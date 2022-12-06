2022/12/06,
經濟

喜迎蘋果供應鏈、打造本土半導體、搶食再生能源商機，印度「巨象崛起」股市逆風創新高

喜迎蘋果供應鏈、打造本土半導體、搶食再生能源商機，印度「巨象崛起」股市逆風創新高

我們想讓你知道的是

令人驚訝的是，在全球經濟面臨衰退，美中貿易戰日益激烈之際，印度敞開雙手喜迎由中國移出的蘋果供應鏈，成功地使「印度巨象」崛起，股市創下史上新高。

印度股市創下了歷史新高，同時新創企業也迎來大爆發。印度彷彿不曾受到疫情、戰爭和全球循環升息的影響。在美中對抗下，印度總理莫迪（ Modi）一步一步開闢半導體本土產業，推動再生能源產業發展，近日更是敞開雙手擁抱由中國移出的蘋果供應鏈，成功地使「印度巨象」崛起。

全球主要經濟體面臨衰退，印度股市卻逆風創高

正當全球股市正陷入能源危機、通貨膨脹等泥淖時，印度NIFTY 50股價指數在2020年3月因疫情重挫至8660.25點，此後一路上揚18648.05，在本月創下歷史新高。NIFTY 50是印度股票市場的基準指數，印度上市的最大的公司50家的加權平均值，具有指標性意義。

印度強勁的經濟成長，好像它不曾受到供應鏈中斷、戰爭，甚至是疫情的影響，顯示印度政府近年推動金融改革、產業升級頗具成效，成功地吸引了全球投資人的目光；相較之下，其餘新興市場陷入挫敗，例如MSCI新興市場股價指數，今年跌幅達16%，美中歐日等主要經濟體亦陷入不振的陰霾。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

印度股市大好，2022年5月17日，印度人壽保險公司（LIC）董事長Mangalam Ramasubramanian Kumar 和孟買證券交易所（BSE）董事總經理Ashishkumar Chauhan舉行的公司IPO上市儀式上，一起敲響了儀式鑼。

印度的經濟成長已經持續10多年。雖然印度不像是中國巨龍爬升那樣搶眼，但事實上其產業發展相當快速，包含電子及資通訊產業、汽機車零組件、紡織業、電機電氣、食品加工和再生能源等都是重要建設計畫。

值得注意的是，印度的電子及資通訊行業有所突破，也是近年成長最快速的市場，一併動半導體、電子零組件、消費性電子產品龐大需求。根據台灣貿易協會資訊顯示，2020年印度已將「電子製造業」（代工）列為重點政策。

至於半導體產業，印度龐大的人口紅利，是全球最大電子市場之一。印度電子與半導體協會（IESA）預測，2026年印度半導體市場規模將達到640億美元（新台幣2兆），2018至2025年以每年10.1%年複合率成長，在未來將成為不可忽視的力量。

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截至公開資訊Moneycontrol

印度股市NIFTY 50於12月創下新高。

蘋果產品印度製造將成為趨勢

莫迪正積極推動「印度製造」（Made in India）。

印度卡納塔克邦（Karnataka）訊技術、電子和技能發展部長Ashwath Narayan告訴印度商業媒體《Mint》，未來中央若批准，半導體公司ISMC Digital將斥資30億美元建立晶圓廠；還有Next Orbit 風險投資基金及高塔半導體（Tower Semiconductor）也預計投入30億美元建立晶圓廠，生產較為低階的65奈米邏輯晶片。

同時，鴻海和印度公司Vendanta、新加坡IGSS Ventures南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）斥資32億美元興建半導體園區。這些投資案多數都將獲得莫迪政府主導的100億美元補助計畫，同時他們也積極邀請台積電、英特爾、格羅方德等投資，允諾補貼高達50%。

印度的產業政策逐漸奏效，加上今年中國疫情反覆和美國對中國制裁下，越來越多的電子業者將供應鏈轉移至印度。知情人士告訴《華爾街日報》，蘋果今年稍早已經開始在印度南部生產iPhone 14，本來包含iPhone、iPad和MacBook在內的蘋果產品中，超過90%是在中國生產，但近年情況改變，蘋果對中國依賴構成嚴重風險。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

2018年7月27日，印度的人力車於印度孟買Apple iPhone X手機的廣告牌面前駛過。

知情人士強調，代工廠富士康（Foxconn）和緯創（Wistron）近年在印度設立的工廠，都已經為新一代iPhone做好準備。報導稱，印度擁有超過13億人口，僅次於中國，還是全球第2大手機市場。

另一位知情人士透露，今年早些時候蘋果已經告知其製造夥伴，希望在中國以外地區開闢更多新產品導入。據Counterpoint Research估計，2021年印度在蘋果製造地區的占比只有3.1%，2020只有1.3%，而今（2022）年將一舉拉高到5至7%（中國占比95.3）。

印度電子和資訊技術部部長錢德拉塞卡（Rajeev Chandrasekhar）有信心地說，「我毫不懷疑蘋果公司有能力在印度推出其最新款行動裝置產品。」而全球投資人也用資本給予印度肯定。未來由中國移出的供應鏈將越來越快，也日益猛烈。

印度搶食再生能源商機

此外，全球風風火火的再生能源也是印度亟欲發展的項目。台灣貿易協會預估，2020年印度將取代俄羅斯成為全球第3大能源消費國，至2040年印度將消費全球25%能源，成為最大能源需求國家。

然而，印度主要使用的是化石燃料，佔總發電量的70%，這意味著再生能源市場巨大，其中像是，印度所擘劃的再生能源目標，未來25年將投資2.8兆美元，平均每年投入1100億美元發展再生能源。

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2022年10月19日，印度西部古吉拉特邦的印度第一個全天候太陽能村莊Modhera。他們的住宅屋頂上安裝了許多太陽能電池板，顯示印度的再生能源政策正如火如荼進行。

《金融時報》報導直指，印度不斷壯大的中產階級，還助長了電動車、醫療保健領域的發展，與此同時，訊息技術集團塔塔諮詢服務（TCS）和塔塔諮詢服務（TCS）等重要企業正激勵本土企業進軍海外市場。

報導稱，電動車產業中最重要的電池所需原料，也成為印度產業鍊的一環。經濟學家丹比薩莫約（Dambisa Moyo）說：「中國不穩定的債務，還有不段放緩的人口成長，代表印度可能在10年後超越中國，成為世界上最重要的礦產買家。」

另一方面，印度的新創企業也有巨大成長，2022年6月21日，印度迎来第108家獨角獸企業。令人難以想像的是2010年印度才迎來史上首家獨角獸企業，此後緩慢爬升，終於在2021年大爆發，全年暴增46家，總量超越英國，僅次美中，位居全球第3。

獨角獸：指稱市值達10億美元的新創公司（start-up），意謂這些企業在投資市場上相當稀有。爾後，獨角獸一詞的概念被廣泛的運用，用來形容市值預估達10億美元以上的企業，例如當初的Uber、螞蟻金服、Facebook和阿里巴巴（Alibaba）等。


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