8時以前，在網站「COVID-19 自主填報專區」進行自主填報作業。通過通報審查的考生，收到通知後可在同一網站專區查閱分配到的居護考場。

考試當天，此類考生務必攜帶「確診（輕症／無症狀）、快篩陽性個案考生通報單」，並由同住親友1人或防疫計程車載到指定考場。防疫計程車會在9日下午5時前由大考中心協助事先調派，若考試當日臨時有搭乘需求，則由考生自行聯絡各縣市政府衛生單位或交通單位。考試結束後，考生應立即返回隔離場所。

如果考生在考試當日上午8時後才確診、或快篩陽性，應洽原本考、分區的試務人員，並攜帶有效證件和相關證明文件，到原本的考、分區應試，且要主動告知試務人員屬於確診或快篩陽性個案，將安排在備用的防疫考場應試。

考場早上10點開始量體溫，考生應攜帶識別證、有效證件

英聽測驗考前不開放看考場，大考中心表示，考生可在網站上高中英語聽力測驗試務專區查閱試場平面圖，或以電話語音查詢，以利考試當日能快速進入學校量體溫、找考場。

大考中心也提醒，考試當日各考、分區會在早上10點開始量體溫，考生應盡量提早出門，依照動線指示進入考場。考試時間是上午11時到12時，考試鈴響之後就不能入場。

考生應考要攜帶的東西，包含英聽入場識別證，及有效證件正本，如身分證、有照片的健保卡、駕照、身心障礙證明、護照或居留證。

如果忘記帶識別證，經過試務人員確認身份後可以補發；如果沒有攜帶有效證件仍可考試，但建議考生盡快通知親友補送。

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核稿編輯：楊士範


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