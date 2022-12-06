2022/12/06,
商業

泰山72小時出脫「金雞母」86%全家股票，大股東龍邦怒提告：損害股東權益

泰山72小時出脫「金雞母」86%全家股票，大股東龍邦怒提告：損害股東權益
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泰山72小時出脫86%的全家便利商店股票，共計4.3萬張，金額達到新台幣80.97億元，處分利益為54.53億，大股東龍邦喊損害股東權益要提告。

近日泰山和它的大股東龍邦陷入經營權之爭。泰山72小時出脫86%的全家便利商店股票，共計4.3萬張，金額達到新台幣80.97億元（下同），處分利益為54.53億。對此，身為大股東的龍邦嚴厲譴責泰山賣巨額股票行為，強調損害股東利益，近日將依法提告，而泰山則以4點聲明回擊。

泰山出脫全家持股86%

泰山成立於1950年，由詹玉柱四兄弟在員林設立益裕製油廠起家，主要業務是食品廠，靠著沙拉油、蓄養飼料和罐頭成功於台灣食品市場佔有一席之地，其中著名的產品是仙草蜜、八寶粥等罐裝甜品。

1999年，泰山為了搶占通路市場，投資全家便利商店，持股維持在20%左右，多年來穩定獲利。

今（2022）年12月5日，泰山突然發布重大訊息，不到72小時，就要處分4萬3300仟股，達86%的全家便利商店股票，每股單位價格新台幣187元，總金額為80.97億元，處分利益達到54.53億。

目前，泰山元累積持有數量，剩下2萬股，金額360.9萬，持股比例降至0.01%，泰山表示並無損害公司權益。泰山強調，近財務報表中營運資金數額，占總資產之比例為4.05%，而母公司業主權益之比例5.99%。

泰山大股東龍邦喊告：股東權益受損

泰山大股東龍邦聲明，泰山賣全家股票的舉動已經損害公司商譽，並對公司治理造成不可抹滅之損害，更漠視廣大股東權益。作為大股東，龍邦將循正規管道向主管機關提出申訴並研擬依法提告。

龍邦是房地產、營造建設公司，成立於1988年，之後1992年是中部地區營建業第一家股票上巿公司，憑藉著本業獲利，開始入主包含泰山在內的各大事業，而最為人熟知的是投資事業是私人寶塔生命服務公司龍寶興業；還有近年大量接案社會住宅、公共工程和統包工程為主要業務的瑞助營造。

龍邦強調，將持續穩定泰山經營體系，持續買進泰山股票，為公司一貫立場。《經濟日報》報導指出，龍邦要拿泰山已「志在必得」。而針對是否會召開股東臨時會推動改選，龍邦也首度表態：「不排除任何可能性。」

市場傳言：泰山詹家將全家股票「左手換右手」

知情人士告訴《經濟日報》，泰山2日公告處分持股全家股票86%，是鉅額逐筆交易，有許多空間，而短短數日內找到金主以80億元承接，不是一家公司所能及。市場有傳言指出，泰山詹家是採取讓利方式，找到資金大戶，且是詹家信任且友好的人。其中，應該還包括三洋藥品工業。

根據泰山財報顯示，除了大股東龍邦以外，法人股東之主要股東，還包含景勛投資實業、伸揚投資、鴻強、皇喬霖事業，此些多為詹家掌控。另外，法人股東至主要股東為法人者有國寶服務、福座開發、安多利投資、瑞助營造、沂豐投資、有龍建設、園方投資，這些公司彼此交叉持股相當複雜。

泰山回擊龍邦4點聲明

面對大股東龍邦提告，泰山為了經營權提出4點聲明回應：

一、經理部門事先徵詢2位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論，經董事會合議決議後及通過相關授權事項後，始進行相關出售程序。

二、全家便利商店係泰山企業之長期投資，售出全家股票完全不影響公司本業經營，並不適用公司法第185條之規定，歷年來已有許多上市公司處分長期投資股份之案例可供參考。

三、泰山投資全家便利商店，歷年從全家分得之投資收益，佔公司淨利的比重，從2017年的高達91％，逐步降低至2020年的56％，顯見公司大幅改善本業經營，減少對業外投資收益之依賴，透過處分此業外投資，將可進一步專注於本業經營。

四、國內外的投資環境詭譎，對未來便利商店的經營有許多挑戰，現階段進行此投資的獲利了結，除了確保公司股東利益，更可改善財務結構、充實營運資金，促進公司本業之增長。

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核稿編輯：翁世航


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