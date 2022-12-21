精障者犯罪後安置有哪些配套？加強政府橫向資料連結是台灣的當務之急
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雖然司法、醫療按照現有的制度並無太大的不妥，但社會對精障者犯罪的擔憂也並非空穴來風，因為我國目前針對精神心理衛生相關資源措施，可說是參差不齊，而台灣現在最需要做的，就是加強各單位間橫向的資料連結。
文：王俊元（世新大學行政管理學系學生）
近幾年來，關於精障者犯罪的新聞可說是屢見不鮮，他們往往因為犯案時發病而免受死刑的處罰，讓社會大眾疑慮不斷攀升，其中2019年鐵路殺警案的無罪判決更引發譁然，各界開始重新檢視監護處分相關法規、醫療處遇配套措施等環節。
無罪判決出爐後招致許多批評中，包括：是否裝病就能逃避刑罰、沒有辨識能力還懂得買刀、車票、鑑定過程是否有瑕疵等。對此，精神科醫師解釋大部分患者其實邏輯思考並無障礙，主要病因是由於腦內多巴胺分泌過多、基因遺傳導致患者出現妄想、幻覺、思想及言語紊亂症狀，而無法清楚分辨真實與虛擬的世界，而讓他們心生畏懼、草木皆兵，最後才會出現傷人的行為。
實務上，如果出現類似個案，也會經過資料比對、儀器診斷、心理諮商醫師後，才會認定該名嫌犯在當下處於急性發病的狀態，並移交法院法官。相關的法條，一個是《刑法》第19條行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰；與《刑法》第87條因第19條第1項之原因而不罰者，其情狀足認有再犯或有危害公共安全之虞時，令入相當處所或以適當方式，施以監護。
針對重症與輕症罪犯，國外有哪些配套案例？
其實司法、醫療按照現有的制度並無不妥，但社會的擔憂也並非空穴來風，因為我國目前針對精神心理衛生相關資源措施，可說是參差不齊，而且此類疾病不可能幾年內就完全康復，且需要長時間追蹤輔導。此外，大眾也會擔心如果該名患者結束治療後，若疾病復發造成其他人受害，該如何是好？
國際上針對類似重症罪犯，已有不錯的配套措施，以鄰近的香港為例，如果嫌犯被鑑定出有精神疾病而導致犯罪，法官會將個案移交懲教署下的小欖精神病治療中心進行處遇，一旦判入基本的刑期由25年起跳，再搭配無限期醫院令，院方會依據病人嚴重程度與所犯罪刑區分不同病房進行治療，個案如果要假釋必須經過醫生評估、家屬擔保。
根據香港政府統計，進入該所的嫌犯幾乎不會被釋放，確實能有效降低嚴重患者再次危害社會安全的風險。
輕症罪犯的部分，則可以參照美國毒品法庭為例，嫌犯一但確定符合資格後，審理法官會和公衛、醫療、社福、心理專家設計出一套處遇矯治執行方案與評估模式，其中包括門診治療、團體活動、職業訓練等社區協力模式，用來取代監禁處罰，而且透過法官宣判讓相關措施具有強制約束力讓患者回歸社會。
根據統計，此方案從1989年開展至今，再犯率由八成降至兩成九，成果斐然。
加強橫向的資料連結，是台灣的第一要務
我國心理矯治體系才剛萌芽，現今試辦的方法可從幾個面向著手與加強：包含矯正體系內部組織改造，建立心理教育相關SOP確保處遇過程的效度、信度；提高相關人員待遇，提供在專職訓練減少人員流動率等等。
最重要且急迫的，則是透過法規修改增進橫向連結的效能，以利警政署、消防署、移民署、法務部、衛福部、教育部、勞動部實施資料連結互通，以便個案需要協助時，能夠組成一支跨領域的專業團隊處置。
以澳洲為例，首先會依據精障患者的嚴重程度組成持續照護團隊、機動支持團隊、危機處理團隊規畫適當的人力配置與關訪次數，從中讓個案穩定後可以轉介與輔導就業自立，針對不穩定、藥物順從不佳者，則可機動訪視給藥、避免復發，緊急個案可以頻繁追蹤、危機介入。
此外，政府也應強調連續性、持續性、流動性的照護，依精神個案的嚴重、急迫、需求做不同的分工、合作。以日本為例，目前針對精障患者的醫療資訊已擴大連線，機關患者一旦對外求助，透過電腦查詢可聯繫負責的單位協助，而有效降低危害風險。
最後要說，目前我國大部分的資源都集中在相關案例的住院治療，筆者呼籲相關單位檢討衛福、醫療相關政策與措施，希望能夠多一些資源協助社區心理衛生運作，讓患者融入社會，發揮社會安全網的最大效能。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。