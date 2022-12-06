歐盟協議禁止進出口助長森林砍伐產品，「咖啡、可可、牛肉」等須提供來源地準確地理資訊

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今（6）日聲明表示，歐盟已達成協議，將禁止牛、可可、咖啡、棕櫚油、大豆和木材等「造成森林砍伐主要因素」的產品進口至歐盟國家。

聲明寫道，新規定要求企業若要將牛、可可、咖啡、棕櫚油、大豆、木材及其衍生產品牛肉、皮革、家具、巧克力等自歐盟國家出口或是進口至歐洲市場，都必須進行嚴格調查；企業必須蒐集其所採購商品來源地準確的農地地理資訊，證明產品並非來自被砍伐的森林地區。

歐洲議會（European Parliament）新聞稿補充，在會議中，歐洲議會議員成功地在產品方面增加了橡膠、木炭、印刷紙製品和一些棕櫚油衍生物，並在森林定義方面，擴大解釋為原始森林、自然再生森林轉變為人工林或其他林地以及將原始森林轉變為人工林。

歐聯委員會聲明指出，由於歐盟是這些商品的主要經濟體和消費國，此舉將能確保歐盟市場不再助長並有助於阻止歐盟和其他地區的森林砍伐和森林退化，進而減少溫室氣體排放和生物多樣性喪失。

森林砍伐、森林退化是氣候危機和生物多樣性喪失的重要因素。聯合國糧食及農業組織（FAO）評估，1990至2020年間，森林砍伐損失了比歐盟面積還大、4.2億公頃的森林；政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）則估計，2007至2016年間，23%的人為溫室氣體來自農業、林業和其他土地利用，主因為森林砍伐、牲畜和化肥等農業生產的排放。

對於此協議，歐盟委員會副主席弗蘭斯．蒂默曼斯（Frans Timmermans）表示：「 今天達成的協議標誌著全球反森林砍伐鬥爭的一個重要轉折點。打擊森林砍伐是這一代人的緊迫任務，也是留給下一代的偉大遺產。 」

《EURACTIV》報導，綠色和平（Green Peace）也稱讚此為「森林領域的重大突破」「將能使一些電鋸停止運轉，並阻止企業從森林砍伐中獲利。」

歐洲議會環境委員會主席帕斯卡爾．坎芬（Pascal Canfin）則認為這是一項真正對於日常生活有影響的規範，「我們談論的是非常具體的項目——你早上喝的咖啡或你早上吃的巧克力。」

不過，該新規定仍有待歐洲議會和歐盟高峰會（European Council）正式通過才能生效；一旦生效，營運商和貿易商將有18個月的適應期來實行新規定。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範