張友驊《綁架蔣經國？！》：CIA與蔣經國二十年糾葛，為他量身打造一支神秘部隊「野馬小組」
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蔣經國接班之路，非外界所想那般順遂。二十一條人命的「杜長城案」，血腥內幕為何？CIA暗助蔣經國培植的「野馬小組」，秘辛首度公開。
文：張友驊
自序 消失的國格：CIA與蔣經國二十年糾葛
（前略）
CIA對蔣經國惡感
從任守澄、阮清源二位先生說法，印證杜長城與CIA對蔣經國惡感，不難發現，蔣經國接班之路，不如外界想像的那麼順遂。其中有許多光怪陸離事件的發生，都有因果關係。如毛人鳳與蔣經國來台之初還稱兄道弟，相處還算融洽，迨杜案發生，毛鬥蔣絲毫不留情面，甚至連情報局與蔣走得非常親近的幹員葉翔之，毛下達狙殺令，非殺此人不可。蔣知悉此事，不敢質問毛「目無法紀」，只能透過蔣介石維護此人不受傷害。毛人鳳為何會殺紅眼連國法都不甩？蔣經國為何處處避讓不敢追究毛的狙殺作為？兩者因果關係，就是蔣經國不計後果的殺杜長城，斷情報局金庫與糧倉，限縮情報局行動能力。
看國史館出版《蔣經國書信集》多處提及毛人鳳，均是「關懷之殷，情同骨肉」，然而事實真相卻是「刀刀見骨、血雨腥風」。反差之大，令人難以置信。若非阮、宣、朱三位先生，和盤托出身歷其境駭人故事，外界實難理解蔣毛奪權之爭，會鬥到至死方休的地步。蔣經國《手札》、《書信集》的關懷，是勝利者寬大宣言，代表舊時代結束，新時代應運而生，未來蔣才是台灣情治系統的領航人物。
蔣經國歷經六年苦鬥拿下情治龍頭寶座，原本對蔣不屑一顧的CIA回過頭來爭取合作，蔣不計前嫌決意與CIA攜手，這段歷史幾乎無人提及，爾後蔣三度進出塞班島，目的不是參訪，而是在荒島與CIA談第一個合作計畫，這是CIA肯定蔣經國跨出關鍵的第一步，令蔣欣喜若狂，開始擁抱美國，使台灣成為CIA首要僱傭兵，影響爾後政局發展，時間長達二十年。這段曲折的歷史，似乎沒有受到關注。蔣在《日記》中刻意不提與CIA關係，啟人疑竇。原因是CIA請蔣赴塞班島，就是為蔣量身打造一支神秘部隊「野馬小組」。
「野馬小組」憑空出現在歷史舞台，絕非意外，乃是歷史的必然。此因CIA與情報局合作發現，台灣情治系統從機制運作、教育訓練、任務執行到會議檢討，完全是土法煉鋼，毫無現代化概念。既然蔣是台灣情治系統龍頭，宜先建立班底，逐步改造情治機構。於是CIA提出一項前所未有的合作計畫，就是基於蔣的需求，為蔣量身打造人才培育方案，由CIA出錢，蔣經國出人，在塞班島建構「野馬小組」，訓練完成即轉換為蔣的基幹班底。
目前有關野馬小組的史料，還封鎖在保險櫃中不見天日。野馬小組之所以神秘，他們都是情治改造過程中蔣的近衛軍。一方面從事敵後作戰，一方面是美台情報訓練的種子教官。蔣擁有這批現代化的近衛軍，身分地位如同戴笠，自可如臂使指的改造情治系統。一九六○年代沉寂多時的情治內鬥突然熱絡起來，即與野馬小組成員勢力崛起有關。
野馬小組至今為止，仍很神秘，連情治系統官員知悉此事的也不多見。很幸運的，在記者生涯中，我碰到多位野馬小組成員。他們告訴我野馬起源與從事任務，卻不肯說內部的奪權之爭。由於他們身兼CIA與蔣特務雙重身分，起初頗受重用，迨蔣與CIA合作終止，回過頭來又懷疑他們是CIA內線，在兩頭不討好的狀況下，他們只有選擇過著隱姓埋名的生活，很少聚會，以免引起當局疑慮。
從天子門生、蔣特務到CIA內線，這種人生際遇的轉折，隨政局變化受到不公平的待遇，是台灣軍隊潛藏的大問題，幾乎貫穿兩蔣時代，截至目前為止，從來沒有人去探討這則問題，它是台灣歷史一部分，也是情治系統隱秘活動的核心，可是歷史卻遺忘野馬小組的存在。畢竟美國CIA為台灣培訓員工，是很不尋常的歷史，難道沒有人想要了解這段歷史？
有一次參與研討會，我與前陸軍副總司令毛夢漪同台。會後，談到野馬小組境遇，我問他，你兩位同學（陸官二十四期），參與野馬小組，一位身首異處，一位精神癲狂，你難道不能為他們主持公道嗎？毛思考一下說，「在軍中許多事不方便問，你告訴我，我的同學到底冤不冤？」我答：「不管冤不冤，身為當權者，總要搞清楚事件來龍去脈，為歷史留記錄吧！」毛聽後不語。顯示野馬小組歷史，在軍中仍是一片空白無人聞問。
神秘的野馬小組
野馬小組歷史之所以重要，乃是台灣當局與CIA簽署第一樁人才培育計畫，從一九五六年至七一年，時間長達十五年。由於這樁計畫符合戒嚴體制需求，深受蔣鍾愛，為爾後台灣與CIA十六項合作計畫開綠燈，使台灣真正成為美國僱傭軍，縱橫東南亞，為南向政策奠定基石，能說野馬小組不重要嗎？
為追尋野馬小組歷史，我訪問多位年已耄耋長者，談及許多東南亞特戰歷史，然說到台灣他們卻感陌生，因為那是國安局美台聯合空降敵後作戰小組的權責，他們不清楚，也不過問，只知屢出事故，令CIA非常不滿意，最終單位被裁撤，人員與檔案也不知去向。導致這段歷史空白，就此消失。
由於野馬小組培訓極為成功，化解CIA與蔣經國之間的心結，爾後台灣與CIA接連簽署十六項專案合作計畫，從快刀計畫到飛龍計畫，台灣趁勢進入中國大陸與東南亞，介入印尼內戰、越戰與寮國、柬埔寨政變，及反攻大西南，使台灣成為CIA「前哨部隊」或「影子兵團」，為此台灣雖賺了許多錢，但也賠上國際形象，可謂是「得失兼具」。
回顧一九六○年代台灣歷史，台灣軍威所及之處，計六個國家，港澳兩個地區，名副其實的成為區域小霸。曾幾何時，台灣區域小霸竟淪為龜縮島內的國際棄兒，轉為美國甩之不去的包袱。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。