2022/12/07,
政治

【關鍵眼中盯】急著幫吳怡農辯護「不是黑道」，根本搞錯了重點

【關鍵眼中盯】急著幫吳怡農辯護「不是黑道」，根本搞錯了重點
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

民進黨敗選綠營立委發難「黑道中常委」後，這已注定成為貫穿九合一和立委補選的話題，如果當時民進黨提名的是其他人，黑道形象的指控在這場補選燒得起來嗎？因此與其急著論述「吳怡農不是黑道」，面對現下民進黨形象問題，趙映光和黃承國的定調就明顯技高一籌。

在上週文章〈吳怡農光環盡失，民進黨為何還要繼續沿用「失敗方程式」？〉裡，引言一句「民進黨黑道形象肇始者的吳怡農」掀起許多討論，在王浩宇和數個意見領袖帶頭之下，留言區充滿「吳怡農怎麼會是黑道」的論證——有人說是他耶魯的學歷、有人說是他高盛的經歷，有人說是他當過特戰兵。

這些理由不論是否相關，我都舉雙手贊成：因為我從頭到尾就沒有說吳怡農是黑道。

先講結論：「形象」和「行為」是完全不同的東西

慈善賭王的形象，背後可能是十惡不赦的殺人魔，反之也亦然；那篇文章從不是指控吳怡農有什麼黑道背景、有沒有販過毒砍過人，而是憂心他在市黨部主委的經歷，會勾起民進黨與黑道關聯的記憶。

那一篇文章談的不是人，是選戰策略，結果也證明那個疑慮成真了。

因為11月26日綠營敗選時，民進黨立委何志偉發難提出了「黑道中常委」說法。之後很抱歉，不論你願不願意，黑道已經注定成為貫穿九合一檢討和立委補選的話題。

正是如此，民進黨在這個時間點選擇提名吳怡農才讓人不解——特別是黨內同時有個資歷優秀又沒有相關形象扣連的人選，也表示願意投入選戰。

文章刊出近一週後回頭看，我不是第一個對吳怡農那段經歷提出擔憂的人，文章幾百個讚數也觸及不到多少台北市第三選區選民。但結果對手就是挑選這個議題打，打到吳怡農先在鏡頭前面背負略顯不耐的批評，之後還發文要求黨中央處理「民進黨內黑道的問題」，甚至燒到徐國勇在預算會期間就提了辭呈。

我就問，如果當時民進黨提名的是阮昭雄或其他人，黑道形象的爭議在這場補選燒得起來嗎？會需要那麼多人出面滅火嗎？

退一步看：「吳怡農」和「黑道形象」有多大關連？

你可能會說一碼歸一碼，吳怡農與黑道形象的關係只是攻擊者的憑空杜撰。

要確認這件事，我們可以用Google Trends來看看「民進黨 黑道」這個詞彙的趨勢（為了有對比，我在數據裡同時加入「國民黨 黑道」來比較藍綠的相對高低）。

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截圖自Google Trends

從這張圖可以發現，2020年後民進黨和國民黨在黑道相關的聲量上雖然互有軒輊，但民進黨突破壓力位的時間點，就是2021年5月前後吳怡農擔任台北市黨部主委時發生的趙介佑事件，以及市黨部處理的後續爭議。

該事件爆發當下留下的紀錄，遠不止王鴻薇口中「這也能當政績嗎」的請走趙映光，而是先有吳怡農「恨不得馬上開除」的延遲，時任民進黨秘書長林錫耀「用AI過濾黨員」的爭議發言。甚至時隔一年，趙介佑的姑姑趙心瑜在去職北市黨部執行長後，又重回政壇爭取黨代表，當時連自家黨員都在批評。

這一個個事件堆疊，難道不是造成民進黨黑道形象的因？黨中央在提名補選人選時，真沒有思考過可能引發的爭議嗎？

也有人指控國民黨有許多黑道民代，蕭景田確實是吳敦義主席任內荒腔走板提名的產物，選民幾次投票也給了他們恰到好處的回應。而今年鍾東錦的狀況——就算你說國民黨是演的也好——至少在苗栗提了一個自家人選，而非默默的擁抱承受。

我再說一次，今天打的是選戰，確定勝敗的重點不是一個人一個黨真正是什麼，而是講到那個黨和候選人時，選民心裡浮現的是哪些字詞。

相較於本來就讓人覺得很黑的國民黨，當時正是因為吳怡農正派清新的反差感，加深了選民對於負面事件的印象，而才時隔一年多，黨中央在選後立即的黑道爭議檢討中，卻又提了一個容易讓人回想起來的候選人，怎麼說都不通。

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Photo Credit: 中央社
2018年民進黨台北市黨部主委交接，左為黃承國，右為洪耀福。

重建形象：不要再說吳怡農不是黑道，而是要堅持民進黨內沒有黑道

台灣兩大房仲信義房屋與永慶房屋，日前才結束一場官司判決。有很長一段時間，永慶房屋刻意在自家廣告上，標示「『黑心信義，還我錢來』粉絲團與本集團無關」的字樣，雖然行為是闢謠，暗中卻可能讓更多人知道這個爭議、去查這個爭議。

同樣的道理，在一篇因為擔憂提名吳怡農喚起民眾對民進黨黑道形象的文章下，不停呼喊吳怡農「本人不是黑道」，恐會出現類似的反效果。

務實一點說，面對現下的民進黨形象問題，趙映光和黃承國兩人的定調就明顯技高一籌。

在吳怡農發難後，兩人第一時間是重申自己的清白，盡力營造出「民進黨裡有黑道」這事是子虛烏有的形象——而非跟著那些斷章取義的意見領袖吶喊，複誦吳怡農口中的「親自請出去」。這才是有意義的形象重建，也不至於陷落對手設定好的戰場。

選戰就是這樣，不是誰說沒有就沒有。莫忘論文事件，別把所有的建言都當成造謠，看看這個提名引發的一連串後續漣漪。望各位明智的讀者在未來的選戰裡仔細思量，共勉勵之。

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核稿編輯：翁世航


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