讓台灣觀光蒙塵30年的井口真理子命案（三）：警方搏感情突破心防，取得只有兇手知道的線索
我們想讓你知道的是
1991年3月7日的深夜，刑事局六組組長王家儒決定改變戰術，隻身一人審訊劉學強。不同於以往的審問態度，組長不只口氣溫和，還企圖對劉學強動之以情──終於讓劉學強講出了一個對於警方而言，更有可信度的自白版本。
文：Hasami綠
改變訊問方式：搏感情，突破嫌犯心防
1991年3月7日的深夜，刑事局六組組長王家儒決定改變戰術，隻身一人審訊劉學強。不同於以往的審問態度，組長不只口氣溫和，還企圖對劉學強動之以情──終於讓劉學強講出了一個對於警方而言，更有可信度的自白版本。
「他是個頑強好勝的人，瞭解他的心理狀態比硬逼硬問更有效。」多年後，王家儒回顧關鍵的這一晚，這樣說道。劉學強有多「頑強好勝」，從這個人日常與他人的應對進退，也可一窺端倪。
根據警方的偵查，劉學強在1990年8月間，曾向凱旋醫院精神科求診，目的是要證明「自己沒有精神病」。然而醫師做完診斷後，劉學強卻拿出一把藍波刀，威脅醫師不得對外透露任何細節。嚇壞了的門診醫師，認為劉學強有輕微的被害妄想症，且傾向擴大自己的恐懼。然而，時任凱旋醫院副院長、同時也是精神科專家的楊寬宏醫師認為，儘管劉學強有妄想症的傾向，但這並不表示他就是精神病患。
本就有妄想傾向的劉學強，碰上了嚴詞訊問的警方，說話反覆、精神不穩，好像也是很正常的事情吧。直到王家儒以面對平常人的姿態，問他為什麼一直給出自相矛盾的自白？劉學強才說，他確實是有意編造棄屍地點讓警方瞎忙，就擔心警方找到了屍骨、罪證確鑿，他無法脫身。若被判死刑，那麼他唯一的兒子就會成為孤兒，無人照顧。
當年35歲的劉學強，其實和妻子因感情不睦，正處於分居狀態，獨子則寄養在父母家。也許有個殺人犯父親，會在這個孩子的生活裡投下長長的陰影，但應該還不至於淪為無人照顧的孤兒。劉學強是真的擔心兒子，抑或是他輕微的妄想症又發作了？抑或者只是單純地想逃離罪責？我們不得而知。
一個唯有兇手知道的線索
經過與王家儒的一夜長談，最後，劉家強供出了又一套自白。他說在4月8日凌晨行兇後，自己將井口真理子的頭顱丟棄在台南市，身體則裝進布袋、棄置於永康鄉忠孝路旁的垃圾車內。早上他回到現場查看，發現井口真理子的遺體還在垃圾車裡，沒被運走，決定潑上汽油毀屍滅跡。
這次的自白，會是真正的案發經過嗎？無論如何，警方都必須加以清查。循線前往台南縣永康鄉，果真發現了一輛曾遭火焚的垃圾子車。永康鄉公所的清潔隊員沈老旺證實，這輛垃圾子車是一年前遭縱火後才拖放至此。知道此事的人不多，加上是劉學強諸多供詞中唯一找到佐證的自白，查辦至此，警方總算看到了一線曙光。
找到了曾經裝載井口真理子遺體的垃圾子車，那麼，她的遺體，會不會就在鄰近的王田垃圾場下？
台南一塊怪事頻傳的空地
就在警方準備開挖垃圾場前夕，劉學強再度翻供。他說，不，他不是把井口的屍體棄置在永康鄉的垃圾子車中，而是扔在台南市崇明十三街11巷58號前的樹下。他說，自己把身體載到崇明十三街的現場，頭顱則丟到台南路一處巷口的黑色大型垃圾袋中；待翌日凌晨回到崇明十三街後，發現屍體還在，才縱火焚燒屍體。
警方找到崇德里當地的一位居民，他在去年的4月9日凌晨一點左右看到樹下有火光，急忙趕去滅火。說起來，這個地方因為雜草叢生，好像時常發生小火災，前一年的里民大會上，還有人提議是否請怪手來整地、剷除雜草，以維護安全。這個提案後來不了了之，然而當此地傳出可能就是井口真理子的埋骨之所後，眾人不禁慶幸當時並未通過這個整地的提案──「冥冥中自有天意」，當時許多人這樣相信著。
這次，警方決定帶劉學強前往他口中的棄屍地點勘查。刑警局副局長饒貽順率領專案小組，押著劉學強到了崇明十三街── 劉學強立刻跪了下來。他還向警方要求焚燒冥紙。看著劉學強的恐懼神情，專案小組決定在此開挖。這一挖，疑似井口真理子的女性骨骸，終於重獲天日。
已成破碎骸骨的女孩
警方在1991年3月9日展開的第一次挖掘，雖然找到了骨骸，卻只有常人約1／3左右的分量。然而好不容易有所進展的警方，怎麼可能就此放手呢？
10日上午，專案小組在台南市環保局的支援下，再次進行挖掘，這次由高雄市刑大隊長楊子敬指揮，徵調40名高市霹靂小組員警組成挖掘隊，配合怪手將清理過的垃圾塵土，逐一用鐵鏟、沙漏器過濾，找尋骨骸；南市環保局也出動垃圾車，前往載運過濾後的垃圾廢土，以利挖掘工作進行。
挖掘隊來回5次以鐵鏟、沙漏器過濾每一寸挖起的土石，終於再尋獲40餘塊大小細碎骨骼，其中有4塊類似人骨。警方將疑似人骨的骨骼送往鑑定。另外也找到了疑似井口配戴的黑色塑膠眼鏡一副。在專案人員的心中，基本上已經相信了此地找到的骨骸，應該就是井口真理子的遺骸。
法醫楊日松的細緻鑑定
警方找到了遺骸，接下來，輪到法醫方面的鑑定與確認工作。經法醫室人員的努力，警方從崇明十三街空地挖出的屍骨，拼湊成一個人形輪廓。遺憾的是這個輪廓，明顯可看出仍少了頭顱與小腿部分。
名法醫楊日松負責此案的鑑識。他以生理食鹽水逐一清理骨骸後，透過骨盆的形狀判斷死者為女性、從四肢關節骨合的情況可知死者年約20多歲。骨骸的指骨部分有被火灼傷的痕跡，脊椎骨也有煙熏現象，顯示死者應遭遇火焚，但燒到骨頭的部分不多。此外，由於骨骸上已無油脂分布，因此死亡時間應超過8個月。此外，屍骨的左肩有刀砍痕跡，傷處整齊鋒利，和劉學強自白書中的描述吻合。
但這一切只能說明，挖掘出來的女性屍骸生理特徵與井口真理子相符，因此刑事局法醫室人員抽取骨骸內的骨髓，以血液凝集方式吸取、解離樣本。經過兩天的化驗鑑定，血型為O-RH陽性型，對比照井口真理子的捐血紀錄，兩者血型一致。真理子的母親還特地從日本空運血液來台檢驗DNA，就為了確認這確實是愛女的遺體。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。