【港片小酌】《一個字頭的誕生》：以破格和鮮明定義作者之必要
我們想讓你知道的是
在香港當年娛樂及商業片大行其道的八、九十年代，《一個字頭的誕生》編劇兼導演韋家輝挑戰了主流，也不為任何市場左右逢源——在港產片產量開始下滑的96、97年，忽然殺出這樣一部非常規的黑幫電影，當然只慘收300萬票房，卻如同戲中的角色「阿狗」般，贏盡了名譽、風骨和氣度。
什麼是「有虎偏向虎山行」？
今年適逢港產片經典「神作」《一個字頭的誕生》上映25周年，想談談這部極有膽識的偏鋒電影。
《一個字頭的誕生》是銀河影像的開山之作，也是90年代香港云云商業和娛樂電影之中的破格作品，編劇兼導演韋家輝玩盡黑幫電影這個類型的可能性，同時靠著獨特風格殺出一條與別不同的血路，為銀河影像的誕生寫下宣言。
不論是拍攝手法、場面調度或是多重環型敘事，它都展現了怪異和實驗色彩，在當年娛樂及商業片大行其道的八、九十年代，韋家輝挑戰了主流，也不為任何市場左右逢源——在港產片產量開始下滑的96、97年，忽然殺出這樣一部非常規的電影，當然只慘收300萬票房，卻如同戲中的角色「阿狗」般，贏盡了名譽、風骨和氣度。
既玩盡類型電影的可能，又推翻類型電影的期望，憑藉的就是鮮明的作者型電影風格。
宿命和因果是韋家輝電影中常見的主題，《一個字頭的誕生》作為他從電視圈跳至電影圈的第二部「早期作品」（繼《和平飯店》後的作品），也展現了這個命題。
據文化評論人潘國靈主編的《銀河影像，難以想像》一書，韋家輝在專訪中曾自述這部電影的誕生，完全起源於腦海中的忽發其想，它曾經只是一組文字。
「我的腦海裡突然有了這個名字，有一種很強烈的感覺，而我很尊重這種感覺，所以就用了這個片名。」
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【跨域生態系系列專訪】驚豔循環想像力，展現新時代綠色成果典範
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為期四天、人氣爆棚的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，10月25日於松菸圓滿落幕。不僅有「循環展示、生活創新、淨零願景」三大亮點展區，更有「綠色永續」、「商模轉型」兩場集結重量級講師與企業分享的主題論壇，以前瞻理念結合精彩實務案例，展現新時代綠色成果典範！
漫步走進「樹光隧道」，蓬勃綠意向我們傾訴人類溫柔減碳的故事，穿越「循環之森」抵達「永續之樹」，枝葉上滿是對未來許下的美好盼望。
這是2022數位綠色雙轉型聯合成果展的「永續雲」展區，你可以在「循環展示區」驚嘆甘蔗、熟碳、咖啡渣等廢棄物，竟能回收再製成文具、鞋衣與器皿；看見玻璃、廢紙、稻穀以及海洋廢料，如何再生創造新價值。也能體驗「創新綠活區」的強效居家製肥機、廚餘養耕循環箱、回收廢紙製成的毛孩貓屋，甚至不銹鋼廢料製成的創意象棋。
互動參與寓教於樂，轉譯綠色行動新價值
在巧思下，「淨零願景區」還有互動式超萌動畫，搭配碳排放估算工具，讓大家掃QR碼就能輕鬆掌握自己過去一年的碳排量。除了努力拯救北極熊，也能學習九招減碳生活秘技，寓教於樂！
深度體驗三大亮點展區後，「綠色永續」專業論壇，也在國立臺灣科技大學郭財吉教授主持下，由經濟部中小企業處何晉滄處長揭開精彩序幕。台灣永續能源研究基金會簡又新董事長首先打頭陣，以資深永續大使之姿分享氣候變遷對產業的挑戰與機會；台灣綜合研究院李堅明副院長，進一步剖析我國低碳社會與企業綠色經濟實踐；最後讓循環經濟推動辦公室的呂穎彬督導、與三大亮點企業一同現身說法，印證綠色碳排發展趨勢與循環經濟的無限可能。
成功企業現身說法，串起產鏈生態新亮點
「我們是台灣第一家申請碳足跡的業者，期望成為產業的綠色亞洲典範。」深耕近40年，祥圃實業林陽山副總，公開旗下獲獎品牌「究好豬」的循環經濟成果。不同於國內農業原料多是進口，祥圃自己蓋農場、把關碳足跡，從前端就做節能生產，甚至做了牧場沼氣發電與太陽光電，取得綠建築標章。在冷鏈物流都嚴格把關下，不僅降低環境衝擊，也成為縮短「農場到餐桌」距離的整合者，最後甚至共享了整個農食鏈。「近年除降低一千兩百萬噸的碳排放量，祥圃也很注重動物福利，符合SDGs目標的保育及永續利用陸域生態系喔！」
而內部擁有永續發展委員會、組織架構堅強的美科實業，也是綠色大獎和台灣精品獎常勝軍。充滿熱忱的簡秀芬永續長指出，「我們屬於具公益體質的B型企業，目標是邁向循環淨零的頭皮養護生態系！」小到產品包材和原料控管、避免塑膠並選擇再生型態的填充料，大到定期評估合作供應鏈、鼓勵消費者到便利商店回收網購箱，美科除了以「Aromase艾瑪絲、juliArt覺亞」等零碳頭皮養護產品聞名，也是綠色經濟響應行動的實踐者。去年達成10%綠電、獲得亞洲第一支「搖籃到搖籃」認證後，亞馬遜網站還頒發「氣候友善品牌」，肯定他們B型價值鏈的成就。
另一方面，透過循環能源再利用、獲得經濟永續的漾拓集團，則以「出租照明」為大家做了別開生面的示範。鄭加新總裁指著客服QR碼分享，「我們的商業模式更在乎透過網路力量來服務，而非製造產品。」擅長為客戶減少廢棄量、協助以最低成本取得最適當的光源，漾拓透過「以租代買」把照明從製造業變成服務業，大膽貫徹單一材料、重複使用，在前端就極盡可能減少碳排量，甚至賦予勇於改變使用習慣的客戶「碳權利」。「做綠色永續企業，挑戰財務管理、資訊揭露、風險掌控能力等，要把這些當成機會，翻轉傳統社會經濟模式！」
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「綠色永續」專業論壇菁英齊聚，看見全球極端氣候和近年疫情，讓綠色永續行動刻不容緩，中小企業擁有高機動性與豐富量能，跨域協力，迎接挑戰，創造嶄新里程碑。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。