《勞基法》有規定要發年終獎金嗎？避免觸法，這五件事雇主一定要知道
我們想讓你知道的是
《勞基法》有沒有規定要發年終獎金？常見的年終獎金的計算標準有幾種？需不需要代扣所得稅？是否要計入平均工資計算？避免勞資糾紛，先搞清楚這5件關於年終獎金的事！
文：Winnie Lu（Swingvy）
年底到了，各家年終也陸續開獎～不過你知道嗎？其實發年終不單單只是發出一筆獎金這麼單純，而是有許多法規上的眉角要注意....不過放心，小編一樣都幫你整理好啦，馬上來看看吧！
《勞基法》有規定要發年終獎金嗎？
《勞基法》當中對於年終獎金相關的規定，只有在第29條裡有提到：
事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利。
也就是說，除非勞資雙方有明文約定「保障年薪N個月」、或是「保證年終N個月」等等，否則站在《勞基法》的角度來說，原則上年終獎金屬於恩惠性給予，在同時滿足(1)公司有盈餘、(2)全年工作，而且(3)沒有過失的這三個前提之下，才應該要發放。
其中，「過失」這個部分比較容易有模糊空間，建議大家在勞動契約中明確定義各種過失，以及相對應的獎懲，就不怕潛在的勞資爭議。
另外如果您是成立「公司」，那麼《公司法》第235-1條也有規定，公司有盈餘時需要發給員工獎金、紅利、股票等，不過《勞基法》與《公司法》中都沒有規定獎金計算的方式或金額上下限，這部分就可以由雇主依照公司營運狀況來彈性調整囉。
而如果勞資雙方在一開始就已經約定好「保障年薪N個月」、或是「保證年終N個月」，那麼年終就會被勞動主管機關視為工資的一部分，因此無論公司當年度營運狀況，都千萬不能不發或少發！否則依照《勞基法》第22條及79條，將會被處以新台幣2萬-100萬的罰鍰哦！
這邊有個小重點，如果勞資雙方有約定保障年薪或年終，那麼如果員工在發放年終前離職，這部分也要記得依照比例給予員工，因為這是「工資」，如果沒有發給員工也適用《勞基法》第22條及79條，不得不慎。
年終獎金計算方法有哪些？
常見的年終獎金的計算標準有三種：全公司相同、依照職等/職級發放、依個人績效發放，另外還有一種方式是綜合考量每位職員的職等＋績效來一併計算。
實際上要採用哪種計算方式，通常是由管理階層依照自己公司的企業文化來決定，畢竟年終獎金的目的是慰勞員工整年的付出，以及增加員工未來持續努力的動力。
通常，大部分都會以員工的月薪全薪或底薪作為基礎，再依據計算標準去做加成。部分公司針對年資未滿一年的員工，也會依照到職日按比例計算發給年終，這些在《勞基法》中都是沒有問題的哦！
年終獎金需不需要代扣所得稅？
首先，我們要先知道，年終獎金依照《所得稅法》第14條屬於薪資收入，因此絕對是需要扣稅的。
而公司的部分，就需要依法履行扣繳義務，自2022年起，如果年終獎金金額超過86,001元，那麼公司就要先從中幫員工預扣5%的所得稅；但如果沒有超過的話，如果沒有特別約定，那麼在每年五月報稅時，國稅局會直接列入年度所得總額並計算稅金。
年終獎金領多少就要扣二代健保？
另外，在發放年終獎金的時候，如果符合下面其中一個條件，千萬別忘了扣繳二代健保補充保費，否則將會被主管單位處以一倍金額的罰鍰。
1. 當月薪資總額超過投保金額：超過部分需扣繳「雇主」補充保費
不止發放年終獎金時要注意，其實只要該月有發放任何獎金都適用！依照《全民健康保險法》第34條，當公司在該月份支付的所有薪資總額＞每月投保薪資總額，其中超過的部分就要按照補充保險費率2.11%計算扣繳補充保險費。
也就是說，當薪資總額＞每月投保薪資總額時，計算方式為：
（該月員工薪資所得總額-該月員工投保金額總額）×2.11%=該月雇主補充保費
假設您公司現在有20位員工，發放年終獎金該月要支付給員工的薪資含年終的總額是200萬，而當月員工投保金額總額是130萬時，需要扣繳的補充保費就會是：
（200萬元-130萬元）×2.11% = 14,770元
2. 員工當月獎金總額超過當月投保金額4倍：超過部分需扣繳「員工」補充保費
而員工的部分，則是當年度所有獎金的總額，如果累計金額＞當月投保金額4倍，超過的差額就需要在給付獎金的同時幫員工扣繳2.11%的補充保費。這部分可以按月或年度來向健保署申報，但如果獎金累計不超過投保金額就不需要扣繳。
也就是說，當該年度累計獎金金額＞每月投保薪資金額4倍時，計算方式為：
（給付時當年度累積獎金-給付當月投保金額×4）×2.11%= 該月員工補充保費
假設道耳吞2022年12月的投保金額為50,000元，而他在同年6月的時候領了季獎金20萬元，同年12月又再領了一次年終獎金20萬元，當年度獎金總額為40萬，超過當月投保金額的4倍（20萬元），那麼公司就要幫道耳吞扣繳的二代健保補充保費總額就是：
（40萬-20萬） ×2.11% = 4,220元
年終獎金是否要計入平均工資計算？
關於這個問題，我們必需要再看一次「工資」的定義：
勞工因工作而獲得之報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之。
也就是說，只要是「因工作而獲得之報酬」，無論名義是什麼，只要是「經常性給予」就算是工資！
所以針對年終獎金的部分，如果勞資雙方已經有約定「保障年薪N個月」、或是「保證年終N個月」等等，那麼被勞動主管機關就有高機率認定為工資。或者如果年終獎金是依照績效考核的結果來計算，也有可能會因為有勞務對價性，而被判定為工資，所以在規範獎金辦法時也要特別注意這一塊。
如果年終獎金也算是在工資的一部分，那麼與其相關的投保金額、勞退提撥，或甚至是資遣費......等，在計算時就要記得納入計算，以免發生勞資爭議時不利哦！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。