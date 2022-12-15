以榮格心理學分析電影《捍衛戰士》：英雄（獨行俠）的陰影和人格面具的整合之旅
我們想讓你知道的是
捍衛戰士：獨行俠
文：劉士弘
卡爾・榮格（Carl Jung）是佛洛伊德（Freud）的門生，榮格所開創的分析心理學（Analytic Psychology）的基本概念，不乏出現其師的一些影子，但核心概念還是與精神分析有顯著的區別。
佛洛伊德雖最先觀察到：「原初的殘餘」（archaic remnants），它指的是和做夢者個人經驗無關的夢的要素（原始思想、神話儀式等），但佛洛伊德對原初殘餘並不重視，而榮格對「原初殘餘」進行深入的研究後，他將原初殘餘稱為「原型」（archetypes）。
他認為原型是本能透過象徵之顯像（Jung et al., 1964／鞏卓軍譯，1999），原型則包含了人類心靈的普遍形式：自我、阿尼瑪（anima）、阿尼姆斯（animus）、英雄、陰影、人格面具等...，這也意味著，不管「你」身在地球的何處、階級和膚色為何，你的心靈皆包含了上述原型中的普遍形式，這也是榮格最為著名的理論：「集體潛意識」（Collective unconscious） （Stein, 1998／朱侃如譯，2017）。
本文試圖以榮格的分析心理學，詮釋電影《捍衛戰士》（Top Gun, 1986）主角獨行俠（Maverick）較隱晦的心理訴求，並探討：英雄（獨行俠）的陰影與人格面具的整合過程。
從三場空戰談起
這部美國海軍宣傳片的開頭，以航母上繚繞的蒸汽，帶出準備升空且圍繞整部電影情節轉折的載體：戰鬥機，隨即第一場空戰開始，獨行俠在尚未確認敵人的確切資訊前，就擅自脫隊與敵機正面交鋒，而此時小隊中飛行技術最好的美洲獅（Cougar），卻被敵機的飛彈給鎖定，獨行俠於是前來解救並拍下了兩機上下顛倒的經典照片，被剛才空戰所嚇壞的美洲獅無法獨自駕機返回航母。
此時，獨行俠卻不顧後座「呆頭鵝的阻攔」和所剩不多的油料前去解救美洲獅，落地後迎接獨行俠和呆頭鵝的是長官的一頓臭罵，也得知他們成功進入了Top Gun（美國海軍戰鬥機海軍學校），原先表現最優秀的第一人選美洲獅因自己的懦弱而被取代。
在飛行學校中，獨行俠遇到該校的女教官恰莉（Charlotte 'Charlie' Blackwood），教官在得知獨行俠和米格機的對決並拍下了前文提及的「經典照片」後，恰莉不禁流露出崇拜的表情，此刻鏡頭則特寫獨行俠對女教官得意的微笑，而背景則襯著一片巨大和模糊的美國國旗。
在第二場飛行場景中的纏鬥結束後，獨行俠不顧後座「呆頭鵝的阻攔」，也不遵照塔台命令低空且快速飛過機場，強大的噴射氣流使得塔台人員為之一亂，迎接而來除了長官的訓話外，在後座擔任RIO（通訊員）的呆頭鵝向獨行俠坦承他危險的行為讓他感到緊張。
在第三場飛行場景中，獨行俠不顧後座「呆頭鵝的阻攔」擅自脫隊，這場練習演練以失敗告終，在更衣間裡，獨行俠向呆頭鵝坦承自己的作法很愚蠢並承諾下次不再犯這種錯誤，在獨行俠說出他的坦白時，背景則掛著一幅美國海軍招募海報，標語寫著：「Navy, It's not Just a Job, it's an adventure.」。
獨行俠的「陰影」（Shadow）
獨行俠的魯莽和危險行為充分地體現在上述三場的飛行場景中，他三次都不顧後座呆頭鵝的阻攔，諷刺地反映了更衣室中的標語：美國海軍飛行員不只是「工作」也是一場「冒險」，而獨行俠的衝動行為其實是榮格原型理論中的「陰影」。
陰影指的是人類性格中的陰暗面，陰影是集體潛意識的其中一種，普通人對於陰影難以察覺，因為它深埋在潛意識中，而夢是最直接通往潛意識的途徑，但多數人卻難以了解夢的象徵（Hopcke, 1989／蔣韜譯，1997），將陰影帶進意識層面也是邁向心理健康的第一步，若不直接進入潛意識中尋找陰影，我們可透過周遭親朋好友經常指出我們性格中的缺陷而得知。
此法乍看雖然簡單，但一般人在意識層面難以承認自己的缺陷，防衛機制在此則對其陰影進行辯護、否認，而「英雄卻恰恰相反，他必須明白陰影的存在」（Jung et al., 1964／鞏卓軍譯，1999），我們在本片中可以得知，在第三場飛行場景中，獨行俠承認他的「陰影（衝動和魯莽行為）」並承諾要對它做出改善。
在第四場飛行場景（纏鬥）中，獨行俠又因本能的衝動，間接導致座機進入了前方戰機的廢氣尾流中，最終導致飛機引擎熄火，獨行俠和呆頭鵝被迫進行彈射，但不幸的是呆頭鵝在彈射過程中因撞到座艙蓋而殉職，但這次呆頭鵝並未阻止獨行俠的衝動行為。
「雙子生英雄」: 獨行俠、呆頭鵝
呆頭鵝和獨行俠的故事不禁令人聯想到「雙子生英雄」，它經常出現在典型的英雄神話故事中，該神話的兩位主角因誕生被迫在母親的子宮中分離，但他們誕生後卻彼此相繫，同時，他們也再現了人類性格、「自我（見下文）」的雙面性，其中一個英雄較為順從，另外一個則較衝動，他們在各種險境中攻無不克，但他們最終因自身荒唐的行為受到了死亡的懲罰（Jung et al., 1964／鞏卓軍譯，1999）。
獨行俠和呆頭鵝在緊急彈射的那幕，火箭上的飛行座椅綁著兩位英雄的肉體向上急升，仿佛又再度穿破了母親的子宮，而這次迎接他們的不是誕生而是死亡的懲罰。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。