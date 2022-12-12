讓台灣觀光蒙塵30年的井口真理子命案（一）：獨自來台旅遊卻就此渺無音訊的日本女孩

文：路那

1990年4月28日，一名年約23歲、身高約153公分，體重50公斤，圓臉、左嘴角有顆明顯黑痣的日本女大學生躍上了台灣的新聞版面。她青春正艾，尚有大好時光。個性獨立，對所有事情都懷抱著好奇心。她在「台流」尚未如今日般興盛的年代，獨自一人來台旅遊，卻就此渺無音訊。

她就是接下來一整個世代的台灣人都不會忘記的，井口真理子。

沒有登機的女孩，離境班機上的一張空位

井口真理子是在4月2日來到台灣的。甫獲選為「中國研究會」會長的她，品學兼優之外，對中文與相關文化也有一定程度的涉獵。這次來台，是繼她前往中國旅遊之後的考察旅行。

就讀御茶水女子大學的井口真理子，家境即便算不上富裕，應該也屬小康。井口真理子與家人的關係很好，每次出門，必定告知家人行蹤，旅途中還會寄明信片給母親井口久子，告訴她旅途上的趣聞瑣事。因此，當真理子並未如原訂計畫在18日返回日本，其後也沒有任何明信片或信件報告行蹤時，母親井口久子不由得心急如焚。

「真理子不是那樣的孩子。」憑藉著這股信念，迅速地與日本官方聯繫的久子，在台日雙方已然於1972年斷交的情況下，被轉介給了日本交流協會。在日本交流協會的協助下，久子在25日抵達台灣，向警政署報案。

實際上，早在久子來台之前，台灣方面就已經了解了事件的狀況。由於牽涉到外國人士，國際處境困難的台灣不敢怠慢，警政署早已開始著手清查真理子的行蹤。他們首先做的，便是調閱真理子的出入境記錄，確認了她並未出境，人應該還在台灣境內──對於台灣警方而言，這下子麻煩了，但他們還不知道事情將有多「麻煩」。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

中斷的南台灣考察行程

久子抵達台灣後的第二個禮拜，日本媒體也終於嗅到了不對的風向，派員前來查訪。日本《共同通信社》派了駐香港的特派員坂井臣之助，在5月7日時飛往台南詢問當前的調查結果。

根據外事課的回覆，台灣警察可說是相當認真地清查了井口真理子來到台灣以後的行蹤。據查證，真理子在4月2日抵達台灣後，在3日結束了台北的行程，之後便搭車南下；7日，她從台南寄出給家人的最後一封信後，原本應該搭乘11點30分的火車前往高雄，再轉到澎湖，卻從此行蹤成謎。

根據台南市警方的判斷，真理子應該是到了高雄才失蹤的。我們沒有看到高雄警方的回應，但想必當時應該也是兵荒馬亂地四處盤查吧。

用錢換不回生命，是否能換來線索？

井口久子在女兒失蹤3個月後，在該年的7月又再次來台尋女。這次，她提出了日幣51萬元的懸賞。警政署也同步提供了5萬元新台幣的獎金，希望重賞之下必有勇夫，能有人早日提供真理子下落的線索──儘管事到如今，已經沒有人對她的倖存懷抱著希望。然而對家屬來說，不管如何，總是活要見人，死要見屍啊。

井口久子來台的消息見報不久，在7月9日，高雄市外事科接獲線報，指稱井口真理子已被殺害，屍體被埋在台南縣新市鄉的公墓群內，墓碑上還刻有「林家惠」的名字。高雄市警局急忙連絡台南縣警局，永康分局獲報後立刻行動，然而查遍公墓園區內千座以上的墳，卻沒有看到任何一座符合描述的墓。新市鄉公墓的管理資料上，也從來沒出現過「林家惠」這個看似普通至極的名字。

這是兇手的故佈疑陣，是知情者的友善提示，或者根本只是無聊人士的閒暇取樂？井口久子懷抱的尋得愛女的希望，在大規模的搜索一無所獲後，只能轉變為沉甸甸的失望。

Photo Credit: 中央社 台南車站大廳 中央社記者楊思瑞攝 111年5月1日

迷霧出現在愉快順利的台南行之後

井口真理子的失蹤案，隨著她下落遲遲不明，逐步衍生為台灣觀光業的噩夢。原本7、8月是日本旅客來台的旺季，然而井口真理子的失蹤，卻讓旅行指南上「台灣是個治安良好，人民和善，樂意幫助外國人」的宣傳詞一下子失去了光芒。隨著日媒開始大幅報導井口真理子案的毫無進展，台灣作為「安全的自助旅行之地」的招牌也開始蒙塵，事態一下子變得嚴峻起來。

根據警方的調查，與井口真理子寄給家人的描述，真理子在前往台南的火車上認識了一名青年李思漢。熱情好客的李思漢，和真理子聊得十分愉快，還邀請真理子在逗留台南期間住到他家。真理子也爽朗地答應了。

於是，5日和6日兩天，她就住在李思漢的家中。6日，她在路上認識了一名老人，好心的老人帶她逛台南市區。7日，李思漢帶她去搭火車，還特地請售票員關照一下真理子──幸好這位李思漢有此一善心之舉，否則，他絕對是嫌疑最大的人物吧。

儘管如此，在找到真兇前，李思漢還是做為最大嫌疑人，蒙受了不少不白之冤。他不僅遭到警方限制出境、台日媒體全日跟蹤，就連租屋與工作都面臨不少拒絕。他一定沒想到，偶然的善心，帶給他的卻是無窮無盡的懷疑吧。但站在警方的立場，必須詳加調查，似乎也是沒辦法的事。

對真理子而言，不幸的是因為售票員工作時間的關係，回覆無法接受李思漢的委託。真理子就這樣獨自一人搭上了往高雄的火車──真理子自己肯定不會在意的，她都敢獨身來台了，搭個火車又算什麼呢？她能照顧自己的。

然而懷抱著此種信念的她，終究在這最後一趟旅途中失去了蹤影。問題來了，在高雄火車站下車後，真理子去了哪裡？最後一個看到她的人又是誰？警方拚命地搜索盤問，但高雄市火車站前面人來人往，誰會記得一個看起來和台灣人相差無多的東洋女孩呢？

事態陷入了膠著。

不只是一個女孩失蹤那麼單純