歐美城市的空間經驗和規劃（下）：以「人的經驗」穿梭遊走，也是梳理市容的重要依據
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除了「上帝視角」之外，以「人的經驗」穿梭遊走，也是梳理市容的重要依據。奧地利畫家暨建築師西特（Camillo Sitte, 1843-1903），在1889年出版了一本專書，提到城市之美有如室內陳設，應該是一個愉快、溫暖、不雜亂，又有許多巧思和擺飾的空間。這是一種親密的空間感，是通盤規劃下的康莊大道無法企及的。
文：張琳
在上篇文章，筆者談到1820年代的倫敦、1825年的伯明罕、1851年起的巴黎，和1850年代到1870年代的紐約。它們的市容似乎都要由高處俯瞰，或通盤理解。
然而，除了「上帝視角」之外，以「人的經驗」穿梭遊走，也是梳理市容的重要依據。奧地利畫家暨建築師西特（Camillo Sitte, 1843-1903），在1889年出版了一本專書，提到城市之美有如室內陳設，應該是一個愉快、溫暖、不雜亂，又有許多巧思和擺飾的空間。這是一種親密的空間感，是通盤規劃下的康莊大道無法企及的。
因此，西特所推崇的是古老歐洲城鎮，像是義大利的維洛那（Verona），強調這類城鎮的廣場，呈現美麗的「不規則」形（irregularity）【圖1】。而且整座城鎮繪製成平面圖時，其街道也少有「對稱」或棋盤格的模樣。[1]讀者可以想見，這樣的空間滋養出來的文化，鄰里互動密切、雞犬相聞，應是頗具有人情味。
說到人情味，或許小鎮這種規模的城市辦得到，大型城市總有身價不一的地段，階級壁壘更為分明。讓一座大城市達到跨越階級的關懷談何容易？不過，在倫敦，就有一位胸懷蒼生的牧師娘海利耶塔・巴爾內（Henrietta Barnett, 1851-1936），發願在一處風景絕佳的郊丘，建立一座容納各種階級的住宅郊區（suburb）。
十九世紀下半葉起，她和夫婿來到全市最貧窮的碼頭區服務，觀察到：「…這個教區的人，住的房間情況之惡劣，國家應該引以為恥…這些大雜院裡的年輕男女生來就是乞討，從沒有人教他們…養活自己，是自己的責任…」[2]
夫妻倆便聯手辦學堂，幫這些教友找房子住。那時，倫敦正值地下鐵興建的黃金時期，該牧師之妻聽聞一條新的地鐵線即將經過（但不會穿過）倫敦著名的綠地──「漢普斯頓荒原」（Hampstead Heath），她便產生了一個構想：她希望地鐵帶來的開發案，不再只是富人獨享，而是能以基金會的名義持有土地，在上面蓋一座容納各階級的「漢普斯頓花園市郊」（Hampstead Garden Suburb）。
1905年，她投書報紙準備募款、購地。文中，她發表了對市容的觀察：這一百多年來，倫敦不斷擴大，但是擴張中的郊區市容不盡理想，可分三類。第一類是富人聚集的市郊──房子大、花園美，規劃得宜但僅為少數人所享；第二類是中產階級居住的市郊，房型中等，一棟挨著一棟，不見得有花園，而且缺乏全區規劃，故街道配置不良，又沒有公共綠地；第三類是工業階級（industrial class）匯聚的市郊，房屋狹小擁擠、後院陰暗，而且建商為了擠出更多的空間蓋房子，常犧牲了花園和綠地的存在，甚至連行道樹都沒有。
巴爾內女士繼續批判道，這就是地主的貪婪和建商的唯利是圖，所造成的結果。她說：「此情此景，是我們文明所必須的嗎？」[3]爾後募款成功並購得土地，巴爾內女士又更進一步提出她具體的市容願景：「不可有某棟房子遮蔽了鄰屋的日照，或者冒犯了鄰屋(按：像是遮住對方視野；阻礙對方動線；或建物之高度、造型、及座向突兀，造成視覺不悅)…從市郊各處望去，視野都要很好，或至少能保有一隅遠眺鄉間。」[4]
這崇高的理想，也覓得堪大任的建築師，終於在1907年建成了「漢普斯頓花園市郊」【圖2】。當中的房子和街道規劃有致，不會死板排列，街區內有著公寓、小套房、大別墅，能符合不同階級的住屋需求。
這段故事提醒我們，市容美醜的靈魂其實不僅在「美感」本身，而是在「道德」──人們更應該考慮的是，當「低端住宅」被視為市容毒瘤之餘，其內部真正核心的問題是什麼？又，中上階級追求美好居家環境的同時，唯有整體規劃、秉持道德，才能讓美感永續。[5]
「漢普斯頓花園市郊」的例子已有「社會主義」的色彩，若要更進一步聚焦民生公益，那麼「現代主義」的設計對市容的影響更是值得一提，例如反對西特的柯比意（Le Corbusier, 1887-1965）。
柯比意設計的馬賽公寓（Unité d’Habitation, Marseille）【圖3】，是一棟十幾層樓高的公寓，外牆不貼磁磚，刻意嶄露水泥的質感。內部則分隔成300多個大小不同的居住單位。整體基調以「功能」和「實用」至上，形成了現代主義特有的剛毅颯爽的風格。
還有德國景觀建築師米格（Leberecht Migge, 1881-1935）。他早年只做私人花園別墅的案子，後來積極參與公共花園、公園的規劃，大至漢堡（Hamburg），小至史塔恩斯朵夫（Stahnsdorf，柏林附近）都有過他的提議。
尤其他到晚年不僅關心園林景觀表象的問題，更思考都市的汙水和廢棄物該何處去，因而積極將公園建設成一個生態系統，使其可以分解有機物質。[6]米格的想法十分先進，而這樣的公園所成就的市容，就不光只是美麗而已，更具有整潔和徹底的精神。但是很可惜，米格的倡議如同他所處的威瑪共和國（Weimar Republic, 1918-1933）一樣，具有深刻的人文內涵、卻短暫而未得落實。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。