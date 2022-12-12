讓台灣觀光蒙塵30年的井口真理子命案（一）：獨自來台旅遊卻就此渺無音訊的日本女孩
我們想讓你知道的是
井口真理子的失蹤案，隨著她下落遲遲不明，逐步衍生為台灣觀光業的噩夢。原本7、8月是日本旅客來台的旺季，然而井口真理子的失蹤，卻讓旅行指南上「台灣是個治安良好，人民和善，樂意幫助外國人」的宣傳詞一下子失去了光芒。
文：路那
1990年4月28日，一名年約23歲、身高約153公分，體重50公斤，圓臉、左嘴角有顆明顯黑痣的日本女大學生躍上了台灣的新聞版面。她青春正艾，尚有大好時光。個性獨立，對所有事情都懷抱著好奇心。她在「台流」尚未如今日般興盛的年代，獨自一人來台旅遊，卻就此渺無音訊。
她就是接下來一整個世代的台灣人都不會忘記的，井口真理子。
沒有登機的女孩，離境班機上的一張空位
井口真理子是在4月2日來到台灣的。甫獲選為「中國研究會」會長的她，品學兼優之外，對中文與相關文化也有一定程度的涉獵。這次來台，是繼她前往中國旅遊之後的考察旅行。
就讀御茶水女子大學的井口真理子，家境即便算不上富裕，應該也屬小康。井口真理子與家人的關係很好，每次出門，必定告知家人行蹤，旅途中還會寄明信片給母親井口久子，告訴她旅途上的趣聞瑣事。因此，當真理子並未如原訂計畫在18日返回日本，其後也沒有任何明信片或信件報告行蹤時，母親井口久子不由得心急如焚。
「真理子不是那樣的孩子。」憑藉著這股信念，迅速地與日本官方聯繫的久子，在台日雙方已然於1972年斷交的情況下，被轉介給了日本交流協會。在日本交流協會的協助下，久子在25日抵達台灣，向警政署報案。
實際上，早在久子來台之前，台灣方面就已經了解了事件的狀況。由於牽涉到外國人士，國際處境困難的台灣不敢怠慢，警政署早已開始著手清查真理子的行蹤。他們首先做的，便是調閱真理子的出入境記錄，確認了她並未出境，人應該還在台灣境內──對於台灣警方而言，這下子麻煩了，但他們還不知道事情將有多「麻煩」。
中斷的南台灣考察行程
久子抵達台灣後的第二個禮拜，日本媒體也終於嗅到了不對的風向，派員前來查訪。日本《共同通信社》派了駐香港的特派員坂井臣之助，在5月7日時飛往台南詢問當前的調查結果。
根據外事課的回覆，台灣警察可說是相當認真地清查了井口真理子來到台灣以後的行蹤。據查證，真理子在4月2日抵達台灣後，在3日結束了台北的行程，之後便搭車南下；7日，她從台南寄出給家人的最後一封信後，原本應該搭乘11點30分的火車前往高雄，再轉到澎湖，卻從此行蹤成謎。
根據台南市警方的判斷，真理子應該是到了高雄才失蹤的。我們沒有看到高雄警方的回應，但想必當時應該也是兵荒馬亂地四處盤查吧。
用錢換不回生命，是否能換來線索？
井口久子在女兒失蹤3個月後，在該年的7月又再次來台尋女。這次，她提出了日幣51萬元的懸賞。警政署也同步提供了5萬元新台幣的獎金，希望重賞之下必有勇夫，能有人早日提供真理子下落的線索──儘管事到如今，已經沒有人對她的倖存懷抱著希望。然而對家屬來說，不管如何，總是活要見人，死要見屍啊。
井口久子來台的消息見報不久，在7月9日，高雄市外事科接獲線報，指稱井口真理子已被殺害，屍體被埋在台南縣新市鄉的公墓群內，墓碑上還刻有「林家惠」的名字。高雄市警局急忙連絡台南縣警局，永康分局獲報後立刻行動，然而查遍公墓園區內千座以上的墳，卻沒有看到任何一座符合描述的墓。新市鄉公墓的管理資料上，也從來沒出現過「林家惠」這個看似普通至極的名字。
這是兇手的故佈疑陣，是知情者的友善提示，或者根本只是無聊人士的閒暇取樂？井口久子懷抱的尋得愛女的希望，在大規模的搜索一無所獲後，只能轉變為沉甸甸的失望。
迷霧出現在愉快順利的台南行之後
井口真理子的失蹤案，隨著她下落遲遲不明，逐步衍生為台灣觀光業的噩夢。原本7、8月是日本旅客來台的旺季，然而井口真理子的失蹤，卻讓旅行指南上「台灣是個治安良好，人民和善，樂意幫助外國人」的宣傳詞一下子失去了光芒。隨著日媒開始大幅報導井口真理子案的毫無進展，台灣作為「安全的自助旅行之地」的招牌也開始蒙塵，事態一下子變得嚴峻起來。
根據警方的調查，與井口真理子寄給家人的描述，真理子在前往台南的火車上認識了一名青年李思漢。熱情好客的李思漢，和真理子聊得十分愉快，還邀請真理子在逗留台南期間住到他家。真理子也爽朗地答應了。
於是，5日和6日兩天，她就住在李思漢的家中。6日，她在路上認識了一名老人，好心的老人帶她逛台南市區。7日，李思漢帶她去搭火車，還特地請售票員關照一下真理子──幸好這位李思漢有此一善心之舉，否則，他絕對是嫌疑最大的人物吧。
儘管如此，在找到真兇前，李思漢還是做為最大嫌疑人，蒙受了不少不白之冤。他不僅遭到警方限制出境、台日媒體全日跟蹤，就連租屋與工作都面臨不少拒絕。他一定沒想到，偶然的善心，帶給他的卻是無窮無盡的懷疑吧。但站在警方的立場，必須詳加調查，似乎也是沒辦法的事。
對真理子而言，不幸的是因為售票員工作時間的關係，回覆無法接受李思漢的委託。真理子就這樣獨自一人搭上了往高雄的火車──真理子自己肯定不會在意的，她都敢獨身來台了，搭個火車又算什麼呢？她能照顧自己的。
然而懷抱著此種信念的她，終究在這最後一趟旅途中失去了蹤影。問題來了，在高雄火車站下車後，真理子去了哪裡？最後一個看到她的人又是誰？警方拚命地搜索盤問，但高雄市火車站前面人來人往，誰會記得一個看起來和台灣人相差無多的東洋女孩呢？
事態陷入了膠著。
不只是一個女孩失蹤那麼單純
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。