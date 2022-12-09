瑪莎《昨天的孩子》：羅大佑和李宗盛，就有點像現在熱狗跟蛋堡的狀態
我們想讓你知道的是
瑪莎第一本音樂自傳式文集，忠於音樂的私密追憶。五月天成軍25週年，華語搖滾樂迷不可錯過的標誌性典藏讀物。中外搖滾樂的青春啟蒙，華語樂團風景的繁茂滋長，流行音樂市場的發展變遷，在瑪莎的娓娓道來中，交織成一篇篇帶著私人記憶與生命熱度的樂章，令人入迷。
文：瑪莎
歌詞教我成為男人
我覺得聽音樂最好玩的是，很多時候你在那個年紀好像聽懂一些東西，但其實不是很明白，過幾年再回頭聽，就會恍然大悟。不光是詞意本身，因為創作者是帶著各種心情跟角度在做創作的，他們的人生觀其實是寫到那裡頭去的，歌裡包含創作者看事情的方法跟角度，最後，那些部分就很容易變成你模仿跟仿效的對象。
可以說，小至談感情，大至該怎麼看這個世界，所有看事情的角度，我都是從華語音樂的歌詞上面學到的。我爸媽是那種傳統的華人父母親，對於什麼是好的人生觀、該怎樣看待世界、去判別好壞，他們其實不會教。
所以我才會說，我今天長成怎樣的人，或我想事情遵循的邏輯，都跟這些我喜歡的作品有關。當然看書、看電影都有幫助，但我覺得我的啟蒙，最早是從音樂開始。
＃羅大佑的「詞曲咬合」
譬如說羅大佑。
其實我國小就聽羅大佑，但不是自己主動去聽的。那時國小四、五年級，長輩都會聽《未來的主人翁》。我對於它歌詞字面的意思是懂，可確切並不知道在講什麼。直到國中，我又再回頭聽他其他的作品，像〈之乎者也〉、〈家〉、〈滾滾紅塵〉、〈愛人同志〉，儘管還是懵懵懂懂，但已經隱約知道他所講的主題了。
後來真的覺得，「啪！」有個開關打開，意識到羅大佑的厲害，是高中的時候。魔岩唱片的Landy（張培仁）做了羅大佑的《羅大佑自選輯》（雖然叫「自選輯」，但我不確定羅大佑自己有沒有選）。那個自選輯對我來講最棒的是，Landy 找了大學時期曾做過《台大人文報》的馬世芳和吳清聖，做了夾在精選輯中間的導聆書。
導聆書很厚，裡頭有些理論，講到羅大佑的「黑色時期」、「黃色時期」，甚至後來歌舞團的時期，記錄了每個階段他對音樂的做法、關注的議題，以及他創作上的變化。有了這些介紹的輔助，總算補足了我對這位音樂人在他音樂創作過程中自己先前沒有即時參與到的段落，也知道他的歌詞有哪些部分很高明。無庸置疑，那本書改變了我聽羅大佑的方式。
那時候羅大佑還出了情歌精選輯5，才發現原來有這麼多厲害的歌都是他寫的：〈是否〉、〈風兒你在輕輕的吹〉、〈戀曲1980〉、〈戀曲1990〉，還有〈愛的箴言〉。這些是我從小時候就聽到都會唱的歌。直到高中，因為開始彈吉他練習自彈自唱，所以也注意起「詞曲咬合」這回事。那時候發現了羅大佑的歌詞對我來說很好背、彈唱的時候很順，沒聽過幾次就能琅琅上口。這究竟是什麼原因呢？
以前上國文課時，我很討厭背平仄。可是後來發現，如果那些文體叫作詩或詞，有平仄又有押韻，那我們為了考試背誦的詩詞會不會就類似是現在的歌詞？我又想到，老師上課說，這些詩詞在誕生時，其實是有旋律可以配唱，只是那些旋律遺失了。印象很深的是，那位很酷的國文老師，明明唱歌很難聽，還是會在課堂上硬把古典詩詞套上自創旋律，唱給我們聽。
會不會某些詞我覺得比較好記，其實跟這個東西有關？恰巧當時看到某些講音樂的文章，在提到羅大佑的時候，往往會提「詞跟曲的密合度」。我再回頭去細究羅大佑跟李宗盛的許多歌詞，就發現，那些歌詞用講的跟用唱的，抑揚頓挫是差不多的。這兩人的詞曲咬合度之高，讓我非常驚訝。基於好玩的心態，後來我也開始去拆解那些我很喜歡的歌。
＃李宗盛的「幽默感」
國中時，我聽了好多次李宗盛的第一張專輯《生命中的精靈》，Ａ面最後一首歌時，還能聽到他錄的一段口白，請你翻面繼續聆聽。那時候你不會知道，這個人在這些歌中寫的多數是他自己，只覺得專輯封面很好玩，他居然把自己本人的照片印在一個牛皮紙袋上。現在想起來，這代表他把那階段的自己打包起來，放在裡頭給你；聽完這張唱片，你就能大概了解他包裹在這張唱片裡的是什麼東西。
我第一次聽到李宗盛的歌是〈寂寞難耐〉，在滾石《東方之珠》的合輯裡。國中生不懂寂寞是什麼，只是驚訝有人可以這樣唱歌，在半唸半唱間，口氣有點玩笑，有點調皮。長大之後，你了解寂寞明明是一件很痛苦的事情，於是他的玩笑與調皮就變成一種自嘲，把這首歌帶到另一個層次裡。
我從他身上的確學到某種幽默感。像〈開場白〉，或是〈風櫃來的人〉，甚至一直到後來的〈最近比較煩〉。簡單、直接，但仍帶有一些特別的氣質跟詩意。可以長伴一個人的生命，從小到老。他後來又出了第二張自己的唱片《1984-1989李宗盛作品集》，有〈愛情少尉〉、〈我的未來，我的家，我的妻〉……那張比較是談他對愛情跟女人的看法，包含他做陳淑樺的一些歌，如〈給所有單身女子〉也一樣。我得一直長到高中、大學，才真的比較能懂，那些歌為什麼要這樣寫。
有一次我去上海看他跟周華健辦的演唱會。那場很有趣，有些歌明明是他自己寫的，卻給周華健唱，他說他自己「沒辦法唱」。後來，他曾在自己的演唱會上解釋，不想唱，是因為，明明以前是寫給別人的歌，故事卻都會發生在自己身上。譬如〈飄洋過海來看你〉，有好一陣子他沒有演出這首歌，因為每次一唱，演出就會出包。這首歌最初是寫給娃娃金智娟的，但他沒有想到故事情節會發生在自己身上。在演唱會上，他講這些話時，還帶點自嘲的語氣。
後來聽他寫給別人的許多歌，都是掏心掏肺地寫著自己的生活歷程，只是代換成那個人的口吻。譬如對我來說，他寫給林憶蓮唱的〈誘惑的街〉，就是他想對林憶蓮說的話；莫文蔚〈寂寞的戀人〉其實都在講他自己，很誠懇地講自己，只是轉換語氣跟方式，交給一位女歌手唱。
＃羅大佑的旁觀與李宗盛的入世
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。