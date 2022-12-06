TNL+ 2022/12/06,
影劇

【港片小酌】《一個字頭的誕生》：以破格和鮮明定義作者之必要

【港片小酌】《一個字頭的誕生》：以破格和鮮明定義作者之必要

我們想讓你知道的是

在香港當年娛樂及商業片大行其道的八、九十年代，《一個字頭的誕生》編劇兼導演韋家輝挑戰了主流，也不為任何市場左右逢源——在港產片產量開始下滑的96、97年，忽然殺出這樣一部非常規的黑幫電影，當然只慘收300萬票房，卻如同戲中的角色「阿狗」般，贏盡了名譽、風骨和氣度。

什麼是「有虎偏向虎山行」？

今年適逢港產片經典「神作」《一個字頭的誕生》上映25周年，想談談這部極有膽識的偏鋒電影。

《一個字頭的誕生》是銀河影像的開山之作，也是90年代香港云云商業和娛樂電影之中的破格作品，編劇兼導演韋家輝玩盡黑幫電影這個類型的可能性，同時靠著獨特風格殺出一條與別不同的血路，為銀河影像的誕生寫下宣言。

不論是拍攝手法、場面調度或是多重環型敘事，它都展現了怪異和實驗色彩，在當年娛樂及商業片大行其道的八、九十年代，韋家輝挑戰了主流，也不為任何市場左右逢源——在港產片產量開始下滑的96、97年，忽然殺出這樣一部非常規的電影，當然只慘收300萬票房，卻如同戲中的角色「阿狗」般，贏盡了名譽、風骨和氣度。

既玩盡類型電影的可能，又推翻類型電影的期望，憑藉的就是鮮明的作者型電影風格。

宿命和因果是韋家輝電影中常見的主題，《一個字頭的誕生》作為他從電視圈跳至電影圈的第二部「早期作品」（繼《和平飯店》後的作品），也展現了這個命題。

據文化評論人潘國靈主編的《銀河影像，難以想像》一書，韋家輝在專訪中曾自述這部電影的誕生，完全起源於腦海中的忽發其想，它曾經只是一組文字。

「我的腦海裡突然有了這個名字，有一種很強烈的感覺，而我很尊重這種感覺，所以就用了這個片名。」

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