2022/12/06,
教育

教育部籲學生協助交通應在「校門內側」，青民協發現仍有學校派學生站校門外100公尺處

教育部籲學生協助交通應在「校門內側」，青民協發現仍有學校派學生站校門外100公尺處
交通導護示意圖｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

教育部8月發函各校，要求優先讓有受過交通專業訓練的人力，擔任學校的交通導護，讓學生協助的話也須符合規範。但如今包含國中都還有學生協助交通服務的情況，新北市土城國中是按班級輪值，連離校門口約100到150公尺的路口，也會安排學生站崗。

教育部8月發函各校，要求優先讓警察、義交及有受過交通專業訓練的人力，擔任學校的交通導護，如果有必要請學生協助，則應安排在校門口內側安全位置。然而，台灣青年民主協會卻發現，仍有多所學校讓學生站校門外指揮，還有國中學生站到校門口超過100公尺處站崗。

高雄市去年有一名國中體育老師，在值勤導護時被闖紅燈的汽車撞成重傷，後續有許多教師團體出面呼籲，不該讓老師、學生站路口指揮交通，而是由受過專業訓練的成人或義交來擔任。

教育部於今年8月也發函各校，要求各校優先配合警察、義交的交通指揮及管制，並結合有受過交通專業訓練的人力資源，來編組學校的交通導護隊，如家長志工、社區志工、守望相助隊等等。針對一般中小學家長導護志工，各縣市交通局、教育局每個年度也會提供研習課程，培訓交通導護執勤的觀念與技巧。

教育部函文中提及，如果仍須請學生協助交通服務，應符合3項條件，其中1項是審慎規劃服務地點，例如大門、側門等學校門口內側的安全位置，並適時檢視服務地點的安全和妥適性，以維護學生安全。

景美、北一學生輪值導護需站到校外

根據全教總今（2022）年2月所公布的問卷結果，調查的21縣市、960所中小學校中，有約36.15％（347所）學校派學生擔任交通導護，且有超過90％（869所）學校，是由學校教職員工負責導護。

而台灣青年民主協會的初步調查顯示，直至今日，仍有多所學校讓學生站在校門外指揮。台北市景美女中高一每班都要派人輪值，在早上7點多上學時段及下午4點多放學時段站校門口，於綠燈時拿旗子引導其他學生過馬路。

北一女中是由高一、高二班級輪值，輪到的班級須派約10位學生到校門外協助，主要工作內容包含舉牌引導車子往前開，以及紅燈時舉旗擋住車子往前開。

就連國中也有學生協助交通服務的情況，新北市土城國中是按班級輪值，連離校門口約100到150公尺的路口，也會安排學生站崗。

對此，青民協呼籲，既然教育部已經發函各校做政策宣示，那就應該持續檢視各校的執行狀況，「目前情況依然是教育部說一套、學校做一套」，教育部要主動瞭解各校在執行政策上，是否有遇到困難。

青民協指出，對於各校交通疏導人力如何安排，教育部要有更具體的指引，在維護學生交通安全的前提下，與警政單位、義交及受過訓練的專業志工隊進行合作執行勤務，不應一再讓學生、老師處於危險之中，等到出事再來進行檢討。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。