歐美城市的空間經驗和規劃（上）：不可否認，有財力和權勢的人能對地產進行改造
我們想讓你知道的是
各位讀者喜歡自己居住的城鎮嗎？它是好吃、好玩、好方便？還是好擠、好貴、好汙染？抑或是好看、好住、好整齊？甚至是坊間的玩笑話──好山、好水、好無聊？而「好看」和「不好看」的定義又是什麼呢？
文：張琳
各位讀者喜歡自己居住的城鎮嗎？它是好吃、好玩、好方便？還是好擠、好貴、好汙染？抑或是好看、好住、好整齊？甚至是坊間的玩笑話──好山、好水、好無聊？而「好看」和「不好看」的定義又是什麼呢？
在西洋藝術史、建築史的學識（scholarship）裡，對於市容有些許的討論。其中一部分，是針對城市的視覺再現（visual representation, 即攝影或畫作）；另外一部分，則是對於實體城市的空間經驗和規劃。現在就讓筆者以整個十九世紀、二十世紀初的歐美城市為例，為讀者們整理訴說。
首先，不可否認，有財力和權勢的人能對地產（properties）進行改造，從而影響市容景觀。例如：倫敦市中心的三座大型皇家公園──海德公園、（Hyde Park）、綠公園（Green Park）、聖詹姆斯公園（St James’ Park），雖然在地圖上連成一氣【圖1】，但是在十八世紀末，每座公園仍設有自己的大門、圍欄，甚至收費站。
彼此間沒有馬路互通，拜訪完一座公園後，若要前往第二座，即使它就在眼前，但仍需繞路才能抵達。直到喬治四世（George IV, 1762-1830; 1811-1820為攝政王，1820-1830為英國國王）即位後，想建立更宏偉的市容，才拆除了前述的「障礙物」。
不只拆除，同時新增一些像紀念碑（monument）的建築物，例如拱門和雕像，也是英王所重視的。[1]於是在1825年，建築師伯頓（Decimus Burton, 1800-1881）提出了「海德公園屏幕」（the Hyde Park Screen）的草圖，落成後即是今日「海德公園轉角」（Hyde Park Corner）這處交通要道上，最醒目的地標【圖2】。
有趣的是，同樣也是在1825年，地方性的城市卻面臨和首都截然不同的市容議題。中部的伯明罕（Birmingham）是當時歐洲最大的金屬製造業中心，生產如錢幣、皮鞋皮帶的扣環、槍等等。勞力的湧入和工廠的聚集，讓伯明罕的市中心和邊陲地帶越來越擁擠。
附近有一個姓氏為「凱爾梭普」（Calthorpe）的領地貴族，不願將土地租給工廠或興建平民住宅，特別規定開發商只能興建價格較高的獨棟房屋（villa），以吸引收入較高的實業家和專業人士遷入。
1825年，當地的史書就記載道，在凱爾梭普的土地上，映入眼簾的全是剛蓋好的「奢華別墅」（gay villas）和好多條「無情又筆直的馬路」（merciless straight streets.）。[2]merciless的意思，應是指馬路不會因為遇到樹木或老建築物就轉彎，而是直接砍樹或拆屋。
的確，拆與蓋是市容永恆的罣礙。熟悉歐洲藝術文化的讀者，都知道法國領導人拿破崙三世（Napoleon III, 1808-1873）任命豪斯曼男爵（Georges-Eugène Haussmann, 1809- 1891）執行巴黎的改造計畫，並在1851年開張大吉。整個計畫期間，總共拆了約兩萬棟房子，新建了約三萬棟房子，[3]和數個大型公園。
其中，大型公園的靈感，正是來自拿破崙三世年輕時流亡倫敦，在那兒的皇家公園體驗到的廣袤綠地。[4]這拆與蓋的過程中，原職插畫家的馬維爾（Charles Marville, 1813-1879），恰好也拿起相機轉作攝影。他於1862年正式被任命為巴黎市政府的攝影師，除了為城市的改變留下了紀錄，也為巴黎「現代化」之前的中世紀過往留下了身影。[5]
和倫敦、伯明罕、巴黎的市容不同，紐約似乎較少經歷當權者單一的指揮、或是某個階級的獨佔，反而別具商業色彩，例如中央公園（the Central Park）。【圖3】看似欣欣向榮，背後或許另有考量。原因是中央公園還在蓋的二十年間（1850s-1870s），所產出的景觀圖（views）竟然比蓋好後的更多，顯示有人刻意在施工期，即不斷商業性的宣揚中央公園未來的美景。
例如：當時美國社會在文化品味上仍以歐陸為榜樣，尤其日耳曼語系自杜勒（Albrecht Dürer, 1471-1528）以降的版畫傳統，更是一塊金字招牌。就有一位來自瑞士的巴赫曼（John Bachmann, 1814/15-1896），打著日耳曼後代子孫的名號，開業繪製美國東部各城市的景觀圖，在業界頗有名聲。
這幅在1865年完成的中央公園鳥瞰圖，展現了覆蓋廣闊又生長茂盛的綠樹，左下角還有天鵝戲水（比例上，天鵝體型偏大，與遊船匹敵）。整體呈現了完工後具永續性，且與周邊城市融為一體的想像──即便1865年時，中央公園還在整地、移樹，處處是土坑坡道，並非版畫中綠油油的美景。
那麼，版畫中如此美好的品味，它的客群到底是誰？根據研究指出，包含了當初努力推動中央公園建設案的政客、投資的工程公司，還有對將來附近住宅建案可能有興趣的中產階級。[6]這些客群，或多或少顯示了紐約城市發展過程中，受到商業化的程度。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。