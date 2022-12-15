讓台灣觀光蒙塵30年的井口真理子命案（四）：兇嫌成為台灣史上關最久的無期徒刑殺人犯
我們想讓你知道的是
2017年8月，宜蘭監獄以「資料不備」駁回劉學強第20次假釋申請。劉學強因此成為唯一一個殺人被判無期徒刑、已達門檻卻無法提報假釋的收容人，也成了「史上關最久的無期殺人犯」。
文：Hasami綠
- 讓台灣觀光蒙塵30年的井口真理子命案（一）：獨自來台旅遊卻就此渺無音訊的日本女孩
- 讓台灣觀光蒙塵30年的井口真理子命案（二）：白天是熱心在地嚮導，晚上卻成為冷酷殺手
- 讓台灣觀光蒙塵30年的井口真理子命案（三）：警方搏感情突破心防，取得只有兇手知道的線索
最大、也是唯一的遺憾
在遺骨鑑定的同時，警方開始搜尋頭顱。他們按照劉學強的供詞，在台南市環保局長侯家典與掩埋廠班長夏玉笙的協助下，找到了垃圾車行駛的終點，位於歸仁鄉的南沙崙垃圾掩埋場，並畫出了垃圾車在掩埋場內的行駛路線圖。以這個路線圖作為圓心，半徑50公尺的範圍，就是頭骨可能被丟棄的位置。
然而棘手的狀況出現了。在這個範圍內，有一半是正在使用中的掩埋場，必須容納源源不絕的新垃圾；另一半則是垃圾車迴轉道，無法容納被暫時挖出的垃圾。最好的方式，就是將使用中的掩埋場關閉後、分甲乙兩梯次開挖，每次開挖至少6到10公尺深。然而這個方法，不僅會耗費大量金錢、讓鄰近縣市的垃圾在短期內無處可埋，更有可能在執行後，仍無法順利找到頭骨。
警方陷入了挖還是不挖的兩難。後來，專案小組找來了母親井口久子，與她一同前往歸仁鄉南沙崙垃圾掩埋場。看到掩埋場狀況的井口久子，在瞭解工程有多麼浩大之後，知道自己無法堅持開挖，只能黯然離開。
困難重重的指證
儘管在諸多考量下，垃圾場最終並未開挖，然而警方還有另一個突破點，那就是井口真理子的隨身物品，與劉學強用來殺害井口真理子的凶器。
劉學強說，他將井口真理子的背包丟到高雄市前鎮區修文街的垃圾車中。專案小組於是去了高雄市環保局，找到負責此條路線的清潔隊員黃周珠和徐李水月。兩人說他們在當天的凌晨3、4點多，確實注意到有個戴眼鏡的男子，將一個背包丟進垃圾車裡。
為什麼事發過了一年，他倆還對此事記憶猶新呢？因為兩人看到那個背包的品質很不錯，覺得相當可惜，想要抽出背包留下來用卻慢了一步；他們只來得及撿起掉出的手電筒、雨傘和萬能瑞士刀。
那是奶白色的富士牌手電筒、義大利名牌Fiorucci的紅色摺疊傘，和日本Hunting牌的萬能瑞士刀。也難怪清潔隊員會覺得可惜，進而留下印象了。也幸好他們覺得可惜，把這些物品帶回家保留了下來。不知道那是死者遺物的他們，意外地替無處申冤的死者保全了一部分的證物。
得知專案小組找到清潔工與手電筒等物證後，劉學強的情緒變得相當不穩定，拒絕指認手電筒等物是否為死者所有。沒關係，還有母親井口久子。專案小組這樣想著。然而到高雄辨識遺物的井口久子，卻向專案小組表示她在日本時從來沒看過這些東西，所以無法指認。
雪上加霜的是，儘管清潔工證實他們曾看到戴眼鏡的男子丟棄背包，並且從背包撿回這些物品，然而他們卻無法確認該名男子就是嫌疑犯劉學強──畢竟誰會對一年前匆匆丟掉一個包包的男人留下什麼深刻的印象呢？
專案小組唯一的希望，只剩下找到劉學強殺死井口真理子的凶器。
深陷淤泥中的凶器
劉學強說，他是在4月8日凌晨兩點到3點，將十字弓棄置在七賢橋下。警方推估當日的潮汐，發現是平潮，水流則是長流（全天候小流水）。凌晨兩點，正值退潮的最低點，因此凶器在落水後，距離投擲的位置誤差應為一公尺左右。又按潛水深度表測試，七賢橋下水深約2.5公尺，水底汙泥深度約一公尺。
數據都有了，接著，就等潛水人員到水底，再次驗證劉學強供詞的可靠性。
1991年3月13日是個豔陽高照的日子，水底的能見度相當不錯。潛水教練林谷河按照警方提供的資料與數據，在七賢橋附近水中開始搜尋。河岸旁是大批的圍觀民眾，儘管陽光熾熱，然而所有人都屏氣凝神地等待搜尋結果。
「找到了，找到了。」林谷河衝出水面，右手高舉一把黑色十字弓。這把長期被河水浸泡的十字弓，弓弦早已斷落。它就是劉學強殺害來臺觀光的女大學生井口真理子的兇器，而事發迄今已經過了將近一年。
愛河一旁的圍觀民眾，對著這位找到關鍵證據的英雄報以熱烈的掌聲。專案小組為終於尋獲凶器，鬆了一口氣。而偵辦負責此案的王登榮檢察官，則要求潛水人員繼續搜尋柴刀。然而柴刀的體積小，潛水搜尋不易，警方只好對七賢橋實施交通管制，由安徽營造廠提供大型吊車，吊著警方向瑞記工程公司商借的大型吊車與巨型電磁盤，沿著七賢橋南側愛河河床搜尋。電磁盤吸起許多市民棄置於愛河的金屬物，但不管他們怎麼找，就是沒有柴刀的蹤影。
死無對證的證言，或謊言？
找到十字弓後，警方在3月19日押著劉學強，分赴各處舊地重新模擬犯罪現場。這次總算每個細節都對得起來了。儘管如此，劉學強到底為什麼要殺了井口真理子，卻始終是個謎團。警方認為劉學強是因強姦未遂、憤而殺害了井口真理子，然而劉學強卻始終強烈地否認這項指控。他堅稱是從睡夢中突然清醒，失去控制才鑄下大錯。警方則由其前科判斷，劉學強之所以不願意承認他的動機是強姦未遂，是知道強姦犯在獄中的待遇悽慘。
在現場模擬時，劉學強在高雄圓山飯店前，說井口真理子曾與一位穿白紗的新娘於俱樂部入口處合影，他負責用井口的相機替兩人拍攝；當兩人到澄清湖富國島遊玩時，井口真理子在吊橋附近與一名5、60歲的男子用日語交談，並互相拍攝照片。然而儘管有這些證詞，這兩位目擊證人迄今都並未現身，無從確認劉學強供詞的真偽。
餘波盪漾，無法結尾的慘案
至此，儘管井口真理子的頭顱尚未尋獲，然而全案除動機外，已大致可稱水落石出了。值得注意的是，專案小組在移送書中引述了祕密證人的證詞，指出劉學強不僅係意圖非禮失敗、趁井口真理子熟睡時加以殺害，還在行兇後玷汙屍體，並取走她攜帶的現金──這個神祕的「祕密證人」身分為何？為什麼連「行兇後玷汙屍體」這種細節都一清二楚？專案小組又為何採納了這些證詞？
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。