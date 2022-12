歐美城市的空間經驗和規劃（下）：以「人的經驗」穿梭遊走，也是梳理市容的重要依據

文:張琳

在上篇文章,筆者談到1820年代的倫敦、1825年的伯明罕、1851年起的巴黎,和1850年代到1870年代的紐約。它們的市容似乎都要由高處俯瞰,或通盤理解。

然而,除了「上帝視角」之外,以「人的經驗」穿梭遊走,也是梳理市容的重要依據。奧地利畫家暨建築師西特(Camillo Sitte, 1843-1903),在1889年出版了一本專書,提到城市之美有如室內陳設,應該是一個愉快、溫暖、不雜亂,又有許多巧思和擺飾的空間。這是一種親密的空間感,是通盤規劃下的康莊大道無法企及的。

因此,西特所推崇的是古老歐洲城鎮,像是義大利的維洛那(Verona),強調這類城鎮的廣場,呈現美麗的「不規則」形(irregularity)【圖1】。而且整座城鎮繪製成平面圖時,其街道也少有「對稱」或棋盤格的模樣。[1]讀者可以想見,這樣的空間滋養出來的文化,鄰里互動密切、雞犬相聞,應是頗具有人情味。

Photo Credit: Camillo Sitte, The Art of Building Cities: City Building According to Its Artistic Fundamentals (New York: Reinhold Publishing, 1945) p. 31.

【圖1】奧地利畫家暨建築師西特所繪,義大利城市維洛那之廣場平面圖