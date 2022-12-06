教育部籲學生協助交通應在「校門內側」，青民協發現仍有學校派學生站校門外100公尺處
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教育部8月發函各校，要求優先讓有受過交通專業訓練的人力，擔任學校的交通導護，讓學生協助的話也須符合規範。但如今包含國中都還有學生協助交通服務的情況，新北市土城國中是按班級輪值，連離校門口約100到150公尺的路口，也會安排學生站崗。
教育部8月發函各校，要求優先讓警察、義交及有受過交通專業訓練的人力，擔任學校的交通導護，如果有必要請學生協助，則應安排在校門口內側安全位置。然而，台灣青年民主協會卻發現，仍有多所學校讓學生站校門外指揮，還有國中學生站到校門口超過100公尺處站崗。
高雄市去年有一名國中體育老師，在值勤導護時被闖紅燈的汽車撞成重傷，後續有許多教師團體出面呼籲，不該讓老師、學生站路口指揮交通，而是由受過專業訓練的成人或義交來擔任。
教育部於今年8月也發函各校，要求各校優先配合警察、義交的交通指揮及管制，並結合有受過交通專業訓練的人力資源，來編組學校的交通導護隊，如家長志工、社區志工、守望相助隊等等。針對一般中小學家長導護志工，各縣市交通局、教育局每個年度也會提供研習課程，培訓交通導護執勤的觀念與技巧。
教育部函文中提及，如果仍須請學生協助交通服務，應符合3項條件，其中1項是審慎規劃服務地點，例如大門、側門等學校門口內側的安全位置，並適時檢視服務地點的安全和妥適性，以維護學生安全。
景美、北一學生輪值導護需站到校外
根據全教總今（2022）年2月所公布的問卷結果，調查的21縣市、960所中小學校中，有約36.15％（347所）學校派學生擔任交通導護，且有超過90％（869所）學校，是由學校教職員工負責導護。
而台灣青年民主協會的初步調查顯示，直至今日，仍有多所學校讓學生站在校門外指揮。台北市景美女中高一每班都要派人輪值，在早上7點多上學時段及下午4點多放學時段站校門口，於綠燈時拿旗子引導其他學生過馬路。
北一女中是由高一、高二班級輪值，輪到的班級須派約10位學生到校門外協助，主要工作內容包含舉牌引導車子往前開，以及紅燈時舉旗擋住車子往前開。
就連國中也有學生協助交通服務的情況，新北市土城國中是按班級輪值，連離校門口約100到150公尺的路口，也會安排學生站崗。
對此，青民協呼籲，既然教育部已經發函各校做政策宣示，那就應該持續檢視各校的執行狀況，「目前情況依然是教育部說一套、學校做一套」，教育部要主動瞭解各校在執行政策上，是否有遇到困難。
青民協指出，對於各校交通疏導人力如何安排，教育部要有更具體的指引，在維護學生交通安全的前提下，與警政單位、義交及受過訓練的專業志工隊進行合作執行勤務，不應一再讓學生、老師處於危險之中，等到出事再來進行檢討。
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核稿編輯：楊士範
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