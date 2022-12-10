大木作重構百年記憶——專訪蔡楊吉匠師
我們想讓你知道的是
新竹公會堂自2019年起，展開歷時三年多的修復工作，於2022年9月竣工。該建築為日治時期集會場所，建築量體龐大，因此修繕時間也比一般古蹟來得長。其中，修復建築日式棟架的木作工程，是本次修復的一大看點。讓我們跟著木作匠師，一同揭開新竹公會堂木作修復工程的神秘面紗。
文：見域CitiLens／王筱珺
攝影：陳安嘉
新竹公會堂自2019年起，展開歷時三年多的修復工作，於2022年9月竣工。該建築為日治時期集會場所，建築量體龐大，因此修繕時間也比一般古蹟來得長。其中，修復建築日式棟架的木作工程，是本次修復的一大看點。讓我們跟著木作匠師，一同揭開新竹公會堂木作修復工程的神秘面紗吧。
修復知多少？揭密工程二三事
建築物結構的修繕稱作「大木作」，本案由「添薪坊」負責人蔡楊吉擔任木作匠師。蔡楊吉老師是台灣重要的木雕藝術工作者、教師，主責新竹地區許多重要的古蹟修復案，包含新竹縣北埔鄉的姜阿新洋樓、新埔范氏家廟、新竹竹蓮寺、新竹都城隍廟等。
和上述的閩式建築相比，新竹公會堂的裝飾較為單純，建物主體講求實用性，樑柱上沒有複雜的雕刻、沒有外露的樑柱與斗拱、亦沒有在宗教或民俗上特別需要留意的禁忌，因此木作匠師將心力集中在「結構」的設計上。
「新竹公會堂以日式棟架為主結構，整體規劃上，我們將大木作施作完畢，再進行窗、門、舞台以及樓梯等物件的安裝。」蔡楊吉老師娓娓道來木作修復工程進行的順序。
當匠師進到施工現場，會先核對建築師繪製的圖稿，將現場的狀況考量進去，互相討論、切磋，按照檢測內容最終做出最符合實際情況的調整。檢測的內容包含白蟻滲透的範圍、既有木料腐朽程度等，一切都完備後才會購買材料、進行拆除。
許多古蹟修復工程往往有延宕的情形，蔡楊吉老師解釋，常常是因為到了現場將表層材料拆卸下來之後，發現腐朽比想像中嚴重，因而追加拆除的比例。
例如本次公會堂修復案，在實際勘查才發現建物中脊有些微彎曲，還有部分特殊結構與建築師繪製的圖面有出入，仰賴著匠師的經驗將其合理化。不過，幸運的是新竹公會堂本身結構紮實，就連大木作中最大比例的壁板，大致都有完整保留，僅以鋼板與螺絲鎖上加以強化，盡可能保存建築原貌。
工程之外的匠師功課
蔡楊吉老師分析，古蹟修復的案件大致可分為兩種來源，一是政府、二是私人進行的委託，業主不同，會對施工方式有所影響。由於本案為政府主導的修復工程，因此建築物原先採用何種建材，修復時應比照辦理。新竹公會堂的木作結構使用「福杉」，然而，杉木的產地、經過哪些處理工序，都有許多不可不知的細節。
根據紀錄，不同的杉木木料，是以中華民國政府來台作為分水嶺：在此之前，台灣建築物使用的福杉多從中國運送而來，直至第二次世界大戰後，台灣才開放在砍伐在地種植的杉木。推算下來，新竹公會堂建置時，所使用的木材應來自中國。
蔡楊吉老師分析，早期木料以漁船拖行於海面上。風乾後木頭內殘留的鹽分，就像天然的防腐劑，能延緩白蟻侵蝕的速度。如今台灣已有在地杉木可用，省下飄洋過海的運輸過程，但改泡人工化學藥劑防腐。
然而，浸泡藥劑後的濕木頭收縮率較大，若直接進行安裝，經年累月使用後可能產生縫隙，因此處理過的杉木得先經過自然風乾，爾後才進行切割、架設安裝。
蔡楊吉老師熟稔地介紹建材本身的特性，從材料的來源到保存方式，都與工程息息相關。在工程現場的匠師們不只要知道修繕作業的細節，更要了解先民傳承下來的傳說、熟悉各式營建方法、搭設木頭的鋩角、各派別所注重的建築特色等。
由此可見，修復工作背後蘊含著匠師多年的經驗與智慧，這些知識或透過文字記載、或口傳心授，都讓修復工作更加迷人，也讓百年建築透過他們巧手與巧思，得以重見天日。
古蹟修復是最有成就感的事
在工程現場，通常可以見到不同專業的匠師作，常見的匠師有瓦作、泥作、木作三大宗。匠師之間往往有明確而細密的分工，有時也仰賴彼此通力合作、相互支援，在許多大型案場中，更是快速磨練，提升「經驗值」的好機會。
近幾年蔡老師轉往木雕教學，手邊仍有古蹟、藝品修復、獨立創作工作同時進行。在眾多的業務中，老師認為修復古蹟是最有成就感的一件事，「一棟舊舊的房子可以重新使用，成就感是其他工作比不上的……一整棟，它會一直在！」。
隨著新竹公會堂的重新落成，百年來的歷史記憶得以重獲新生，而匠師們高深的道行與技藝，也將伴著新竹公會堂長長久久地矗立在此。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。