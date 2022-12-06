2022/12/06,
科技

抖音、TikTok與小紅書列危害國家資通安全產品，公部門封殺、禁用中製軟體

抖音、TikTok與小紅書列危害國家資通安全產品，公部門封殺、禁用中製軟體
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

公部門早已限制不能下載使用抖音、TikTok、小紅書等危害國家資通安全的中製軟體；是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用？數位部官員表示，涉及適法性與可行性等影響因素評估，會再進一步蒐集參考並研究其他國家的作法。

（中央社）短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，數位部官員今天表示，抖音、TikTok（國際版）與小紅書屬於危害國家資通安全產品，先前就已經限制公部門的資通設備及所屬場域使用。

中國網路科技巨擘字節跳動旗下的短影音產品「抖音」，國際海外版為TikTok，台灣使用的是國際版TikTok。

陸委會今年11月初指出，政府並未開放中資來台經營網路平台，抖音並未在台灣落地設立分公司或辦事處，依法不得在台灣經營相關業務。

數位部官員告訴中央社記者，其實先前在危害國家資通安全產品使用限制原則規範發布時，就限制不能使用中製軟體，抖音、TikTok（國際版）、小紅書等都屬於危害國家資通安全產品，本來就有限制公部門資通設備與所屬場域不能下載使用。

《聯合新聞網》報導，抖音、TikTok（國際版）還有小紅書等危害國家資通安全產品，主要就是針對中國大陸製的資通訊設備，即便這類的公司註冊不在中國大陸當地，但只要是中國大陸所出產的都算。

至於是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題，官員表示，因為涉及適法性與可行性等影響因素評估，數位部會跟相關部會進一步蒐集參考研究其他國家類似作法。

《自由時報》報導，「反抖音大將」美國聯邦通訊委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）11月初訪台時即主張，美國應該禁止中國短影音平台「抖音」海外版TikTok，因為對於這些中國公司保障外國用戶數據的作為「沒有足夠信心」。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗對此表示，NCC有先針對抖音做初步調查，尚未有任何伺服器在台灣落地，兩岸事務由陸委會主責，NCC會配合辦理。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範


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