TNL+ 2022/12/15,
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你屬什麼龍？從泰國依善地區的信仰，看當地的「九大龍王」與「星期龍王」傳說

你屬什麼龍？從泰國依善地區的信仰，看當地的「九大龍王」與「星期龍王」傳說
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

根據泰國黎逸皇家大學Pongsawut Rachjun教授的研究，泰國東北依善地區對於「納迦」的論述包含「四大族群」、「四種職責」與「九大龍王」。值得一提的是，還有類似「星期佛」概念的「星期龍王」，依照自己的生日禮拜不同的龍王。

2022年11月1日泰國政府決議將「納迦」正式列為國家文化標誌，該報導也提到泰國「納迦」有四種「品系」，包含：金色、綠色、彩虹色和黑色，相信應該有不少華人讀者會一頭霧水，「納迦」不是都是同一個樣子嗎？還有分顏色嗎？

九大龍王（๙ พญานาคราช）

根據泰國黎逸皇家大學（Roi Et Rajabhat University）Pongsawut Rachjun教授的研究，泰國東北地區（又稱ISAN、依善、伊善、伊閃）對於「納迦」的論述包含「四大族群」、「四種職責」與「九大龍王」，以下將分別介紹：

四大族群

依據「納迦」的膚色可分為四大種族。

  1. 威盧跋族（วิรูปักข์）：有著金黃色皮膚，在納伽神龍傳說中，這個族群有著遠比其他納伽龍族更高權力，而威盧跋族的統領者是守護西方的廣目天王（ท้าววิรูปักษ์），不過廣目天王本身是天神並非納伽龍族。
  2. 艾拉跋塔族（เอราปักถะ）：有著綠色的皮膚
  3. 查帕亞卜達族（ฉัพพยาปุตตะ）：有著彩虹色的皮膚
  4. 甘哈寇瑪族（กัณหาโคตมะ）：有著黑色的皮膚

而傳統上泰國人相信各種的蛇類也都是從納伽分出來的動物，甚至認為蛇其實是納伽的子孫，因此對蛇也相當尊敬。

四種責任

依據「納迦」守護的地區、範圍與目的分成四種類型。

  1. 神界納伽：負責守護天宮及天神的神殿
  2. 天空納伽：負責起風降雨
  3. 守護納伽：負責守護河水與溪流
  4. 護財納伽：負責保護大地與森林中的寶藏與財物
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