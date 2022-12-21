精障者犯罪後安置有哪些配套？加強政府橫向資料連結是台灣的當務之急

文：王俊元（世新大學行政管理學系學生）

近幾年來，關於精障者犯罪的新聞可說是屢見不鮮，他們往往因為犯案時發病而免受死刑的處罰，讓社會大眾疑慮不斷攀升，其中2019年鐵路殺警案的無罪判決更引發譁然，各界開始重新檢視監護處分相關法規、醫療處遇配套措施等環節。

無罪判決出爐後招致許多批評中，包括：是否裝病就能逃避刑罰、沒有辨識能力還懂得買刀、車票、鑑定過程是否有瑕疵等。對此，精神科醫師解釋大部分患者其實邏輯思考並無障礙，主要病因是由於腦內多巴胺分泌過多、基因遺傳導致患者出現妄想、幻覺、思想及言語紊亂症狀，而無法清楚分辨真實與虛擬的世界，而讓他們心生畏懼、草木皆兵，最後才會出現傷人的行為。

實務上，如果出現類似個案，也會經過資料比對、儀器診斷、心理諮商醫師後，才會認定該名嫌犯在當下處於急性發病的狀態，並移交法院法官。相關的法條，一個是《刑法》第19條行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰；與《刑法》第87條因第19條第1項之原因而不罰者，其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞時，令入相當處所或以適當方式，施以監護。

針對重症與輕症罪犯，國外有哪些配套案例？

其實司法、醫療按照現有的制度並無不妥，但社會的擔憂也並非空穴來風，因為我國目前針對精神心理衛生相關資源措施，可說是參差不齊，而且此類疾病不可能幾年內就完全康復，且需要長時間追蹤輔導。此外，大眾也會擔心如果該名患者結束治療後，若疾病復發造成其他人受害，該如何是好？

國際上針對類似重症罪犯，已有不錯的配套措施，以鄰近的香港為例，如果嫌犯被鑑定出有精神疾病而導致犯罪，法官會將個案移交懲教署下的小欖精神病治療中心進行處遇，一旦判入基本的刑期由25年起跳，再搭配無限期醫院令，院方會依據病人嚴重程度與所犯罪刑區分不同病房進行治療，個案如果要假釋必須經過醫生評估、家屬擔保。

根據香港政府統計，進入該所的嫌犯幾乎不會被釋放，確實能有效降低嚴重患者再次危害社會安全的風險。

輕症罪犯的部分，則可以參照美國毒品法庭為例，嫌犯一但確定符合資格後，審理法官會和公衛、醫療、社福、心理專家設計出一套處遇矯治執行方案與評估模式，其中包括門診治療、團體活動、職業訓練等社區協力模式，用來取代監禁處罰，而且透過法官宣判讓相關措施具有強制約束力讓患者回歸社會。

根據統計，此方案從1989年開展至今，再犯率由八成降至兩成九，成果斐然。

加強橫向的資料連結，是台灣的第一要務

我國心理矯治體系才剛萌芽，現今試辦的方法可從幾個面向著手與加強：包含矯正體系內部組織改造，建立心理教育相關SOP確保處遇過程的效度、信度；提高相關人員待遇，提供在專職訓練減少人員流動率等等。

Photo Credit: 中央社

最重要且急迫的，則是透過法規修改增進橫向連結的效能，以利警政署、消防署、移民署、法務部、衛福部、教育部、勞動部實施資料連結互通，以便個案需要協助時，能夠組成一支跨領域的專業團隊處置。

以澳洲為例，首先會依據精障患者的嚴重程度組成持續照護團隊、機動支持團隊、危機處理團隊規畫適當的人力配置與關訪次數，從中讓個案穩定後可以轉介與輔導就業自立，針對不穩定、藥物順從不佳者，則可機動訪視給藥、避免復發，緊急個案可以頻繁追蹤、危機介入。

此外，政府也應強調連續性、持續性、流動性的照護，依精神個案的嚴重、急迫、需求做不同的分工、合作。以日本為例，目前針對精障患者的醫療資訊已擴大連線，機關患者一旦對外求助，透過電腦查詢可聯繫負責的單位協助，而有效降低危害風險。

最後要說，目前我國大部分的資源都集中在相關案例的住院治療，筆者呼籲相關單位檢討衛福、醫療相關政策與措施，希望能夠多一些資源協助社區心理衛生運作，讓患者融入社會，發揮社會安全網的最大效能。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航