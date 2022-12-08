2022/12/08,
國際

美國特勤局：自2020年以來，中國駭客竊取數千萬美元疫情救濟金

美國特勤局：自2020年以來，中國駭客竊取數千萬美元疫情救濟金
Photo Credit: AP / 達志影像

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自COVID-19疫情爆發以來，來自成都的網路犯罪集團竊取了至少2000萬美元救濟金，成為首例美國政府公開承認、涉及他國政府的重大網路詐欺案。被稱為「APT41」的中國駭客組織，為何能引起如此軒然大波？

文：德國之聲中文網（路透社、NBC）

《路透社》報導，美國特勤局週一（12月5日）表示，自2020年以來，中國駭客竊取了價值數千萬美元的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情救濟金。

特勤局拒絕提供任何案件細節，但證實日前美國新聞台《NBC》報導的真實性。

該報導稱，被安全研究界稱為「APT41」或「Winnti」的駭客集團，總部位於成都，並與中國政府有所關聯。自疫情爆發以來，該組織竊取了至少2000萬美元的新冠救濟金，包括十幾個州的小企業管理局貸款和失業保險基金，成為首例美國政府公開承認、與海外政府相關的重大網路集團詐欺事件。

由於議題敏感，這些官員及專家大部分不願透露姓名。他們向《NBC》透露，這起案件可能只是冰山一角。

美國特勤局表示，目前正在進行的調查有超過1000項，涉及跨國和國內犯罪詐欺犯詐騙公共福利項目，而「APT41」是「一個值得注意的角色。」

一位熟悉「APT41」的美國前司法部官員告訴《NBC》：「他們深思熟慮，並擁有技術水準和豐富資源，以進行對國家安全產生直接影響的駭客攻擊。」

《NBC》指出，美國執法官員和反間諜專家在國會作證時更坦言，到目前為止，每個成年美國人的全部或多數個人數據都曾被中國政府竊取。

對此指控，中國駐華盛頓大使館尚未回應《路透社》及《NBC》的置評請求。

中國政府涉入？

多位現任和前任美國官員告訴《NBC》，「無論是中國政府指示『APT41』掠奪美國納稅人的資金，還是僅僅視而不見，這一盜竊案本身就是一個令人不安的發展。」美國司法部一位高級官員說，這將嚴重影響美國的國家安全。

據報，美國各州政府2020年開始發放新冠疫情失業基金後，網路犯罪分子就開始從中抽走大量佔比。

美國勞工部監察長辦公室報告指出，在8725億美元的疫情失業基金中，其不當支付率約高達20％，且真正的欺詐金額可能更高；該部門的監督機構上週向國會報告時，也發現有4個州前半年的42.4％疫情救濟金被不當支付。意即從2020年4月到2021年5月，美國政府多支付的失業救濟金恐超過3500億美元。

不過，特勤局多數官員並不認為竊取疫情救濟金是中國政府的目標，因為這種盜竊行為具有刑事風險。他們推測，中國政府可能只是「容忍」駭客從他們的「工作」中獲利。

美國國務院網路及數據政策局負責人菲克（Nathaniel Fick）向《NBC》表示，網路間諜活動是中國長期以來的國家優先事項，旨在加強其地緣政治地位。他說：「美國是（中國的）頭號目標，因為我們是其頭號競爭者。」

犯罪組織：「APT41」

「APT41」的5名成員在2019年和2020年被美國司法部起訴，罪名是對100多家公司進行間諜活動，包括軟體開發公司、電信供應商、社交媒體公司和影像遊戲開發商。這些遭起訴的中國人都未被引渡，且案件仍在審理中。

參與起訴的前美國助理檢察官安（Demian Ahn）說，證據顯示「APT41」有巨大的影響力和資源，他們「擁有數萬台機器，可在同一時間運作。」且他們的勢力幾乎滲透到世界各地的政府和公司。

「APT41」的入侵方法包括入侵合法軟體並將其「武器化」，以攻擊無辜用戶，包括企業和政府。另一種策略是跟蹤合法軟體中公開披露的安全漏洞。據一位熟悉該組織的前司法部官員說，「APT41」利用這些訊息鎖定那些沒有立即更新其應用程式的用戶。

而專家和官員稱，「APT41」受國家指導的活動主要目的，是收集有關美國公民、機構和企業的個人資訊和數據。這些資料可被中國用來從事間諜活動

目前官員們不願評論「APT41」自去前被發現後，是否仍有機會進入州政府系統。勞工部、小企業管理局、網路安全、基礎設施安全局、聯邦調察局及白宮都拒絕發表評論，並將《NBC》新聞轉給司法部。

馬里蘭州的勞工處長羅賓遜（Tiffany Robinson）說，她所在州的系統每週仍被成千上萬的欺詐性申請和電話困擾。 「如果我們能團結再一起，真正開誠佈公地討論哪些地方運作良好，哪些地方出了問題，我們就能更好地阻止這一切發生。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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