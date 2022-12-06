印尼通過刑法修正案限制禁未婚同居與言論自由，民間團體批民主倒退

（中央社）印尼國會今天通過備受爭議的「刑法修正草案」，新法規將取代現行法律，但許多條款備受爭議，包括懲處婚外性行為、禁止婚前同居，引發外界憂心侵犯人權。

印尼國會今天正式通過「刑法修正草案」（RKUHP），新法規將對婚外性行為施以懲處，最長可判一年徒刑。

另外，修正條文還包括禁止侮辱總統和國家體制、禁止表達和國家意識型態相反的觀點、禁止男女在婚前同居、對示威遊行的限制更為嚴格。

印尼眾議院副議長蘇米（Sufmi Dasco Ahmad）今天上午約11時敲下錘子，表示「刑法修正草案」正式成為法律，將由印尼總統佐科威（Joko Widodo）簽署後實施。

儘管該法仍有許多爭議，但印尼政府積極加速推進通過，部份反對人士認為，這是為了避免爆發更大的示威抗爭。

印尼詹特拉法學院（Jentera School of Law）講師蘇桑蒂（Bivitri Susanti）曾向中央社表示，國會急著要在今天通過修正案，明顯是為了避免爆發大規模抗議。

印尼國會2019年曾試圖討論該刑法修正草案，但因爭議過多而引發印尼全國大規模學生抗議，草案審議才被推遲。

"RKUHP dinilai Ancam Ruang Suara Rakyat"

Aksi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung Menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPRD Jawa Barat..

(05/Des/2022) pic.twitter.com/RCCTi2e8iX — 🏴𝑨𝒔𝒚𝒊𝒒𝒂𝒉🏴 (@QaillaAsyiqah) December 5, 2022

印尼多個學生、記者、法律及人權組織都反對通過刑法修正草案，認為該草案存在許多問題。雅加達法律援助機構（LBH）號召民眾今天到國會抗議。

LBH律師契特拉（Citra Refarandum）早前對中央社說，這項草案存在很多有問題的條款，起草過程並不透明，公民社會很難參與制定過程，她並呼籲，政府應該撤銷草案中違反民主的條款。如今該草案通過，她表示會繼續抗爭。

Photo Credit: 中央社 印尼民眾5日在抗議布條撒下鮮花，象徵印尼民主已死。

Photo Credit: 中央社 印尼大學生5日參與抗議，表達年輕人反對「刑法修 正草案」的聲音。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範