2022/12/15,
歷史

張友驊《綁架蔣經國？！》：CIA與蔣經國二十年糾葛，為他量身打造一支神秘部隊「野馬小組」

張友驊《綁架蔣經國？！》：CIA與蔣經國二十年糾葛，為他量身打造一支神秘部隊「野馬小組」
蔣經國與克萊恩。蔣以國軍退除役官兵就業輔導委員會主任委員的身分接待美國中情局台北站長克萊恩（Ray Steiner Cline），1958年7月18日。（照片來源：國史館）

我們想讓你知道的是

蔣經國接班之路，非外界所想那般順遂。二十一條人命的「杜長城案」，血腥內幕為何？CIA暗助蔣經國培植的「野馬小組」，秘辛首度公開。

文：張友驊

自序　消失的國格：CIA與蔣經國二十年糾葛

（前略）

CIA對蔣經國惡感

從任守澄、阮清源二位先生說法，印證杜長城與CIA對蔣經國惡感，不難發現，蔣經國接班之路，不如外界想像的那麼順遂。其中有許多光怪陸離事件的發生，都有因果關係。如毛人鳳與蔣經國來台之初還稱兄道弟，相處還算融洽，迨杜案發生，毛鬥蔣絲毫不留情面，甚至連情報局與蔣走得非常親近的幹員葉翔之，毛下達狙殺令，非殺此人不可。蔣知悉此事，不敢質問毛「目無法紀」，只能透過蔣介石維護此人不受傷害。毛人鳳為何會殺紅眼連國法都不甩？蔣經國為何處處避讓不敢追究毛的狙殺作為？兩者因果關係，就是蔣經國不計後果的殺杜長城，斷情報局金庫與糧倉，限縮情報局行動能力。

看國史館出版《蔣經國書信集》多處提及毛人鳳，均是「關懷之殷，情同骨肉」，然而事實真相卻是「刀刀見骨、血雨腥風」。反差之大，令人難以置信。若非阮、宣、朱三位先生，和盤托出身歷其境駭人故事，外界實難理解蔣毛奪權之爭，會鬥到至死方休的地步。蔣經國《手札》、《書信集》的關懷，是勝利者寬大宣言，代表舊時代結束，新時代應運而生，未來蔣才是台灣情治系統的領航人物。

蔣經國歷經六年苦鬥拿下情治龍頭寶座，原本對蔣不屑一顧的CIA回過頭來爭取合作，蔣不計前嫌決意與CIA攜手，這段歷史幾乎無人提及，爾後蔣三度進出塞班島，目的不是參訪，而是在荒島與CIA談第一個合作計畫，這是CIA肯定蔣經國跨出關鍵的第一步，令蔣欣喜若狂，開始擁抱美國，使台灣成為CIA首要僱傭兵，影響爾後政局發展，時間長達二十年。這段曲折的歷史，似乎沒有受到關注。蔣在《日記》中刻意不提與CIA關係，啟人疑竇。原因是CIA請蔣赴塞班島，就是為蔣量身打造一支神秘部隊「野馬小組」。

「野馬小組」憑空出現在歷史舞台，絕非意外，乃是歷史的必然。此因CIA與情報局合作發現，台灣情治系統從機制運作、教育訓練、任務執行到會議檢討，完全是土法煉鋼，毫無現代化概念。既然蔣是台灣情治系統龍頭，宜先建立班底，逐步改造情治機構。於是CIA提出一項前所未有的合作計畫，就是基於蔣的需求，為蔣量身打造人才培育方案，由CIA出錢，蔣經國出人，在塞班島建構「野馬小組」，訓練完成即轉換為蔣的基幹班底。

目前有關野馬小組的史料，還封鎖在保險櫃中不見天日。野馬小組之所以神秘，他們都是情治改造過程中蔣的近衛軍。一方面從事敵後作戰，一方面是美台情報訓練的種子教官。蔣擁有這批現代化的近衛軍，身分地位如同戴笠，自可如臂使指的改造情治系統。一九六○年代沉寂多時的情治內鬥突然熱絡起來，即與野馬小組成員勢力崛起有關。

野馬小組至今為止，仍很神秘，連情治系統官員知悉此事的也不多見。很幸運的，在記者生涯中，我碰到多位野馬小組成員。他們告訴我野馬起源與從事任務，卻不肯說內部的奪權之爭。由於他們身兼CIA與蔣特務雙重身分，起初頗受重用，迨蔣與CIA合作終止，回過頭來又懷疑他們是CIA內線，在兩頭不討好的狀況下，他們只有選擇過著隱姓埋名的生活，很少聚會，以免引起當局疑慮。

從天子門生、蔣特務到CIA內線，這種人生際遇的轉折，隨政局變化受到不公平的待遇，是台灣軍隊潛藏的大問題，幾乎貫穿兩蔣時代，截至目前為止，從來沒有人去探討這則問題，它是台灣歷史一部分，也是情治系統隱秘活動的核心，可是歷史卻遺忘野馬小組的存在。畢竟美國CIA為台灣培訓員工，是很不尋常的歷史，難道沒有人想要了解這段歷史？

有一次參與研討會，我與前陸軍副總司令毛夢漪同台。會後，談到野馬小組境遇，我問他，你兩位同學（陸官二十四期），參與野馬小組，一位身首異處，一位精神癲狂，你難道不能為他們主持公道嗎？毛思考一下說，「在軍中許多事不方便問，你告訴我，我的同學到底冤不冤？」我答：「不管冤不冤，身為當權者，總要搞清楚事件來龍去脈，為歷史留記錄吧！」毛聽後不語。顯示野馬小組歷史，在軍中仍是一片空白無人聞問。

神秘的野馬小組

野馬小組歷史之所以重要，乃是台灣當局與CIA簽署第一樁人才培育計畫，從一九五六年至七一年，時間長達十五年。由於這樁計畫符合戒嚴體制需求，深受蔣鍾愛，為爾後台灣與CIA十六項合作計畫開綠燈，使台灣真正成為美國僱傭軍，縱橫東南亞，為南向政策奠定基石，能說野馬小組不重要嗎？

為追尋野馬小組歷史，我訪問多位年已耄耋長者，談及許多東南亞特戰歷史，然說到台灣他們卻感陌生，因為那是國安局美台聯合空降敵後作戰小組的權責，他們不清楚，也不過問，只知屢出事故，令CIA非常不滿意，最終單位被裁撤，人員與檔案也不知去向。導致這段歷史空白，就此消失。

由於野馬小組培訓極為成功，化解CIA與蔣經國之間的心結，爾後台灣與CIA接連簽署十六項專案合作計畫，從快刀計畫到飛龍計畫，台灣趁勢進入中國大陸與東南亞，介入印尼內戰、越戰與寮國、柬埔寨政變，及反攻大西南，使台灣成為CIA「前哨部隊」或「影子兵團」，為此台灣雖賺了許多錢，但也賠上國際形象，可謂是「得失兼具」。

回顧一九六○年代台灣歷史，台灣軍威所及之處，計六個國家，港澳兩個地區，名副其實的成為區域小霸。曾幾何時，台灣區域小霸竟淪為龜縮島內的國際棄兒，轉為美國甩之不去的包袱。


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