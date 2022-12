以榮格心理學分析電影《捍衛戰士》：英雄（獨行俠）的陰影和人格面具的整合之旅

文:劉士弘

卡爾・榮格(Carl Jung)是佛洛伊德(Freud)的門生,榮格所開創的分析心理學(Analytic Psychology)的基本概念,不乏出現其師的一些影子,但核心概念還是與精神分析有顯著的區別。

佛洛伊德雖最先觀察到:「原初的殘餘」(archaic remnants),它指的是和做夢者個人經驗無關的夢的要素(原始思想、神話儀式等),但佛洛伊德對原初殘餘並不重視,而榮格對「原初殘餘」進行深入的研究後,他將原初殘餘稱為「原型」(archetypes)。

他認為原型是本能透過象徵之顯像(Jung et al., 1964/鞏卓軍譯,1999),原型則包含了人類心靈的普遍形式:自我、阿尼瑪(anima)、阿尼姆斯(animus)、英雄、陰影、人格面具等...,這也意味著,不管「你」身在地球的何處、階級和膚色為何,你的心靈皆包含了上述原型中的普遍形式,這也是榮格最為著名的理論:「集體潛意識」(Collective unconscious) (Stein, 1998/朱侃如譯,2017)。

本文試圖以榮格的分析心理學,詮釋電影《捍衛戰士》(Top Gun, 1986)主角獨行俠(Maverick)較隱晦的心理訴求,並探討:英雄(獨行俠)的陰影與人格面具的整合過程。

Photo Credit: 《捍衛戰士》

從三場空戰談起

這部美國海軍宣傳片的開頭,以航母上繚繞的蒸汽,帶出準備升空且圍繞整部電影情節轉折的載體:戰鬥機,隨即第一場空戰開始,獨行俠在尚未確認敵人的確切資訊前,就擅自脫隊與敵機正面交鋒,而此時小隊中飛行技術最好的美洲獅(Cougar),卻被敵機的飛彈給鎖定,獨行俠於是前來解救並拍下了兩機上下顛倒的經典照片,被剛才空戰所嚇壞的美洲獅無法獨自駕機返回航母。

此時,獨行俠卻不顧後座「呆頭鵝的阻攔」和所剩不多的油料前去解救美洲獅,落地後迎接獨行俠和呆頭鵝的是長官的一頓臭罵,也得知他們成功進入了Top Gun(美國海軍戰鬥機海軍學校),原先表現最優秀的第一人選美洲獅因自己的懦弱而被取代。

在飛行學校中,獨行俠遇到該校的女教官恰莉(Charlotte 'Charlie' Blackwood),教官在得知獨行俠和米格機的對決並拍下了前文提及的「經典照片」後,恰莉不禁流露出崇拜的表情,此刻鏡頭則特寫獨行俠對女教官得意的微笑,而背景則襯著一片巨大和模糊的美國國旗。

在第二場飛行場景中的纏鬥結束後,獨行俠不顧後座「呆頭鵝的阻攔」,也不遵照塔台命令低空且快速飛過機場,強大的噴射氣流使得塔台人員為之一亂,迎接而來除了長官的訓話外,在後座擔任RIO(通訊員)的呆頭鵝向獨行俠坦承他危險的行為讓他感到緊張。

在第三場飛行場景中,獨行俠不顧後座「呆頭鵝的阻攔」擅自脫隊,這場練習演練以失敗告終,在更衣間裡,獨行俠向呆頭鵝坦承自己的作法很愚蠢並承諾下次不再犯這種錯誤,在獨行俠說出他的坦白時,背景則掛著一幅美國海軍招募海報,標語寫著:「Navy, It's not Just a Job, it's an adventure.」。

Photo Credit: 《捍衛戰士》 《捍衛戰士》劇照

獨行俠的「陰影」(Shadow)

獨行俠的魯莽和危險行為充分地體現在上述三場的飛行場景中,他三次都不顧後座呆頭鵝的阻攔,諷刺地反映了更衣室中的標語:美國海軍飛行員不只是「工作」也是一場「冒險」,而獨行俠的衝動行為其實是榮格原型理論中的「陰影」。

陰影指的是人類性格中的陰暗面,陰影是集體潛意識的其中一種,普通人對於陰影難以察覺,因為它深埋在潛意識中,而夢是最直接通往潛意識的途徑,但多數人卻難以了解夢的象徵(Hopcke, 1989/蔣韜譯,1997),將陰影帶進意識層面也是邁向心理健康的第一步,若不直接進入潛意識中尋找陰影,我們可透過周遭親朋好友經常指出我們性格中的缺陷而得知。

此法乍看雖然簡單,但一般人在意識層面難以承認自己的缺陷,防衛機制在此則對其陰影進行辯護、否認,而「英雄卻恰恰相反,他必須明白陰影的存在」(Jung et al., 1964/鞏卓軍譯,1999),我們在本片中可以得知,在第三場飛行場景中,獨行俠承認他的「陰影(衝動和魯莽行為)」並承諾要對它做出改善。

在第四場飛行場景(纏鬥)中,獨行俠又因本能的衝動,間接導致座機進入了前方戰機的廢氣尾流中,最終導致飛機引擎熄火,獨行俠和呆頭鵝被迫進行彈射,但不幸的是呆頭鵝在彈射過程中因撞到座艙蓋而殉職,但這次呆頭鵝並未阻止獨行俠的衝動行為。

Photo Credit: 《捍衛戰士》 《捍衛戰士》劇照

「雙子生英雄」: 獨行俠、呆頭鵝

呆頭鵝和獨行俠的故事不禁令人聯想到「雙子生英雄」,它經常出現在典型的英雄神話故事中,該神話的兩位主角因誕生被迫在母親的子宮中分離,但他們誕生後卻彼此相繫,同時,他們也再現了人類性格、「自我(見下文)」的雙面性,其中一個英雄較為順從,另外一個則較衝動,他們在各種險境中攻無不克,但他們最終因自身荒唐的行為受到了死亡的懲罰(Jung et al., 1964/鞏卓軍譯,1999)。

獨行俠和呆頭鵝在緊急彈射的那幕,火箭上的飛行座椅綁著兩位英雄的肉體向上急升,仿佛又再度穿破了母親的子宮,而這次迎接他們的不是誕生而是死亡的懲罰。