大木作重構百年記憶——專訪蔡楊吉匠師

文：見域CitiLens／王筱珺

攝影：陳安嘉

新竹公會堂自2019年起，展開歷時三年多的修復工作，於2022年9月竣工。該建築為日治時期集會場所，建築量體龐大，因此修繕時間也比一般古蹟來得長。其中，修復建築日式棟架的木作工程，是本次修復的一大看點。讓我們跟著木作匠師，一同揭開新竹公會堂木作修復工程的神秘面紗吧。

修復知多少？揭密工程二三事

建築物結構的修繕稱作「大木作」，本案由「添薪坊」負責人蔡楊吉擔任木作匠師。蔡楊吉老師是台灣重要的木雕藝術工作者、教師，主責新竹地區許多重要的古蹟修復案，包含新竹縣北埔鄉的姜阿新洋樓、新埔范氏家廟、新竹竹蓮寺、新竹都城隍廟等。

和上述的閩式建築相比，新竹公會堂的裝飾較為單純，建物主體講求實用性，樑柱上沒有複雜的雕刻、沒有外露的樑柱與斗拱、亦沒有在宗教或民俗上特別需要留意的禁忌，因此木作匠師將心力集中在「結構」的設計上。

「新竹公會堂以日式棟架為主結構，整體規劃上，我們將大木作施作完畢，再進行窗、門、舞台以及樓梯等物件的安裝。」蔡楊吉老師娓娓道來木作修復工程進行的順序。

當匠師進到施工現場，會先核對建築師繪製的圖稿，將現場的狀況考量進去，互相討論、切磋，按照檢測內容最終做出最符合實際情況的調整。檢測的內容包含白蟻滲透的範圍、既有木料腐朽程度等，一切都完備後才會購買材料、進行拆除。

Photo Credit: 陳安嘉攝影 公會堂現場的大木作，包含牆板的強化

許多古蹟修復工程往往有延宕的情形，蔡楊吉老師解釋，常常是因為到了現場將表層材料拆卸下來之後，發現腐朽比想像中嚴重，因而追加拆除的比例。

例如本次公會堂修復案，在實際勘查才發現建物中脊有些微彎曲，還有部分特殊結構與建築師繪製的圖面有出入，仰賴著匠師的經驗將其合理化。不過，幸運的是新竹公會堂本身結構紮實，就連大木作中最大比例的壁板，大致都有完整保留，僅以鋼板與螺絲鎖上加以強化，盡可能保存建築原貌。

Photo Credit: 陳安嘉攝影 蔡楊吉老師平時進行創作時常使用到的工具，包含錘子、量尺、鉗子等

工程之外的匠師功課

蔡楊吉老師分析，古蹟修復的案件大致可分為兩種來源，一是政府、二是私人進行的委託，業主不同，會對施工方式有所影響。由於本案為政府主導的修復工程，因此建築物原先採用何種建材，修復時應比照辦理。新竹公會堂的木作結構使用「福杉」，然而，杉木的產地、經過哪些處理工序，都有許多不可不知的細節。

根據紀錄，不同的杉木木料，是以中華民國政府來台作為分水嶺：在此之前，台灣建築物使用的福杉多從中國運送而來，直至第二次世界大戰後，台灣才開放在砍伐在地種植的杉木。推算下來，新竹公會堂建置時，所使用的木材應來自中國。

蔡楊吉老師分析，早期木料以漁船拖行於海面上。風乾後木頭內殘留的鹽分，就像天然的防腐劑，能延緩白蟻侵蝕的速度。如今台灣已有在地杉木可用，省下飄洋過海的運輸過程，但改泡人工化學藥劑防腐。

然而，浸泡藥劑後的濕木頭收縮率較大，若直接進行安裝，經年累月使用後可能產生縫隙，因此處理過的杉木得先經過自然風乾，爾後才進行切割、架設安裝。

蔡楊吉老師熟稔地介紹建材本身的特性，從材料的來源到保存方式，都與工程息息相關。在工程現場的匠師們不只要知道修繕作業的細節，更要了解先民傳承下來的傳說、熟悉各式營建方法、搭設木頭的鋩角、各派別所注重的建築特色等。

由此可見，修復工作背後蘊含著匠師多年的經驗與智慧，這些知識或透過文字記載、或口傳心授，都讓修復工作更加迷人，也讓百年建築透過他們巧手與巧思，得以重見天日。

Photo Credit: 陳安嘉攝影 蔡楊吉老師於工作室

古蹟修復是最有成就感的事

在工程現場，通常可以見到不同專業的匠師作，常見的匠師有瓦作、泥作、木作三大宗。匠師之間往往有明確而細密的分工，有時也仰賴彼此通力合作、相互支援，在許多大型案場中，更是快速磨練，提升「經驗值」的好機會。

近幾年蔡老師轉往木雕教學，手邊仍有古蹟、藝品修復、獨立創作工作同時進行。在眾多的業務中，老師認為修復古蹟是最有成就感的一件事，「一棟舊舊的房子可以重新使用，成就感是其他工作比不上的……一整棟，它會一直在！」。

隨著新竹公會堂的重新落成，百年來的歷史記憶得以重獲新生，而匠師們高深的道行與技藝，也將伴著新竹公會堂長長久久地矗立在此。

Photo Credit: 陳安嘉攝影 公會堂現場的木作（門窗為了省去工程時間，是委外製作，匠師僅負責安裝）

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航