張友驊《綁架蔣經國？！》：CIA與蔣經國二十年糾葛，為他量身打造一支神秘部隊「野馬小組」

文：張友驊

自序 消失的國格：CIA與蔣經國二十年糾葛

（前略）

CIA對蔣經國惡感

從任守澄、阮清源二位先生說法，印證杜長城與CIA對蔣經國惡感，不難發現，蔣經國接班之路，不如外界想像的那麼順遂。其中有許多光怪陸離事件的發生，都有因果關係。如毛人鳳與蔣經國來台之初還稱兄道弟，相處還算融洽，迨杜案發生，毛鬥蔣絲毫不留情面，甚至連情報局與蔣走得非常親近的幹員葉翔之，毛下達狙殺令，非殺此人不可。蔣知悉此事，不敢質問毛「目無法紀」，只能透過蔣介石維護此人不受傷害。毛人鳳為何會殺紅眼連國法都不甩？蔣經國為何處處避讓不敢追究毛的狙殺作為？兩者因果關係，就是蔣經國不計後果的殺杜長城，斷情報局金庫與糧倉，限縮情報局行動能力。

看國史館出版《蔣經國書信集》多處提及毛人鳳，均是「關懷之殷，情同骨肉」，然而事實真相卻是「刀刀見骨、血雨腥風」。反差之大，令人難以置信。若非阮、宣、朱三位先生，和盤托出身歷其境駭人故事，外界實難理解蔣毛奪權之爭，會鬥到至死方休的地步。蔣經國《手札》、《書信集》的關懷，是勝利者寬大宣言，代表舊時代結束，新時代應運而生，未來蔣才是台灣情治系統的領航人物。

蔣經國歷經六年苦鬥拿下情治龍頭寶座，原本對蔣不屑一顧的CIA回過頭來爭取合作，蔣不計前嫌決意與CIA攜手，這段歷史幾乎無人提及，爾後蔣三度進出塞班島，目的不是參訪，而是在荒島與CIA談第一個合作計畫，這是CIA肯定蔣經國跨出關鍵的第一步，令蔣欣喜若狂，開始擁抱美國，使台灣成為CIA首要僱傭兵，影響爾後政局發展，時間長達二十年。這段曲折的歷史，似乎沒有受到關注。蔣在《日記》中刻意不提與CIA關係，啟人疑竇。原因是CIA請蔣赴塞班島，就是為蔣量身打造一支神秘部隊「野馬小組」。

「野馬小組」憑空出現在歷史舞台，絕非意外，乃是歷史的必然。此因CIA與情報局合作發現，台灣情治系統從機制運作、教育訓練、任務執行到會議檢討，完全是土法煉鋼，毫無現代化概念。既然蔣是台灣情治系統龍頭，宜先建立班底，逐步改造情治機構。於是CIA提出一項前所未有的合作計畫，就是基於蔣的需求，為蔣量身打造人才培育方案，由CIA出錢，蔣經國出人，在塞班島建構「野馬小組」，訓練完成即轉換為蔣的基幹班底。

目前有關野馬小組的史料，還封鎖在保險櫃中不見天日。野馬小組之所以神秘，他們都是情治改造過程中蔣的近衛軍。一方面從事敵後作戰，一方面是美台情報訓練的種子教官。蔣擁有這批現代化的近衛軍，身分地位如同戴笠，自可如臂使指的改造情治系統。一九六○年代沉寂多時的情治內鬥突然熱絡起來，即與野馬小組成員勢力崛起有關。

野馬小組至今為止，仍很神秘，連情治系統官員知悉此事的也不多見。很幸運的，在記者生涯中，我碰到多位野馬小組成員。他們告訴我野馬起源與從事任務，卻不肯說內部的奪權之爭。由於他們身兼CIA與蔣特務雙重身分，起初頗受重用，迨蔣與CIA合作終止，回過頭來又懷疑他們是CIA內線，在兩頭不討好的狀況下，他們只有選擇過著隱姓埋名的生活，很少聚會，以免引起當局疑慮。

從天子門生、蔣特務到CIA內線，這種人生際遇的轉折，隨政局變化受到不公平的待遇，是台灣軍隊潛藏的大問題，幾乎貫穿兩蔣時代，截至目前為止，從來沒有人去探討這則問題，它是台灣歷史一部分，也是情治系統隱秘活動的核心，可是歷史卻遺忘野馬小組的存在。畢竟美國CIA為台灣培訓員工，是很不尋常的歷史，難道沒有人想要了解這段歷史？

有一次參與研討會，我與前陸軍副總司令毛夢漪同台。會後，談到野馬小組境遇，我問他，你兩位同學（陸官二十四期），參與野馬小組，一位身首異處，一位精神癲狂，你難道不能為他們主持公道嗎？毛思考一下說，「在軍中許多事不方便問，你告訴我，我的同學到底冤不冤？」我答：「不管冤不冤，身為當權者，總要搞清楚事件來龍去脈，為歷史留記錄吧！」毛聽後不語。顯示野馬小組歷史，在軍中仍是一片空白無人聞問。

神秘的野馬小組

野馬小組歷史之所以重要，乃是台灣當局與CIA簽署第一樁人才培育計畫，從一九五六年至七一年，時間長達十五年。由於這樁計畫符合戒嚴體制需求，深受蔣鍾愛，為爾後台灣與CIA十六項合作計畫開綠燈，使台灣真正成為美國僱傭軍，縱橫東南亞，為南向政策奠定基石，能說野馬小組不重要嗎？

為追尋野馬小組歷史，我訪問多位年已耄耋長者，談及許多東南亞特戰歷史，然說到台灣他們卻感陌生，因為那是國安局美台聯合空降敵後作戰小組的權責，他們不清楚，也不過問，只知屢出事故，令CIA非常不滿意，最終單位被裁撤，人員與檔案也不知去向。導致這段歷史空白，就此消失。

由於野馬小組培訓極為成功，化解CIA與蔣經國之間的心結，爾後台灣與CIA接連簽署十六項專案合作計畫，從快刀計畫到飛龍計畫，台灣趁勢進入中國大陸與東南亞，介入印尼內戰、越戰與寮國、柬埔寨政變，及反攻大西南，使台灣成為CIA「前哨部隊」或「影子兵團」，為此台灣雖賺了許多錢，但也賠上國際形象，可謂是「得失兼具」。

回顧一九六○年代台灣歷史，台灣軍威所及之處，計六個國家，港澳兩個地區，名副其實的成為區域小霸。曾幾何時，台灣區域小霸竟淪為龜縮島內的國際棄兒，轉為美國甩之不去的包袱。