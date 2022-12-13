讓台灣觀光蒙塵30年的井口真理子命案（二）：白天是熱心在地嚮導，晚上卻成為冷酷殺手
我們想讓你知道的是
十句證詞九句假，是警方對劉學強口供的感想，而如何找出關鍵的那一句真話，就成了警方的挑戰。現在他們必須判斷，劉學強這次說的到底是真相，還是另一個避重就輕的謊言？
文：Hasami綠
說著故鄉語言的惡人
失蹤的井口真理子，在警方的心中化成一個根拔不掉的心頭刺。因此在1991年2月時，台灣的偵辦體系，提升到前所未有的規模：刑事警察局副局長饒貽順，率領偵二隊組長王家儒、施讚步及林坤煌南下，與高雄市警方組成聯合專案小組，再度清理查井口真理子案件的各項資料，根據並從各項所有旁證與目擊者的說詞中，終於發現了一絲曙光。
根據高雄一位目擊者的證詞，一個能說簡單日文的劉姓司機，曾帶著一名日本女子回家，但在那之後，再也沒有人見過那位日本女子；在此期間之後，劉姓司機還曾向自己的姊姊借錢買新車，理由是車子曾經載過死人。這條線索，讓長期如無頭蒼蠅的專案小組為之一震：難道目擊者口中說的日本女子，就是失蹤已久的井口真理子嗎？
不祥的數字3與4
歷經了多次失望後，專案人員並不急著約談劉姓司機──時年35歲的劉學強。相反地，他們小心翼翼，先是根據地緣關係，展開大規模查訪，確定劉姓司機確實丟棄過一張床墊以及一包重物──這才在3月4日上午10點，向地檢署申請搜索票後，正式約談劉學強。
被傳訊到案的劉學強，滿臉的恐懼與疲憊，面對偵辦人員時，開口第一句話竟然是：「今天幾號？」怎麼會問這個問題呢？覺得不太尋常的專案小組成員詢問道。這才發現，原來劉學強曾到廟宇求神問卜，解籤的廟祝告訴他，3月4日是他的大關，躲不過恐有牢獄之災。
發現他被約談的日子正是3月4日時，劉學強一下子就崩潰了。他爽快地承認殺了井口真理子，也老實招來將屍體埋在何方──他先說將屍體埋在位於高雄的自家後院，一下又說是埋在小港地區。警方多次奔波，到處挖掘卻總是無功而返，最後只好以他精神錯亂為由，暫時將其釋放。
是恐懼的嫌犯，還是狡猾的嫌犯？
但因為井口案實在拖延太久了，警方偵辦到現在，也只有劉學強這條線看起來比較像樣，不可能放棄。於是，在3月5日，劉學強還是被依殺人、毀屍等罪嫌移送高雄地檢署，由檢察官王登榮訊問。
在檢察官面前，劉學強說，他不認識井口真理子。問不出個結果，只好還押到法警的拘留室內。沒想到此時奇變陡生──劉學強利用腳鐐外包的布條纏繞窗口，企圖上吊自殺。幸好法警及時發現，這個最重要的嫌疑犯才保住了一條小命。
想想，要是唯一的嫌疑犯在尋獲屍體與確定罪嫌前便自盡身亡，那麼台灣警方的顏面要往哪裡擺呢？（誰又料得到在多年後，換成日本警方擺了一個大烏龍，竟讓台灣籍殺人嫌疑犯在押送中自盡。）
既已收押，專案小組在5日、6日接連借提劉學強，試圖從他口中問出更多與真理子相關的細節。儘管劉學強顛三倒四，邏輯不通，但警方終究還是設法問出了他與井口真理子的相遇經過──或者倒不如說，劉學強對於如何結識井口真理子，可是頗為津津樂道。
白天是熱心的在地嚮導，晚上卻成了冷酷殺手
根據劉學強的說法，他是在高雄中學附近的建國路上遇到井口真理子的。因為劉學強會一點簡單日文，因此上前攀談。井口真理子請他幫忙找一間便宜的旅社，劉學強想盡地主之誼，便邀她到家中住宿，不僅中午晚上都請井口吃飯、帶她去澄清湖玩，還到鳳山市區的文具店買風景明信片與飾品當作紀念，送給井口真理子。
當日晚間，劉學強帶她到大統百貨公司10樓的飲食攤，享受了許多小吃美食，晚上9點才回到位於飛機路的住處。劉學強的住處只有5坪大，床位讓給了井口，劉則在靠房門處打地鋪。井口在寫完給家人的信後，約10點就寢。
那麼，為何劉學強要對井口真理子痛下殺手呢？警方的第一個念頭，是劉學強趁人而危，要佔一個人生地不熟的女孩便宜。進一步追問時，劉學強臉色大變，語調拉高，情緒激動：「絕對沒有。我殺了她，但絕對沒有侵犯她。」
而殺人經過，聽在警方耳裡也感覺十分荒謬── 劉學強躺在地板上，一下子就睡著了，但到了8日凌晨左右，他突然從夢中驚醒，無法控制自己地拿起十字弓，朝著井口的太陽穴連射三箭。看到井口仍在打呼，於是又補了一箭。確認井口死亡後，為了處理屍體，用柴刀將她分屍。
劉學強換下血衣、取走屍體上3000多元的新台幣，連夜騎機車將井口隨身攜帶的登山背包、載到離住處不遠的垃圾車丟棄。回家後，他將井口的屍體綁在機車上，沿著省道騎到台南市區，先將井口的身軀丟在室內一處垃圾子母車內，再將井口的頭丟到路邊一個紮好的垃圾袋中，接著趕回高雄；染有血漬的衣物、床板棉被，則分批載到鳳山五甲二林、中鋼中船附近的垃圾收集箱。
井口真理子被射了三箭，卻沒有痛得清醒，聽在警方耳裡簡直不可思議。而經歷了多次被劉學強的供辭帶著到處亂跑的警方，面對他的證詞也學乖了。劉學強顯然有所隱瞞。每一次偵訊，劉學強都有不同的殺人版本，但每次也都透露出一絲真正的訊息。
十句證詞九句假，是警方對劉學強口供的感想，而如何找出關鍵的那一句真話，就成了警方的挑戰。現在他們必須判斷，劉學強這次說的到底是真相，還是另一個避重就輕的謊言？
- 讓台灣觀光蒙塵30年的井口真理子命案（三）：警方搏感情突破心防，取得只有兇手知道的線索
- 讓台灣觀光蒙塵30年的井口真理子命案（四）：兇嫌成為台灣史上關最久的無期徒刑殺人犯
本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。